První jízda s novou Mazdou CX-5: Díky aspoň za těch 141 koní!
Model CX-5 dlouhodobě patří k velmi oblíbeným vozům automobilky Mazda. Třetí generace toho na první pohled moc neměnila, stačí však nastoupit dovnitř, a jste v docela jiném světě.
V září letošního roku uplyne 15 let od světové premiéry Mazdy CX-5 na autosalonu ve Frankfurtu. Vůz rychle nabral na popularitě a už o rok později se stal Autem roku v Japonsku. V dubnu 2015 měl na kontě milion vyrobených kusů a koncem loňského roku byl na světě vůz s pořadovým číslem pět milionů. Po modelech 323 a 3 je CX-5 teprve třetí mazdou v historii, které se toto podařilo.
Aktuálně prodávaná třetí generace je oficiálně na světě od července loňského roku, možnost prvního svezení však připadla až na konec letošního února. Tvary karoserie jsou další evolucí povedeného designového jazyka Kodo a podobný přístup Mazda zvolila i u platformy, která vychází z minulé generace CX-5.
Už na první pohled je ale jasné, že novinka výrazně narostla, a to ve všech směrech. S délkou 4690 mm si polepšila o 115 mm, o stejnou délku narostl i rozvor náprav, který nyní činí 2815 mm. Nezanedbatelné tři centimetry přibyly do výšky a téměř stoprocentně se propsaly do množství prostoru nad hlavami zadních cestujících. Ptáte-li se na kufr, ten si polepšil na 583 litrů.
Kde jsou moje čudlíky?!
Mezigenerační posun je jasně znát po usednutí za volant, ne všichni z něj však budou nadšení. Na mysli máme zejména dramatický úbytek klasických tlačítek a zahrnutí ovládání drtivé většiny běžně používaných funkcí do infotainmentu. Všechny verze mají integrovaný Google a bezdrátovou konektivitu Apple CarPlay a Android Auto, jen velikost dotykového displeje se liší podle výbavy.
Mazda nijak nezastírá, že software infotainmentu pochází od Googlu. Je to výhodné z hlediska aktualizací, kdy auto softwarově tolik nestárne, na druhou stranu tím přišla o část své vlastní identity. Pro milovníky „starých pořádků“ navíc bude zprvu občas problém najít funkce, na které dříve byla samostatná tlačítka, funguje však i systém zkratek. Po stránce pohodlí a vnitřního prostoru není co vytknout. Centimetry navíc jsou uvnitř znát, subtilní přístrojovka posádku neomezuje v kolenou a béžové čalounění v kombinaci s prosklenou střechou zajišťují uvnitř spoustu světla. Plasty vypadají stroze, ale jsou kvalitní, a oceňuji třeba i ovládání automatické převodovky pákou uprostřed. To je nakonec úplně nejpohodlnější a nejpřehlednější řešení.
Jezdí jako správná mazda
S výběrem motoru si hlavu lámat nemusíte – v nabídce je jenom jeden jediný, a sice 2,5litrový atmosférický mild-hybridní čtyřválec se systémem vypínání krajních válců při jízdě v nízké zátěži. Diesel už tedy v nabídce budete hledat těžko.
Drobnou elektrickou pomoc měla i minulá generace vozu, na výkon přes 190 koní už ale dnes můžete zapomenout. Novinka si kvůli emisím přišla pouze na 104 kW (141 koní) a 238 Nm, a přestože rozhodně nemá nadváhu, dynamika je průměrná. Šestistupňová automatická převodovka s hydrodynamickým měničem jako jediná možnost je však bez výhrad a výrazně se podílí na komfortu při rozjezdech a popojíždění.
Standardně jsou poháněna přední kola a u základní verze Prime-Line ani není jiná možnost, od vyšších výbav však můžete zvolit i pohon všech kol řešený elektronicky řízenou lamelovou spojkou. Váže se k němu i terénní režim a příplatek 51.000 Kč oproti předokolce, česká Mazda však verze AWD o stejnou cenu zvýhodnila, takže se rozdíl maže.
Ve Španělsku jsme strávili nejvíce času za volantem předokolky a uvědomili si jednu věc: je to mazda, jaká má být. Lehkonohá, komfortní, ale v zatáčkách pevná a dlouho neutrální. Navíc s převodovkou, která i v automatickém režimu pracuje ve prospěch řidičova potěšení. Brzdy jsou skvěle dávkovatelné a dlouho nevadnou, škoda jenom sice přesného, ale jinak méně komunikativního řízení s delším převodem.
Během testování ve Španělsku jsme si hojně užili klikaté okresky i dálnice a průměrná spotřeba se nepřehoupla přes osm litrů na sto kilometrů. I ve vyšších rychlostech je navíc uvnitř klid a pohoda. Více výkonu by samozřejmě neškodilo, je-li to ale jediná možnost, jak na evropském trhu zachovat jinak povedené auto se spalovacím motorem, nemáme námitek.
Plusy
- Velký vnitřní prostor
- Velice komfortní podvozek
- Skvělá souhra motoru a automatu
- Bohatá výbava a zajímavá cena
Minusy
- Řízení bez zpětné vazby
- Jediný motor v nabídce
- Průměrná dynamika
|Základní technická data Mazda CX-5
|Motor, ventilový rozvod
|2.5 e-Skyactiv G
|2.5 e-Skyactiv G AWD
|Pohon
|přední
|4x4
|Zdvihový objem (cm3)
|2488
|2488
|Výkon (kW/min-1)
|104/4500-5000
|104/4500-5000
|Točivý moment (Nm/min-1)
|238/3500-3750
|238/3500-3750
|Převodovka
|6° aut. s měničem
|6° aut. s měničem
|Délka x šířka x výška (mm)
|4690x1860x1695
|4690x1860x1695
|Rozvor náprav (mm)
|2815
|2815
|Standardní pneumatiky
|225/65R17
|225/65R17
|Provozní hmotnost (kg)
|1704
|1746
|Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg)
|750/2000
|750/2000
|Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l)
|583/2019
|583/2019
|Objem nádrže paliva (l)
|56
|58
|Nejvyšší rychlost (km/h)
|187
|185
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|10,5
|10,9
|Emise CO2 (kombinované) (g/km)
|157-159
|168-169
|Spotřeba paliva (kombinovaná) (l/100 km)
|7,0
|7,4-7,5
|Základní cena (Kč)
|875 900
|970 900
Zdroj: Svět motorů