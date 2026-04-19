První jízda s Toyotou RAV4: Nový mundúr pro oblíbence
Pokud se bavíme o prodejních číslech, na světě neexistuje ukázkovější příklad než Toyota RAV4. Jde o případ vozu, který se po šesti generacích vypracoval z nejoblíbenějšího SUV na nejprodávanější vůz na světě.
Toyota RAV4 je s námi už od roku 1994 a vypadá to, že s námi ještě hodně dlouho bude. Během více než 30 let se jí prodalo přes 15 milionů ve 150 zemích, přičemž na Evropu z toho připadá až 2,5 milionu. Pátou generaci jste na našich stránkách viděli velmi často, stihla však také zestárnout a na její místo právě přichází šesté pokračování, které známou techniku posouvá do dalších let. Na co se tedy můžeme těšit?
Vně i uvnitř
Šestá generace stojí na platformě TNGA- K, tedy na podobném základu jako předchůdce. Obě si opravdu nespletete, nové je tvarování karoserie s kolmou zádí a přídí se světlomety do tvaru písmene C, následujícími aktuální designérský trend značky. Výrazná maska nám strukturou a žebrováním připomíná větší Lexus RX, zatímco výrazné prolisy na bocích lehce rozbíjejí velké plechové plochy. Vzadu nyní udeří do očí spíš nápis „RAV4“ než malinkaté logo Toyoty nad ním, nicméně jak vpředu, tak i vzadu je nyní označení automobilky vypracováno v černé barvě.
Celkově je design moderní, stylový a v podstatě jednoduchý, i když tak na první pohled nepůsobí. V nabídce jsou nová 18" a 20" kola ve výrazném šedém či černém provedení s broušenými povrchy. Co se týče lakování karoserie, jsou nyní k dispozici nové odstíny šedá kamenná, zelená opálová, ocelová modrá a bronzová Avantgarde, dvoubarevné lakování předchůdce zůstává v nabídce.
Úplně nový je interiér, který si ponechává základní proporce předchozí generace, ale prodělal patřičná vylepšení. Třeba o 40 mm nižší horní hranu přístrojového panelu, do kterého je nyní vsazený 12,3" displej přístrojového štítu s jemnějším rozlišením. Dvakrát větší než u předchozí generace je nyní head-up displej, větší je i 12,9" displej infotainmentu, který vědomostmi krmí čtyřikrát rychlejší procesor s osmkrát větší pamětí. Jednotka dostala novou softwarovou architekturu zvanou Arene, specifickou pro Toyotu, a trůní uprostřed palubní desky sestavené převážně z tvrdých šedých plastů. Náš první dojem je trochu rozporuplný, třeba masivní vnitřní madla předních dveří jsou stylová a působí bytelně, nedá se jich ale v terénu nebo zatáčkách dobře držet. S tím by mohli mít spolujezdci problém.
Poloha za volantem je ale příjemná a z auta je dobře vidět. A to, co nevidíte, vám na infotainmentu auto ukáže vždy, když jede pomalu nebo dobrzďuje na křižovatce. Někdy tím ale zastíní navigační pokyny na infotainmentu, což by potřebovalo trochu vyladit. RAV4 nyní nahrává záznamy z vnějších kamer do disku vždy, když detekuje nebezpečnou situaci, podobně jako tesla. Za nebezpečné ale někdy považuje i vyjetí z kruhového objezdu pod plynem.
Místa je hodně vpředu i vzadu, zajímavostí jsou dvě velikosti střešního okna – malé pro GR Sport a panoramatické pro Executive, obě za příplatek 20.000 Kč. Už v základu jsou ale obě přední sedadla elektricky posuvná, ventilovaná a vyhřívaná, řidičovo i s paměťovou funkcí. Vyhřívaný je také volant a čelní sklo.
