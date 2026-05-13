První jízda Toyotou bZ4X Touring: Perfektní kombík nejen do hor
Nabídku plně elektrických modelů japonské automobilky doplnila větší verze modelu bZ4X s názvem Touring. Cílí na rodiny, které se nebojí dobrodružství a hledají spoustu prostoru za rozumné peníze. Ani verze s pohonem předních kol se nezalekne nezpevněné cesty či sněhu.
Verzi Touring poznáte na první pohled, alespoň při pohledu z boku či zezadu. Narostla totiž o 14 centimetrů do délky, což se projevilo na téměř dvojnásobném a praktičtěji tvarovaném zavazadelníku o objemu 669 litrů (po sklopení druhé řady sedadel až 1718 litrů).
Prostoru na zadních sedadlech napomáhá také o 48 mm více místa nad hlavou díky přímější linii střechy. Jinak je v kabině místa stejně jako v běžném bZ4X; to je ale prostorné dostatečně, takže nezměněný rozvor varianty Touring vůbec není problém.
Model bZ4X Touring je dostupný pouze s větší baterií o kapacitě 74,7 kWh. Ve variantě Style s pohonem předních kol dosahuje díky normované spotřebě pouhých 14,0 kWh/100 km dojezdu až 591 km. Na naší testovací trase jsme bez snahy o úspornou jízdu jezdili za 17,0 kWh/100 km, ale celou dobu silně pršelo, po výjezdu na Triglav dokonce sněžilo a teploty nepřesáhly 5 °C, takže výsledná hodnota je více než slušná.
V nízkých teplotách při správném využití předehřevu baterie zůstává zachován také čas dobití z 10 na 80 % za méně než 30 minut, špičkový výkon dosahuje 160 kW. Na baterii je také poskytována bezkonkurenční záruka: po dobu 10 let nebo 1.000.000 najetých kilometrů Toyota garantuje kapacitu baterie nad 70 % (při splnění servisních podmínek). SoH lze kontrolovat na digitálním displeji před řidičem.
Ten je umístěn až u čelního skla a nahrazuje také head-up displej. Umístěn je lépe než v peugeotech, které využívají podobný systém rozložení kokpitu, avšak každému to vyhovovat nemusí. Ve své poloze za volantem displej vidím celý a více mi vadí rozdílná výška středové loketní opěrky a loketní opěrky na dveřích.
Připravena na výlety
To je ale shodné s klasickou bZ4X, jejíž redakční test nás čeká již brzy. S ní je shodné prakticky vše až do C-sloupku, a to zvenku i uvnitř. Přídi stále dominují světlomety ve tvaru kladivouna, výrazné oplastované lemy blatníků však na rozdíl od běžné bZ4X nejsou lakované, nýbrž „matné“ jako u bZ4X před faceliftem.
Dodává to na robustním vzhledu auta, pro které je dostupná také zcela nová pudrově bronzová barva exteriéru (+19.000 Kč). K outdoorovému využití se hodí také khaki čalounění interiéru dostupné pro vyšší výbavu Executive, základní verze Style si musí vystačit s kombinací koženky a zajímavé látky vyrobené z recyklovaných PET lahví. Příjemně se na ní sedí a na omak vypadá, že vydrží i náročné zacházení.
Varianta Touring je na výlety do přírody připravena nejen esteticky, ale také funkčně. Již zmíněná konvenční linie střechy je umocněna bytelnými střešními nosiči, které uvezou až 80 kilogramů a při zastavení udrží až 317 kg. Aktivní rodiny tak jistě ocení možnost instalace střešního stanu a kempování na divoko.
Z jízdy po udržované lesní cestě je jasné, že lehčího terénu se nezalekne ani varianta s pohonem předních kol. Kdo ale hledá větší pohodlí a rád cestuje s karavanem, bude muset připlatit za variantu s pohonem všech kol, protože pouze ta nabízí maximální přípustnou hmotnost brzděného přívěsu až 1500 kg. Předokolka „umí“ jen 750 kg.
Co nabízí základ?
