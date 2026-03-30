První jízda s novým Opelem Astra: Pohony mění náturu
Chorvatské pobřeží a dálnice ukázaly zcela odlišný charakter jednotlivých pohonů. nového Opelu Astra. Vyzkoušeli jsme mild-hybrid, plug-in hybrid i Astru Electric.
První dojem po nasednutí do jakékoli verze omlazené astry je jednoznačně pozitivní. Opel si u faceliftu pro rok 2026 odpustil dnes tolik populární designové výstřelky a vsadil na poctivou ergonomii, která v dnešní době působí jako oáza zdravého rozumu. V rukou svíráte klasický kulatý volant, který skvěle padne do dlaní a neobtěžuje nesmyslnými dotykovými ploškami. Vše podstatné totiž ovládáte tradičními tlačítky přímo na jeho ramenech.
Znatelný posun nastal u materiálů. Palubní deska už nepůsobí jako strohý odlitek z tvrdého plastu, ale díky měkčeným plochám a hodnotným udržitelným textiliím vypadá interiér o úroveň výš. Navíc se výrobce zbavil zbytečných lesklých dekorů, které dříve házely nepříjemné odlesky do čelního skla.
Nové matrixové světlomety Intelli-Lux HD disponují více než 50.000 pixelovými segmenty, které v reálném čase s chirurgickou přesností vyřezávají okolní provoz. Vyzkoušeli jsme je v noci a fungují opravdu přesně, v třídě dostupnějších kompaktů jde snad momentálně o ta nejlepší světla vůbec.
Uvnitř jen k lepšímu
Pod ne zrovna bleskově reagujícím displejem stále najdete poctivou mechanickou lištu pro ovládání klimatizace a vyhřívání. Jednoduchý pocit, kdy můžete poslepu změnit teplotu nebo odmlžit okno, je v roce 2026 k nezaplacení.
K celkové pohodě na palubě zásadně přispívají nová sedadla Intelli-Seats. Jsou sice na první dosednutí citelně tuhá, ale díky ortopedickému tvarování a elektricky nastavitelné bederní opěrce z nich i po celodenním maratonu vystoupíte bez jediného náznaku bolesti zad.
Dospělo také samotné ovládání vozu napříč motorizacemi. Inženýři z Rüsselsheimu evidentně sáhli do kalibrace posilovače, protože řízení už není přeposilované a odtažité, jako bylo dříve. Volant má nyní v rukou citelný odpor a kolem středové polohy působí mnohem pevněji. To oceníte hlavně na dálnici, kde auto drží stopu s německou precizností a nevyžaduje neustálé drobné korekce směru.
Podvozek zůstává věrný pevnějšímu nastavení, které na kvalitním asfaltu funguje skvěle. Jakmile se dostanete na rozbité úseky či zpomalováky, Opel Astra dá o tom lehce vědět, o žádné extra tvrdé rány do karoserie však nejde.
Vyšší hmotnost má i výhody
Velkám překvapením prezentace byl projev nejsilnějšího plug-in hybridu se systémovým výkonem 144 kW. Tato verze je kvůli bateriím o necelých 300 kilogramů těžší než základní mild-hybrid, což by teoreticky mělo být na obtíž. V praxi se ale ukázal pravý opak.
Menší ochota zatáčet je sice znát, ale kila navíc verzi PHEV také pomáhají podvozku lépe se usadit v tlumičích. Auto jezdí klidně a na nerovnostech v podobě drobných vln působí dojmem dospělého vozu vyšší třídy. Navíc nová sedmistupňová dvouspojková převodovka eDCT7 řadí sametově a díky extra stupni drží motor při dálničním tempu v nižších, tišších otáčkách. Společně s čistě elektrickou verzí tak jde o nejdospělejší svezení. Při jízdě s vybitou baterií se reálná spotřeba plug-in hybridu pohybuje mezi 5,4 a 5,6 l/100 km, což je na 200koňové auto vynikající výsledek.
Čistě elektrická verze je sice jednoznačně nejtěžší, ale díky bateriím integrovaným nízko v podlaze se pyšní také nejnižším těžištěm, což v kombinaci s okamžitým nástupem točivého momentu a specificky odladěným odpružením vytváří jízdně povedený celek. Odhlučnění je precizní, při městských rychlostech vnímáte třeba i tichý chod ventilace. Elektrická verze je navíc jediná, která vám umožní pomocí pádel pod volantem skutečně efektivně rekuperovat a brzdit motorem, což u hybridů funguje spíše symbolicky.
Vyšší hmotnost Astry Electric o sobě dává vědět na brzdách, ale jinak nás svezla vyváženě a překvapivě agilně. Spotřeba Opelu Astra Electric se v reálném kombinovaném provozu pohybuje kolem 17 kWh na 100 km. Při řádění po klikatých horských silničkách lze dosáhnout i dvojnásobku, to je však normální i u konkurence.
Konečně spolehlivý řetěz
Zcela opačný zážitek nabízí klasický hybrid s dvanáctistovkou, která tvoří základ nabídky. Absence těžkých baterií je cítit, přední náprava reaguje na otočení volantem s největší chutí a auto je poměrně hravé. Technickou třešničkou je zde přechod na rozvodový řetěz místo nechvalně proslulého řemenu v oleji, to dává majiteli klid ohledně budoucí spolehlivosti. V reálném testu se spotřeba tohoto hybridu usadila na hodnotě 5,1 l/100 km, v městském provozu dokáže klesnout i pod hranici 4,5 litru.
