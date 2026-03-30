Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

První jízda s novým Opelem Astra: Pohony mění náturu

65 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Diskuze (0)

Chorvatské pobřeží a dálnice ukázaly zcela odlišný charakter jednotlivých pohonů. nového Opelu Astra. Vyzkoušeli jsme mild-hybrid, plug-in hybrid i Astru Electric.

První dojem po nasednutí do jakékoli verze omlazené astry je jednoznačně pozitivní. Opel si u faceliftu pro rok 2026 odpustil dnes tolik populární designové výstřelky a vsadil na poctivou ergonomii, která v dnešní době působí jako oáza zdravého rozumu. V rukou svíráte klasický kulatý volant, který skvěle padne do dlaní a neobtěžuje nesmyslnými dotykovými ploškami. Vše podstatné totiž ovládáte tradičními tlačítky přímo na jeho ramenech.

Znatelný posun nastal u materiálů. Palubní deska už nepůsobí jako strohý odlitek z tvrdého plastu, ale díky měkčeným plochám a hodnotným udržitelným textiliím vypadá interiér o úroveň výš. Navíc se výrobce zbavil zbytečných lesklých dekorů, které dříve házely nepříjemné odlesky do čelního skla.

Nové matrixové světlomety Intelli-Lux HD disponují více než 50.000 pixelovými segmenty, které v reálném čase s chirurgickou přesností vyřezávají okolní provoz. Vyzkoušeli jsme je v noci a fungují opravdu přesně, v třídě dostupnějších kompaktů jde snad momentálně o ta nejlepší světla vůbec.

Uvnitř jen k lepšímu

Pod ne zrovna bleskově reagujícím displejem stále najdete poctivou mechanickou lištu pro ovládání klimatizace a vyhřívání. Jednoduchý pocit, kdy můžete poslepu změnit teplotu nebo odmlžit okno, je v roce 2026 k nezaplacení.

K celkové pohodě na palubě zásadně přispívají nová sedadla Intelli-Seats. Jsou sice na první dosednutí citelně tuhá, ale díky ortopedickému tvarování a elektricky nastavitelné bederní opěrce z nich i po celodenním maratonu vystoupíte bez jediného náznaku bolesti zad. 

Video placeholder
Světlomety Intelli-Lux Matrix HD Light • Opel

Dospělo také samotné ovládání vozu napříč motorizacemi. Inženýři z Rüsselsheimu evidentně sáhli do kalibrace posilovače, protože řízení už není přeposilované a odtažité, jako bylo dříve. Volant má nyní v rukou citelný odpor a kolem středové polohy působí mnohem pevněji. To oceníte hlavně na dálnici, kde auto drží stopu s německou precizností a nevyžaduje neustálé drobné korekce směru.

Podvozek zůstává věrný pevnějšímu nastavení, které na kvalitním asfaltu funguje skvěle. Jakmile se dostanete na rozbité úseky či zpomalováky, Opel Astra dá o tom lehce vědět, o žádné extra tvrdé rány do karoserie však nejde.

Vyšší hmotnost má i výhody

Velkám překvapením prezentace byl projev nejsilnějšího plug-in hybridu se systémovým výkonem 144 kW. Tato verze je kvůli bateriím o necelých 300 kilogramů těžší než základní mild-hybrid, což by teoreticky mělo být na obtíž. V praxi se ale ukázal pravý opak.

Menší ochota zatáčet je sice znát, ale kila navíc verzi PHEV také pomáhají podvozku lépe se usadit v tlumičích. Auto jezdí klidně a na nerovnostech v podobě drobných vln působí dojmem dospělého vozu vyšší třídy. Navíc nová sedmistupňová dvouspojková převodovka eDCT7 řadí sametově a díky extra stupni drží motor při dálničním tempu v nižších, tišších otáčkách. Společně s čistě elektrickou verzí tak jde o nejdospělejší svezení. Při jízdě s vybitou baterií se reálná spotřeba plug-in hybridu pohybuje mezi 5,4 a 5,6 l/100 km, což je na 200koňové auto vynikající výsledek.

Čistě elektrická verze je sice jednoznačně nejtěžší, ale díky bateriím integrovaným nízko v podlaze se pyšní také nejnižším těžištěm, což v kombinaci s okamžitým nástupem točivého momentu a specificky odladěným odpružením vytváří jízdně povedený celek. Odhlučnění je precizní, při městských rychlostech vnímáte třeba i tichý chod ventilace. Elektrická verze je navíc jediná, která vám umožní pomocí pádel pod volantem skutečně efektivně rekuperovat a brzdit motorem, což u hybridů funguje spíše symbolicky.

Vyšší hmotnost Astry Electric o sobě dává vědět na brzdách, ale jinak nás svezla vyváženě a překvapivě agilně. Spotřeba Opelu Astra Electric se v reálném kombinovaném provozu pohybuje kolem 17 kWh na 100 km. Při řádění po klikatých horských silničkách lze dosáhnout i dvojnásobku, to je však normální i u konkurence.