S běžným bZ4X po modernizaci se nám v redakci všem jezdilo skvěle, takže když na prezentaci zazněla věta, že u modelu Touring je podvozek prakticky totožný, očekávání zůstala vysoká. První usedáme do modelu Style s pohonem předních kol a elektromotoru o výkonu 165 kW (224 k). Točivý moment dosahuje hodnoty 268,6 Nm.
Tato verze v České republice startuje na částce 1.329.000 Kč, ovšem momentálně Toyota nabízí akční zvýhodnění 50.000 Kč a zároveň výkupní bonus 50.000 Kč, čímž se bZ4X Touring dostává na částku 1.229.000 Kč, nepočítaje hodnotu různého příslušenství, které k autu momentálně dostanete.
Součástí výbavy jsou vyhřívaná přední sedadla a volant, která se v překvapivě mrazivém květnovém počasí hodí. Zapínají se automaticky v závislosti na okolní teplotě. Pohon základní verze je prakticky totožný se standardním modelem bZ4X, vyjma módu Snow, který by měl pomoci s trakcí na sněhu.
Ani bez jeho aktivace a na letních pneumatikách však nemáme na zasněžené asfaltové cestě problém. Dokonce, a to není časté, většinu času Toyotu bZ4X Touring i v nepříznivých podmínkách nechávám v módu automatické intenzity rekuperace. Ta totiž funguje překvapivě intuitivně, a i když ji lze ovládat také (hlasitými) pádly pod volantem, není to potřeba. Síla maximální rekuperace stejně nedosahuje takového brzdného účinku, aby šlo auto na klikatých cestách ovládat pouze plynovým pedálem.
Přes svůj název je také verze Touring spíše sportovněji střiženým SUV, což je znát na tuhém podvozku, který umí na rozbitém asfaltu občas nepříjemně poskakovat. Ve většině situací ale bZ4X Touring nerovnosti tlumí hezky, a to platí také mimo asfalt. Velmi dobré je také odhlučnění a materiály.
Pravdou je, že na náročný kamenitý povrch jsme se z důvodu špatného počasí a spadaného kamení na cestu bohužel nedostali, ale ze zkušenosti s běžným bZ4X a CH-R+ postaveného na stejné platformě věříme, že ani tam by bZ4X Touring nemělo problém.
I základní verze je výkonově dostatečná, a pokud nepotřebujete čtyřkolku nebo netoužíte po vyšší výbavě, je díky příznivé spotřebě skvělou volbou. Na téměř 2,5 tuny těžké SUV o délce 4830 mm je řízení možná až překvapivě lehké, ale přesnost ani rychlost odezvy by vám chybět neměla.
Nejrychlejší Toyota současnosti
Výkonnější verze pro sebe uzmula zajímavé prvenství, s výkonem 280 kW (380 k) se totiž stává nejvýkonnější a nejrychlejší Toyotou na evropském trhu, vyjma modelů sportovní divize GR. Na chalupu se tak dostanete opravdu rychle a pokud ji máte na okraji vsi, z 0 na 100 km/h můžete odpálit za 4,5 sekundy.
Toyota toho dosáhla díky silnějšímu zadnímu elektromotoru eAxle, který má nyní shodné parametry s elektromotorem na přední nápravě. Zábavná porce výkonu je samozřejmě vykoupena vyšší spotřebou energie, dle tabulek 15,3 až 15,5 kWh/100 km na 18" kolech a na hezčích 20" 16,6 kWh/100 km.
Při testu této výkonnější verze ve vyšší výbavě Executive a s 20" koly jsme si vybrali velmi kopcovitou krajinu bez delšího přesunu po rovině, jako v případě základní varianty, a naše spotřeba 24,0 kWh/100 km tak není zcela vypovídající. S běžnou bZ4X s pohonem všech kol máme vyzkoušeno, že se hravě vejde i pod 20.
Výbava Executive začíná na ceně 1.534.000 Kč a je vždy spjata s pohonem všech kol, a tedy i vyšším výkonem. V mrazivém počasí oceníte infrazářiče umístěné na sloupku řízení a místo schránky spolujezdce. Hřejí velmi rychle a spoří energii. Ve výbavě Executive jsou standardně vyhřívaná také zadní sedadla, přední pasažéři v létě ocení možnost jejich ventilace.
