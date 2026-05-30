První jízda s novou Cuprou Raval: Rebel mnoha tváří
Sportovně laděná značka Cupra se vrhla do segmentu městských hatchbacků. Její raval je čistý elektromobil, má kompaktní rozměry a kromě praktických vlastností chce zákazníky nalákat i na trochu zábavy.
Cupru Raval jsme sice už mohli v Česku obdivovat, ale to se jen plavila na pontonu po Vltavě. První svezení nám dopřála až při evropské prezentaci v Barceloně. Postavena je na nové platformě MEB+ s pohonem předních kol, kterou sdílí se Škodou Epiq a Volkswagenem ID.Polo.
Na první pohled je jasné, že Cupra chce hrát i na emoce zákazníků. Ravalu proto naordinovala dynamicky ztvárněnou pětidveřovou karoserii. Přední části dominují plná maska se „žraločím nosem“ nebo velké žebrování v nárazníku s výraznými nasávacími kapsami po stranách. Diodové světlomety mají tradiční trojúhelníkové segmenty, které jsou ale sestaveny jinak než u ostatních modelů značky. Vše doplňují ostré hrany a prolisy. Ty najdete například na kapotě nebo zadních trojrozměrných světlech, mezi nimiž sídlí podsvícené logo. Bojovně působí i zadní nárazník s výrazným difuzorem.
Specialitou jsou výsuvné kliky dveří pro lepší aerodynamiku a vyvážené proporce prý připomínají závodní přilbu. Vozu sluší šedá metalíza, ale ještě hezčí je v matné zelené Manganesse. Jenže za tento lak se připlácí 46.500 Kč. Škoda tedy, že jsme si naživo nemohli prohlédnout duhový lak Plasma za 26.000 Kč, jenž mění barvu podle dopadajících slunečních paprsků.
Čtyři možnosti
Základní provedení má elektromotor o výkonu 85 kW, lithium-železo-fosfátovou baterii s kapacitou 37 kWh a maximálním nabíjecím výkonem stejnosměrným proudem 50 kW. Akční model Rookie bude u nás stát přijatelných 649.900 Kč (u normálního provedení je cena stanovena na 719.900 Kč). Verze Raval Plus za 754.900 Kč má stejnou baterii zajišťující dojezd 300 km, ale lze ji nabíjet výkonem až 85 kW a elektromotor u ní posílil na 99 kW. Jenže nejlevnější verze ještě objednávat nelze, protože se začnou vyrábět později.
Cupra chce nejprve oslovit náročnější zákazníky. Pro ně je určeno provedení Endurance s větší nikl-mangan-kobaltovou baterií o kapacitě 52 kWh, která zajistí dojezd až 446 km. Stejnosměrným proudem se dobíjí maximálně 105 kW a elektromotor disponuje 155 kW. S bohatou výbavou stojí 879.900 Kč. Na samém vrcholu potom trůní model VZ. Ten má shodnou baterii, ale motor dává 166 kW. Dražší je o třicet tisíc korun a navíc přidává bohatší výbavu a řadu zajímavých jízdních pomocníků.
První dojem
A právě nejvyšší verzi jsme protáhli po klikatých horských silničkách kolem Barcelony. Nejdříve nás potěší skořepinová sedadla, která krásně obepínají tělo, a navíc jsou i pohodlná. Spolu se sportovním volantem a hliníkovými pedály vytvářejí příjemnou řidičskou pozici. A na volantu jsou normální tlačítka, hurá. Kvalita materiálů a zpracování prvotřídní.
V dynamickém duchu je ztvárněný i interiér, jenž je jako u ostatních modelů zaměřen na řidiče. Výplně dveří tvarově navazují na palubní desku rozdělenou vodorovným prolisem na dvě části. V horní jsou 10,25" přístrojový displej s možností měnit zobrazování a středová 12,9" obrazovka infotainmentu s dotykovou lištou pro nastavování teploty a hlasitosti. Také vzadu nacházíme dostatek místa, jen se tam nesedí tak pohodlně. Podlaha s integrovanými bateriemi je vysoko a sedák nízko. Pod přední sedadla sice lze zasunout chodidla, ale i tak máme kolena a kyčle hodně skrčené.