Video placeholder
Modernizovaný Opel Astra Hybrid • Opel

Konečně spolehlivý řetěz

Zcela opačný zážitek nabízí klasický hybrid s dvanáctistovkou, která tvoří základ nabídky. Absence těžkých baterií je cítit, přední náprava reaguje na otočení volantem s největší chutí a auto je poměrně hravé. Technickou třešničkou je zde přechod na rozvodový řetěz místo nechvalně proslulého řemenu v oleji, to dává majiteli klid ohledně budoucí spolehlivosti. V reálném testu se spotřeba tohoto hybridu usadila na hodnotě 5,1 l/100 km, v městském provozu dokáže klesnout i pod hranici 4,5 litru.

Jedinou motorizací, která na mezinárodní prezentaci v Chorvatsku chyběla, byl klasický vznětový čtyřválec 1.5 CDTI o výkonu 96 kW. Jde o jedinou variantu spojenou s osvědčeným osmistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem, která se svým dálničním charakterem a reálným dojezdem útočícím na hranici 900 kilometrů zůstává racionální volbou pro dálkové přesuny, jak ukázal náš starší test.

Kombík označený jako Sports Tourer (ST) přidává dávku praktičnosti, která v segmentu kompaktních kombi patří ke špičce. Rozvor náprav narostl oproti krátké verzi o necelých 6 centimetrů, což sice na papíře nezní revolučně, ale v reálném světě to znamená citelně více místa pro kolena cestujících vzadu a především klidnější, plavnější a vyváženější projev.

Zavazadelník kombíku o základním objemu 597 litrů u spalovacích verzí sice mírně zaostává za rekordmanem třídy, Škodou Octavia, ale astra ST to vrací geniálním systémem Intelli-Space. Pohyblivá podlaha ovladatelná jednou rukou, chytře přístupná lékárnička přímo ze zadních sedadel a nízká nakládací hrana ve výšce 60 cm dělají z ST ideálního parťáka pro každodenní logistiku.

U verze Sports Tourer je třeba při výběru pohonu počítat s rozdílnou kapacitou zavazadelníku. Astra Electric disponuje stále velmi solidními 516 litry. Nejskromnější je v tomto směru plug-in hybrid, který kvůli kombinaci spalovacího motoru a velké baterie nabízí 466 litrů.

I u těchto elektrifikovaných variant však zůstává zachován pravidelný tvar kufru, který doplňuje nízká nakládací hrana a variabilní dělení zadních sedadel v poměru 40:20:40. Sports Tourer tak v žádné verzi nepůsobí jen jako „nastavený hatchback“, ale jako svébytný dálniční kombík, který si i při plném naložení uchovává příkladnou tuhost karoserie bez náznaku kroucení v zatáčkách.

Nový Opel Astra naštěstí nechce být futuristickým experimentem, ale funkčním strojem pro lidi, kteří prostě chtějí jezdit bez zbytečného rozčilování nad technikou. A kromě toho nabídne také příznivější ceník, než třeba sesterský Peugeot 308.

České ceny: Nový Opel Astra & Astra Sports Tourer (2026)

Výbava

MotorizacePřevodovka

Astra (Hatchback)

Astra ST (Kombi)

Edition1.5 CDTI (96 kW/130 k)8st. automat

579 990 Kč

599 990 Kč

 Hybrid 1.2 Turbo (107 kW/145 k)6st. eDCT

589 990 Kč

609 990 Kč

 1.6 Turbo PHEV (143 kW/195 k)7st. eDCT

829 990 Kč

849 990 Kč

 Electric (115 kW) 58 kWh1st. aut.

929 990 Kč

949 990 Kč

GS1.5 CDTI (96 kW/130 k)8st. automat

639 990 Kč

659 990 Kč

 Hybrid 1.2 Turbo (107 kW/145 k)6st. eDCT

649 990 Kč

669 990 Kč

 1.6 Turbo PHEV (143 kW/195 k)7st. eDCT

889 990 Kč

909 990 Kč

 Electric (115 kW) 58 kWh
1st. aut.

989 990 Kč

1 009 990 Kč

Ultimate1.5 CDTI (96 kW/130 k)8st. automat

739 990 Kč

 Hybrid 1.2 Turbo (107 kW/145 k)6st. eDCT

729 990 Kč

749 990 Kč

 1.6 Turbo PHEV (143 kW/195 k)7st. eDCT

969 990 Kč

989 990 Kč

 Electric (115 kW) 58 kWh
1st. aut.

1 069 990 Kč

1 089 990 Kč

Technické údaje: Nový Opel Astra & Sports Tourer (2026)
 1.2 Turbo Hybrid1.5 Diesel1.6 Turbo Plug-in Hybrid
Typ motoru

Benzínový tříválec + 48V

Vznětový čtyřválec

Čtyřválec + elektromotor

Zdvihový objem1 199 cm31 498 cm31 598 cm3
Systémový výkon

107 kW (145 k)

96 kW (130 k)

143 kW (195 k)

Max. točivý moment

230 Nm

300 Nm

360 Nm

Převodovka

6st. dvouspojková (eDCT6)

8st. automatická (AT8)

7st. dvouspojková (eDCT7)

Zrychlení 0–100 km/h

9,0 s

10,6 s

7,6 s (HB) / 7,7 s (ST)

Maximální rychlost

210 km/h

209 km/h

225 km/h

Kapacita baterie

17,2 kWh (Lithium-ion)

Elektrický dojezd (WLTP)

až 83 km

Kombinovaná spotřeba

4,7–5,0 l/100 km

4,8–5,0 l/100 km

2,1–2,3 l/100 km

Zdroje: autorský článek, Opel

Začít diskuzi