Jedinou motorizací, která na mezinárodní prezentaci v Chorvatsku chyběla, byl klasický vznětový čtyřválec 1.5 CDTI o výkonu 96 kW. Jde o jedinou variantu spojenou s osvědčeným osmistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem, která se svým dálničním charakterem a reálným dojezdem útočícím na hranici 900 kilometrů zůstává racionální volbou pro dálkové přesuny, jak ukázal náš starší test.
Kombík označený jako Sports Tourer (ST) přidává dávku praktičnosti, která v segmentu kompaktních kombi patří ke špičce. Rozvor náprav narostl oproti krátké verzi o necelých 6 centimetrů, což sice na papíře nezní revolučně, ale v reálném světě to znamená citelně více místa pro kolena cestujících vzadu a především klidnější, plavnější a vyváženější projev.
Zavazadelník kombíku o základním objemu 597 litrů u spalovacích verzí sice mírně zaostává za rekordmanem třídy, Škodou Octavia, ale astra ST to vrací geniálním systémem Intelli-Space. Pohyblivá podlaha ovladatelná jednou rukou, chytře přístupná lékárnička přímo ze zadních sedadel a nízká nakládací hrana ve výšce 60 cm dělají z ST ideálního parťáka pro každodenní logistiku.
U verze Sports Tourer je třeba při výběru pohonu počítat s rozdílnou kapacitou zavazadelníku. Astra Electric disponuje stále velmi solidními 516 litry. Nejskromnější je v tomto směru plug-in hybrid, který kvůli kombinaci spalovacího motoru a velké baterie nabízí 466 litrů.
I u těchto elektrifikovaných variant však zůstává zachován pravidelný tvar kufru, který doplňuje nízká nakládací hrana a variabilní dělení zadních sedadel v poměru 40:20:40. Sports Tourer tak v žádné verzi nepůsobí jen jako „nastavený hatchback“, ale jako svébytný dálniční kombík, který si i při plném naložení uchovává příkladnou tuhost karoserie bez náznaku kroucení v zatáčkách.
Nový Opel Astra naštěstí nechce být futuristickým experimentem, ale funkčním strojem pro lidi, kteří prostě chtějí jezdit bez zbytečného rozčilování nad technikou. A kromě toho nabídne také příznivější ceník, než třeba sesterský Peugeot 308.
|České ceny: Nový Opel Astra & Astra Sports Tourer (2026)
Výbava
|Motorizace
|Převodovka
Astra (Hatchback)
Astra ST (Kombi)
|Edition
|1.5 CDTI (96 kW/130 k)
|8st. automat
579 990 Kč
599 990 Kč
|Hybrid 1.2 Turbo (107 kW/145 k)
|6st. eDCT
589 990 Kč
609 990 Kč
|1.6 Turbo PHEV (143 kW/195 k)
|7st. eDCT
829 990 Kč
849 990 Kč
|Electric (115 kW) 58 kWh
|1st. aut.
929 990 Kč
949 990 Kč
|GS
|1.5 CDTI (96 kW/130 k)
|8st. automat
639 990 Kč
659 990 Kč
|Hybrid 1.2 Turbo (107 kW/145 k)
|6st. eDCT
649 990 Kč
669 990 Kč
|1.6 Turbo PHEV (143 kW/195 k)
|7st. eDCT
889 990 Kč
909 990 Kč
|Electric (115 kW) 58 kWh
|1st. aut.
989 990 Kč
1 009 990 Kč
|Ultimate
|1.5 CDTI (96 kW/130 k)
|8st. automat
|–
739 990 Kč
|Hybrid 1.2 Turbo (107 kW/145 k)
|6st. eDCT
729 990 Kč
749 990 Kč
|1.6 Turbo PHEV (143 kW/195 k)
|7st. eDCT
969 990 Kč
989 990 Kč
|Electric (115 kW) 58 kWh
|1st. aut.
1 069 990 Kč
1 089 990 Kč
|Technické údaje: Nový Opel Astra & Sports Tourer (2026)
|1.2 Turbo Hybrid
|1.5 Diesel
|1.6 Turbo Plug-in Hybrid
|Typ motoru
Benzínový tříválec + 48V
Vznětový čtyřválec
Čtyřválec + elektromotor
|Zdvihový objem
|1 199 cm3
|1 498 cm3
|1 598 cm3
|Systémový výkon
107 kW (145 k)
96 kW (130 k)
143 kW (195 k)
|Max. točivý moment
230 Nm
300 Nm
360 Nm
|Převodovka
6st. dvouspojková (eDCT6)
|8st. automatická (AT8)
7st. dvouspojková (eDCT7)
|Zrychlení 0–100 km/h
9,0 s
10,6 s
7,6 s (HB) / 7,7 s (ST)
|Maximální rychlost
210 km/h
209 km/h
225 km/h
|Kapacita baterie
|–
|–
17,2 kWh (Lithium-ion)
|Elektrický dojezd (WLTP)
|–
–
až 83 km
|Kombinovaná spotřeba
4,7–5,0 l/100 km
4,8–5,0 l/100 km
2,1–2,3 l/100 km
Zdroje: autorský článek, Opel