Kromě výbavy se vůz ve verzi s pohonem všech kol dočkal největších změn oproti standardnímu bZ4X. Kromě již zmíněného vyššího výkonu zadního elektromotoru byl také přepracován systém rozdělení točivého momentu, který je nyní rychlejší a zajišťuje tak výbornou stabilitu při průjezdu zatáček.
Automobilka slibuje „maximální jistotu“ jízdy. V běžných podmínkách i na zasněžené cestě je to pravda, při přílišném sešlápnutí plynového pedálu v zasněžené zatáčce zasahuje stabilizace velmi brzy, i když možná až příliš ostře.
Na úzkých cestách Julských Alp, včetně těch zasněžených s vyjetými kolejemi, do řízení také hodně mluví asistent bránící opuštění jízdního pruhu. Lze jej jednoduše a rychle vypnout na centrálním displeji, na což naštěstí stačí dvě kliknutí. Obě ikony jsou opravdu velké a téměř to jde zvládnout i po paměti.
Naopak vypínání upozornění na překročení rychlosti najdeme přímo v horní liště domovské obrazovky a stačí kliknout jednou, ikona je ale pro změnu mrňavá a při jízdě může být trochu složité se „trefit“. Někteří kolegové měli dříve u modelu bZ4X problém s příliš aktivní kontrolou pozornosti řidiče, zde jsem takové chování systému však nezaznamenal.
Proč ji chtít?
Varianta Touring přidává povedenému modelu bZ4X na praktičnosti a zároveň je stylizována konzervativněji, takže má šanci oslovit širší spektrum zákazníků. Představuje zhruba 10% nárůst v ceně, za který ale dostanete téměř dvojnásobný zavazadelník a jízdní vlastnosti stále zůstávají skvělé.
Přidejte inovativní řešení podporující skvělou spotřebu také v reálném světě (zejména u modelu FWD), kvalitně zpracovaný interiér s příjemnými materiály a dostanete auto, nad kterým stojí za to přemýšlet. Navíc tak trochu tvoří svůj vlastní segment.
Je větší a schopnější mimo asfalt oproti oblíbené Škodě Enyaq, oproti čínskému BYDu Sealion 7 nabízí větší prostor uvnitř (zavazadelník o více než o pětinu) a zároveň nabízí komfort vyššího posezu při spotřebě obdobné aerodynamickému kombi v podobě Volkswagenu ID.7.
Představuje tak všestranného pomocníka pro každodenní život i delší výlety na horskou chatu nebo dovolenou v horách. V běžném životě udělá parádu nevšedním designem a díky relativně velké baterii nemusíte mít strach, že nedojedete.
Jakou bychom brali my? Přes skvělou výbavu a příjemné infrazářiče veze Executive by nám stačil základní Style s jedním motorem. Za příznivou cenu nabízí vše, co většina zákazníků potřebuje. Pokud chcete využívat tažné zařízení a nevadí vám vyšší spotřeba, dopřejte si nejvýkonnější současnou toyotu ve verzi Executive. Vrcholná výbava celé auto pozdvihuje o další level výš.
|Hnací ústrojí
|FWD
|AWD
|Celkový systémový výkon (kW/k)
|165/224
|280/380
|Točivý moment
|268,6
|268,6 (vpředu) + 268,6 (vzadu)
|Baterie (kWh)
|74,7 (Li-On)
|Dojezd (min-max; km)
|591 (18")
520-528 (18"), 479 (20")
|Kombinovaná spotřeba (kWh/100 km, WLTP)
|14,0
|15,3-15,5 (18"), 16,6 (20")
|Zrychlení 0-100 km/h (s)
|7,3
|4,5
|Max. rychlost (km/h)
|160
|180
|Rozměry (d × š × v, mm)
|4830 × 1860 × 1675
|Rozvor (mm)
|2850
|Min. provozní světlá výška (mm)
|210
|Objem zavazadelníku (VDA, litry)
|669 až 1718
|Tažná kapacita (brzděný přívěs, kg)
|750
|1500
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|1900–1990
|2000–2100
|Cena od (vč. slevy a výkupního bonusu v celkové hodnotě 100.000 Kč)
|1.229.000 Kč (Style)
1.314.000 Kč (Style)
1.434.000 Kč (Executive)
