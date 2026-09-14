První jízda s novou Škodou Epiq: Hbitá elektrika nejen do města. A za slušné peníze
Nová Škoda Epiq se nám představila na klikatých silnicích Tyrolska a dálnicích jižního Bavorska. Ukázala, že dokáže být hezky hbitá, ale zároveň sebejistá, a také jezdit s nízkou spotřebou. Nejpříjemnějším překvapením však byla jízdní elektronika.
Letošní rok je pro nabídku elektrických škodovek důležitý – zdvojnásobila se. Přibyly totiž dva modely na oba konce nabídky – malý model Epiq s koncepcí „vše vpředu“ včetně nabíjecího portu a sedmimístný model Peaq, který se zase jmenuje podle toho, co představuje – vrchol nabídky.
Automobilka je prezentovala na společných testovacích dnech na pomezí Bavorska a Tyrolska, ovšem protože to jsou výrazně rozdílná auta, budeme se jim věnovat odděleně. A začínáme menším epiqem, který jsem si k projížďce vybral podle interiéru Loft Mint. Má totiž zajímavé bledě zelené detaily v interiéru. Ty oranžové u verze First Edition jsou sice možná zajímavější, ale ta je taky za více než 900 tisíc korun, kdežto interiér Loft Mint je k mání k výbavě Selection, která je citelně levnější.
Nakousl jsem to kyselé jablko ceny, tak ho taky dojím – ano, základní cena 779 tisíc korun je výrazně vyšší, než automobilka slibovala. Až tak, že pro leckoho ztrácí smysl si kupovat epiq, když může za nemálo peněz navíc mít elroq s větší baterií a pohonem zadní nápravy. Jenže těch 779 tisíc je za epiq s největší baterií, která má navíc dražší chemii NMC, a nejvýkonnější elektromotor o 211 koních. Automobilka už před několika měsíci zveřejnila předběžnou základní cenu 619 tisíc korun za skutečně základní verzi 35 a během dneška bude na světě cena prostřední, pro druhé auto do rodiny dle mého názoru nejrozumnější verze 40.
Zpátky ale k testovanému kousku. Staticky jsme si ho mohli detailně prohlédnout už před časem, takže vás nebudu nudit rozbory, kde je denní svícení a kde couvačky. Pojďme rovnou do interiéru, který kombinuje známé prvky s novým softwarem.
Známá je lišta tlačítek u výdechů ventilace, která obsahuje zkratky k některým sekcím infotainmentu, stejně jako lišta pod displejem pro hlasitost rádia. Ovladače teploty a zkratky na displeji se ovšem přesunuly z horizontální lišty dole na strany – a já na značnou část ovládání teploty nevidím přes věnec volantu.
Spolu s chybějícími madly nad zadními dveřmi, nemožností výškově nastavovat přední pásy (ale obě přední sedačky jsou už v základu výškově nastavitelné) a možná taky tvrdších loketních opěrek v předních dveřích je to ale jedna z mála výtek, které k interiéru mám. Nový infotainment funguje hezky a rychle se ho naučíte používat. Jeho struktura je totiž velmi podobná jako v dosavadních systémech, i když je ten nový založený na Androidu.
Zejména se mi líbí, že když stáhnete levou nebo pravou část horní lišty dolů, objeví se jiné možnosti. Ta levá je tou, která bude člověka zajímat, myslím, častěji – právě zde totiž lze rychle vypnout „eurohlásítko“ rychlosti ISA a sledování čar na silnici. Anebo si můžete jedním kliknutím obnovit nastavení všech asistentů tak, jak jste to měli při minulé jízdě.
Známé je také chování přístrojového štítu, jelikož je stejně minimalistický a jednoduchý, jako v enyaqu a elroqu. Má tři sekce a tlačítky na volantu je můžete zvětšovat, anebo si vpravo vybrat mezi šipkovými instrukcemi navigace či palubním počítačem.
Asistenty umí překvapit
Jediná věc, která je v infotainmentu trochu zakopaná, je tzv. eko-asistence. Není to nic jiného než automatická rekuperace, tedy že vůz po uvolnění plynového pedálu rekuperuje takovou měrou, co před sebou vidí. Na papíře super, pro mě je však výsledkem, že nikdy nevím, co auto po uvolnění pedálu plynu udělá, takže tuhle funkci vždy vypínám.
Když jsem to ovšem dělal zde, všiml jsem si novinky, kterou jsem v žádné jiné škodovce dosud neviděl. Už nejméně od superbu třetí generace je možné nastavit adaptivní tempomat, aby reagoval na povolenou rychlost a na vedení trasy, tedy zejména zatáčky. Zde však přibyla možnost „místní průměrná rychlost“. To je podle popisku taková rychlost, kterou daným úsekem jezdí lidé s ostatními škodovkami s infotainmentem připojeným k internetu. Systém jejich rychlost zprůměruje a výsledné číslo vám nastaví do tempomatu.
Škoda Epiq |
Přiznám se, na prezentaci jsem neměl prostor to vyzkoušet. Epiq však rozhodně vezmeme na klasický týdenní test a v něm se do zkoumání této funkce rozhodně pustíme.