Příjemným překvapením je kufr. Na celkové rozměry vozu má obří objem 441 litrů, dvojitou podlahu a je hluboký až skoro k vozovce.
Rozdílná prostředí
Trasa startuje přeplněnými ulicemi Barcelony. Nastavení tedy necháváme v komfortním módu. Raval jemně reaguje na plyn a hned nás zaujalo výborné odhlučnění podvozku i vytříbené tlumení nerovností. Verze VZ má přitom vždy 19" kola s širokými plášti 235/40 R19. Ale dostala také adaptivní podvozek DCC s až patnácti možnými nastaveními.
Při pohodové cestě se seznamujeme s vozem, u nějž lze měnit sílu rekuperace pádly pod volantem ve třech stupních nebo zvolit jednopedálové řízení. Nejdříve je ale potřeba v nastavení vypnout automatický režim, kdy auto rekuperací zpomaluje za jinými vozy, před obcemi i zatáčkami. Díky kompaktním rozměrům se hbitě proplétáme provozem, a ač raval vypadá sportovně, i ve verzi VZ je přívětivým městským vozítkem.
Z beránka se však velmi rychle promění v rozdováděného čertíka. V módu Performance přitvrdí a začne z repráků brumlat, v režimu Cupra hlasitě vrčí a trhá asfalt. Díky funkci E-Launch si užíváme důrazné starty z místa a sprint na stovku za 6,8 sekundy. V horských serpentinách se uplatní nejen progresivní řízení z endurance, ale i specialitky VZ – tužší odpružení adaptivního podvozku a elektronicky řízený samosvorný diferenciál (e-LSD).
Zatáčky řeže jednu za druhou jako podle předem narýsovaných přímek a elips. Okamžitě reaguje na povel volantu a díky nízkému těžišti se karoserie ani nehne. Přilnavost je skvělá a pod plynem vyjíždí oblouky s mimořádnou lehkostí. Sportovní vlastnosti neztrácí ani v základním jízdním módu, což navíc spojuje s vysokým komfortem.
Druhá část je klidnější, protože nás brzdí pomalejší auta, a tak se soustředíme na efektivitu. Rychlost v klesání korigujeme pouze pádly pod volantem, abychom jen dobíjeli. V cíli palubní počítač ukazuje průměrnou spotřebu 15 kWh/100 km, 53 % kapacity baterie a dojezd ještě 199 km. Podle jednoduchých propočtů by při této spotřebě raval na jedno nabití ujel 346 km.
Plusy
- Skvělé jízdní vlastnosti
- Přesné řízení
- Výborné tvarování sedadel
- Velký zavazadelník
- Prostorná kabina
- Atraktivní vzhled
Minusy
- Skrčené nohy vzadu
|Technické údaje Cupra Raval
|Endurance
|VZ
|Motor
|elektromotor PMSM vpředu
|Maximální výkon (kW/min-1)
|155/5104 – 8400
|166/5466 – 8400
|Točivý moment (Nm/min-1)
|290/0 – 5104
|Převodovka
|jednostupňová
|Pohon
|předních kol
|Provozní/užitečná hmotnost (kg)
|1610/545
|1615/550
|Maximální rychlost (km/h)
|160
|175
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|7,1
|6,8
|Nebrzděný/brzděný přívěs (kg)
|750/1200
|Kapacita baterie/využitelná (kWh)
|55,2/51,5
|Kombinovaná spotřeba WLTP (kWh/100 km)
|13,6 – 14,8
|13,8 – 16,2
|Kombinovaný dojezd WLTP (km)
|413 – 446
|379 – 440
|Nabíjecí výkon AC/DC (kW)
|11/105
|Délka x šířka x výška, rozvor (mm)
|4046 x 1784 x 1514; 2599
|Objem zavazadelníku (l)
|441
|Cena od (Kč)
|879 900
|909 900
Zdroj: Svět motorů