První jízda se Subaru E-Outback: Digitální ninja s duší lesníka
Subaru Outback je stálicí nabídky japonské značky už od roku 1994. Z kombíku se časem přerodil v plnohodnotné SUV a teď má za sebou další transformaci. Vydali jsme se proto do Německa zjistit, jestli má v sobě nový e-outback stále tu pravou duši Subaru.
Když se řekne Subaru, vybaví se vám buď nános bahna na podbězích, nebo modrý sedan s křídlem o velikosti žehlicího prkna. Jenže svět se zbláznil, v Bruselu úředníci počítají gramy CO2 usilovněji než dietář kalorie, a tak i tahle bašta mechanické poctivosti musela sáhnout po zásuvce. Novinka není plnou náhradou za spalovací outback, který minimálně za oceánem pokračuje v sedmé generaci.
Nový e-outback vypadá, jako by ho namalovali tvůrci komiksu. Je sice blízký příbuzný Toyoty bZ4X Touring, ale zatímco toyota je takový slušný hoch z města, subaru je ten příbuzný, který s vámi o víkendu vyleze na Sněžku s krosnou plnou piva. Design je svébytný, svalnatý a s původním outbackem se loučí rázným „sajónara“.
Přední partie vozu vypadá velmi agresivně. Světlomety jsou rozděleny, jak je nyní v módě, do dvou partií. Ta horní slouží jako denní svícení či blinkry, hlavní segment se nachází níže a je umístěn v ochranném oplastování, které prochází kolem celého blatníku. Vlastně každá exponovaná část karoserie má ochranný plast.
Zajímavým designérským prvkem je ostrá hrana, která přechází od předních světel kolem sloupku A, kde se snižuje, až ke světlům zadním. Ta jsou propojena efektním světelným pruhem. Jako celek auto působí velmi robustně.
Teď se podržte. Tenhle oplastovaný stěhovák sbalených stanů a psích pelíšků vystřelí z klidu na stovku za 4,5 sekundy. To je teritorium, kde se ještě nedávno pohybovala jen ta nejostřejší WRX STi. K takovému času outbacku pomáhají dva 167kW elektromotory, celkový systémový výkon činí úctyhodných 280 kW. Zásoba energie proudí z baterie o kapacitě 74,7 kWh, která vystačí na dojezd až 526 km.
Výhodou je i rychlé nabíjení stejnosměrným proudem, které dosahuje výkonu až 150 kW, a to znamená, že z 10 na 80 % kapacity dobijete za cca 28 minut. Pro zajištění lepších časů nabíjení v chladnějším počasí je k dispozici předehřev baterie, který se aktivuje automaticky v závislosti na počasí a vypočítaném dojezdu k nabíječce nebo jej můžete aktivovat manuálně.
Jako Kobra 11
V testovacím areálu Teltow Fläming Ring u Berlína – kde se mimochodem kdysi proháněly méně sympatické složky historie – jsme e-outbacku šlápli na krk. Výsledek? Brutální.
Tamní areál zároveň slouží jako výcvikové středisko jízdy pro německou policii, a tak zde najdete opravdu promyšlenou strukturu všech různých povrchů, úrovní zatáček či rychlých úseků. Pánové ze Subaru nám přichystali několik okruhů a na nich rozestavěné překážky. Od slalomu přes vyhýbací manévr, dynamickou jízdu nebo nájezd na pevnou překážku s důvěrou v antikolizní asistenty až po rychlou jízdu v zatáčkách s měnícím se povrchem za zhoršených podmínek (pod hektolitry stříkající vody). Díky tomu, že jsme stejnou dráhu projeli i v současném, velmi dobrém modelu outbacku, mohli jsme ihned porovnat, jak velký skok nová generace je.
Extrémně tuhá karoserie a vylepšený podvozek nedovolily žádné nepatřičné náklony. I když jsme auto mnohokrát pokoušeli ve vyšší rychlosti, než nám byla jako maximálka doporučena, uvést do krizové situace, subaru aktivně přelévalo sílu mezi nápravami i jednotlivými koly podle potřeby. Žádná nedotáčivost, žádné zoufalé pískání gum. Jen tichý drtivý zátah, který vám srovná krční obratle do latě. E-Outback tak trať projel bez jakéhokoliv pocitu ztráty kontroly, a to ve všech třech volitelných jízdních režimech.
Ať žije prostor
Uvnitř pokračuje téma, které už známé z menší solterry. Subaru zachovalo nejdůležitější tlačítka a nastěhovalo tam obří plovoucí displej. Staromilci budou možná prskat, ale prostor je to opravdu promyšlený. Navzdory tomu, že je auto kratší o 25 mm než spalovací předchůdce, prodloužil se rozvor o celých 105 mm, a díky krátkým převisům je tak uvnitř víc místa pro lidi i bagáž.
Základní objem kufru 633 litrů je historicky největší u Subaru. V nejužším místě měří přes metr, má nastavitelnou výšku dna a schránky na kabely. Přední kufr („frunk“) sice chybí, ale ten zadní to bohatě vynahradí.
Subaru standardně vyhřívá volant i všechna čtyři sedadla (vzadu sedák i opěradlo, na rozdíl od toyoty). Konstruktéři nešetřili na izolační pěně a akustických sklech, takže uvnitř je ticho jako v hrobě, i když zrovna v šikaně drtíte pneumatiky. Na kouli pak můžete na chalupu odtáhnout až 1,5 tuny.
Terén? Tady končí legrace
Když skončí asfalt, většina elektromobilů začne volat odtahovku. E-Outback ne. Měli jsme možnost projet offroadový areál a tam, kam si obvykle jezdí poměřit síly hilux s g-wagenem, jsme vytáhli e-outback. Světlá výška 21 cm a systém pohonu nazvaný X-Mode z něj dělají velmi schopný nástroj. Není problém tak zastavit ve stoupání na sypkém písku a znovu se rozjet. Auto to udělá s takovým klidem, jako byste se rozjížděli od supermarketu, a nestáli ve 30° stoupání. Automaticky aktivovaný terénní tempomat si poradí nejen v prudkém kopci, ale i s maximálním klesáním.
Díky funkci „průhledné kapoty“ vidíte přesně, kam dáváte přední kola, a tuhost karoserie je prostě „subarovská“. I když visíte dvěma koly ve vzduchu v křížení náprav, dveře otevřete a zavřete s naprostou lehkostí. Nikde nic ani nevrzne. A díky dvěma silným elektromotorům máte vždy maximum výkonu ihned.
Subaru E-Outback je velmi povedený stroj. Je to sice elektrický šok pro konzervativní jádro fanoušků, ale dokáže nabídnout opravdu hodně. Je dynamičtější než legendární STi, prostornější než starý outback a v terénu schopnější než většina dnešních SUV. Japonci zkrátka dokázali, že i s baterií v podlaze může mít auto koule.
Plusy
- Skvělé terénní vlastnosti
- Prostorná kabina
- Dobré jízdní vlastnosti
Minusy
- Pomalejší nabíjení
|Dostupné technické údaje Subaru E-Outback
|Zadní elektromotor výkon (kW)
|167
|Zadní točivý moment (Nm)
|268
|Přední elektromotor výkon (kW)
|167
|Přední točivý moment (Nm)
|268
|Nejvyšší systémový výkon (kW)
|280
|Kapacita baterie (kWh)
|74,7
|Nabíjecí výkon AC/DC (kW)
|11 (22)/150
|Délka x šířka x výška (mm)
|4845 x 1860 x 1675
|Rozvor náprav (mm)
|2850
|Zrychlení 0-100 km/h (s)
|4,5
Zdroj: Svět motorů