Nic z toho nás ale v Málaze netrápilo. Přišli jsme si vyzkoušet jednu ze čtyř motorizací, jejichž srdcem je vždy 105kW a 2,5litrový atmosférický čtyřválec s točivým momentem 221 kW. Jednotlivé příchutě pak tvoří full-hybridní předokolka s kombinovaným výkonem 137 kW, full-hybridní čtyřkolka se 144 kW, nově i plug-in hybridní předokolka s 22,7kWh baterií a 202 kW kombinovaného výkonu, přičemž vrcholem nabídky je 230kW plug-in hybridní čtyřkolka. Na přední nápravě spalovacímu motoru pomáhá 150kW elektromotor, vzadu pak v obou čtyřkolkách pracuje elektromotor se 40 kW a 122 Nm.
Jako první jsme vyzkoušeli základní hybrid a tomu, kdo někdy řídil předchozí RAV4, bude velmi povědomý. Jezdí podobně nenuceně, máme pocit lepšího odhlučnění, jiná je ale reakce nového pedálu, který využívá technologii brake-by-wire, ovládání brzd tedy zajišťuje primárně elektronika.
Provedení do zásuvky jsme si vyzkoušeli ve verzi Executive s předním pohonem a GR Sport s pohonem všech kol. Už základní plug-in nás potěšil dynamikou a více než 94 % jízdy zvládl na elektřinu s průměrnou spotřebou kolem 17 kWh/100 kW, což je hezký výsledek. Na jedno nabití zvládne zhruba 100 kilometrů, a opravdu tak bude většinu času jezdit jako elektromobil.
Řidičsky zajímavý je o 40 mm širší přední rozchod kol a podmotorový s tlumičem kmitů u verze GR Sport, což pozitivně ovlivňuje přesnost a jistotu v jejím řízení. Rozdíl poznáte zejména na rozbitých silnicích, kde se o jízdní talent tohoto provedení dá hezky opřít. Slibuje výkon hodný 230 kW a my mu ho věříme, naladění systému brake-by-wire by ale sneslo ještě trochu pozornosti. Pedál je trochu tuhý a tupý, v jistých situacích k němu nemáme takovou důvěru, jakou bychom chtěli mít.
V Česku jsou objednávky už spuštěny a základem je hybridní verze Comfort za 1.090.000 Kč. Dosavadní nejoblíbenější specifikace Style startuje na 1.240.000 Kč, za čtyřkolku se připlácí 70.000 Kč. Plug-in hybridní předokolka startuje na 1.230.000 Kč a čtyřkolka na 1.300.000 Kč, specifický GR Sport se pojí výhradně se čtyřkolkami a je za 1.410.000 Kč za full-hybrid a 1.550.000 Kč za plug-in.
Plusy
- Sladěný a efektivní pohon
- Dobré jízdní vlastnosti
- Lepší odhlučnění kabiny
- Příjemná plug-in hybridní předokolka
Minusy
- Plastová kabina
- Přecitlivělý kamerový systém
- Tupý brzdový pedál
|Základní technické údaje Toyoty RAV4
|2.5 Hybrid FWD
|2.5 Hybrid AWD
|2.5 Hybrid PHEV FWD
|2.5 Hybrid PHEV AWD
|Motor
|zážehový, R4
|Zdvihový objem (cm3)
|2487
|Výkon (spalovací motor) (kW při min-1)
|105/4800
|Točivý moment (spalovací motor) (Nm při min-1)
|221/3200
– 3600
|227/3200 – 3300
|Výkon (el. motor přední + zadní) (kW)
|100
|100 + 40
|151,4
|151,4 + 40
|Kapacita baterie (kWh)
|1,09
|22,7
|Systémový výkon (kW)
|136
|143
|200
|227
|Převodovka
|e-CVT
|Vnější rozměry, rozvor (mm)
|4600 (4645 pro GR Sport) x 1855 x 1695, 2690
|Objem zavazadlového prostoru zákl./max. (l)
|514
|446
|Max. rychlost (km/h)
|180
|Kombinovaná spotřeba (WLTP) (l/100 km)
|5,2 – 5,7
|5,7 – 5,8
|1,3 – 1,8
|1,3 – 1,6
|Základní cena od (Kč)
|1 090 000
|1 160 000
|1 230 000
|1 300 000
Zdroj: Svět motorů