Jaký bude výsledek, nebudu předjímat. Běžně tyhle funkce samočinného přebírání rychlostních limitů do tempomatu a úpravy rychlosti podle zatáček nemám rád, protože si s nimi nepřijdu, že mám auto pod kontrolou. Nehledě na to, že jsou místa, kde sice podle značky obec skončí a silnice je rovná, avšak z nějakého důvodu zrychlovat nechcete, ale to je na trochu jinou debatu.
Jenže v případě epiqu jsem se už při prvních jízdách s maskovaným prototypem v únoru rozhodl, že k těmto pokročilým jízdním asistentům budu otevřenější. Totiž, vedení ve středu jízdního pruhu je tu na úplně jiné úrovni oproti všemu ostatnímu, co škodovka dosud dokázala nabídnout.
Systém zvládá sám jet zatáčkami, u nichž by to ještě před pěti lety bylo naprosto nemyslitelné, a nepotřebuje k tomu ani pořádně čáry na silnici. Vidí kraj asfaltu nebo obrubník, dokáže odhadnout střed asfaltu a drží se na půlce vpravo od něj. Dokonalý samozřejmě není, pořád je to „jen“ jízdní asistent úrovně 2+ a za vozidlo je zodpovědný člověk sedící za volantem, ale pokrok i oproti elroqu či enyaqu je to obří.
Tuhý, hbitý, příjemný
Epiq testuji na 19" kolech s nízkoprofilovými pneumatikami, což je největší rozměr, který se na tento vůz montuje – odhlédneme-li od verze First Edition, která má dvacítky. Povedlo se mi narazit na jednu (jedinou) rozbitou ulici v německém příhraničním městě, takže jsem zjistil, že si podvozek s velkými a těžkými koly na nerovnostech poradí docela hezky – alespoň v těchto rychlostech.
Jízda je i kvůli pneumatikám poměrně tuhá, ale nikoliv nepohodlná. Líbí se mi také poměrně rychlé reakce řízení a celková jistota, kterou z jízdy v epiqu mám na rovné i klikaté silnici a ve všemožných rychlostech. Také přenášení točivého momentu od pohonu do řízení tu je odfiltrováno velmi dobře, byť člověk skrz volant jasně pozná, která náprava je hnací. (Zejména při přímém srovnání s jistou zadokolkou, o níž se dočtete přesně za týden.)
Jednu věc však musím na epiqu zásadně pochválit, a to chování brzdového pedálu. U aut na „velké“ platformě MEB, tedy elroqu, enyaqu a dalších koncernových modelů, je brzdový pedál gumový a musí urazit extrémně dlouhou dráhu, než vůz sáhne do třecích brzd, což vyžaduje zvyk. V epiqu však je tzv. brake blending, tedy míchaní rekuperačního brzdění a brzdění třecími brzdami, odladěné nesrovnatelně lépe a tohle nepříjemné chování brzdového pedálu tu vůbec neexistuje. Pedál tu dává dojem velmi blízký spalovacím autům.
Plusem také je, že epiq umí v režimu převodovky D stoprocentně plachtit. Naopak v režimu B, pokud si to správně nastavíte, jezdíte na tzv. one pedal, tedy že po úplném uvolnění plynového pedálu elektromotor brzdí až do zastavení. To nastavování však probíhá v displeji, nejsou k mání pádla pod volantem.
Jaká je spotřeba energie? První novinářské jízdy jsou na spotřebu vždycky náročné, tím spíš, když jsou testovací trasy hornaté. O to víc mě ovšem těší, že ve „svém“ epiqu vidím na displeji 14 kWh/100 km po ujetých 248 kilometrech. Kolega František Pisarovič ze Světa motorů se dostal na průměr 13,2 kWh/100 km.
Testy na českých silnicích na sebe samozřejmě nenechají dlouho čekat. Automobilka by měla zanedlouho začít auta půjčovat klasicky na týden a tehdy ozkoušíme epiq důkladněji, od asistentů přes reálný dojezd až po spotřebu a komfort na českých silnicích.
|Škoda Epiq 55 - Základní technická data testovaného vozu
|Provedení
|Epiq 55
|Nejvyšší výkon a toč. moment elektromotoru
|155 kW (211 k)/290 Nm
|Pohon
|přední
|Trakční baterie
|NMC, 55 kWh celková, 51,7 kWh využitelná
|Dojezd na nabití (WLTP)
|441 km
|Nabíjení AC
|11 kW, 5 h 30 min (0-100 %)
|Nabíjení DC
|105 kW, 24 min (10-80 %)
|Zrychlení 0-100 km/h
|7,1 s
|Nejvyšší rychlost
|160 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|13,1 kWh/100 km
|Délka × šířka × výška
|4171 × 1798 × 1620 mm
|Rozvor náprav
|2601 mm
|Objem zavazadelníku (VDA)
|475/1345 l
|Provozní/nejvyšší hmotnost
|1618-1712/2080 kg
|Cena testovaného kusu dle českého konfigurátoru
|944.000 Kč
zdroj: Autorský text | foto, video: Škoda