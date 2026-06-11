První jízda v plug-in hybridu BYD Dolphin G DM-i: Z Prahy na Makarskou na jednu nádrž!
Jako jedni z prvních jsme usedli za volant nového hatchbacku segmentu B s plug-in hybridním pohonem. Automobilka BYD ho vyvinula na míru evropskému trhu. Na designu je to vidět, ale co jízda a zpracování?
Napřed pojďme vyzdvihnout to, čím je BYD Dolphin G DM-i zajímavý a v segmentu B ojedinělý. Tím je plug-in hybridní pohon DM-i, vůbec poprvé v Evropě v generaci 5.0. Ta spojuje přepracovaný zážehový motor o objemu 1,5 litru s vysokým kompresním poměrem 16:1 s elektromotorem EHS o výkonu 120 kW.
Specificky pro své plug-in hybridní modely vyvinul BYD novou baterii Blade, v modelu Dolphin G konkrétně instalovanou s kapacitou 7,42 kWh v základní variantě Active nebo 18,3 kWh ve vyšších verzích. Instalována je v podlaze, a přestože model Dolphin G není čistě elektrickým autem, sedí se v něm nezvykle vysoko.
Najít vhodný posed za volantem není zrovna jednoduché. Sedadlo bychom s kolegy rádi dali níž, naopak horní část volantu částečně kryje informace na displeji před řidičem. Trochu škoda, jelikož některé jsou docela titěrné a přidat na přehlednosti by neuškodilo.
Kromě výjimečného pohonu se naštěstí BYD Dolphin G DM-i pyšní také v segmentu nevídanou výbavou. Přehršel informací v přístrojovém štítu tak ve vyšších výbavách částečně řeší head-up displej; ten mezi hlavními konkurenty umí nabídnout asi jen Toyota Yaris. BYD má navíc už v základní výbavě Active velké množství asistenčních systémů, které konkurence neumí nabídnout ani za příplatek.
Pokud byste přece jen chtěli nějaké vypnout, upozornění na překročení rychlosti i udržování v jízdním pruhu najdeme hned po stažení horní lišty, jako na chytrém telefonu. Tu navíc můžeme stáhnout i při aktivním zrcadlení telefonu skrz Android Auto, což ne všechny automobilky umí. Jen škoda, že samotné Android Auto je na centrálním displeji trochu pomalejší.
Musím ale vyzdvihnout špičkový 360° kamerový systém, potěší také rozlišení velkého 12,3" centrálního displeje. Trochu mě mrzí, že nenabízí nějaký hravý mód ve stylu reklamních materiálů, k městskému autu by se to hodilo a jinak sterilní interiér by byl o něco zábavnější. Už i Volkswagen u nového modelu ID.Polo hraje s retro designem budíků na city svých zákazníků, tak proč by na emoce nemohl hrát také BYD.
Na zábavu zapomeňte
V testované variantě Comfort pohled na hodnotu výkonu ve výši 212 koní mylně nabádá, že by BYD Dolphin G mohl mít nějaké sportovní ambice. Ostatně je vůbec prvním modelem automobilky, který bude nabízen také ve výbavové linii značené Sport.
Systém DM-i preferuje elektromotor, což znamená svižné a plynulé rozjezdy a docela příjemné pružné zrychlení. V městském provozu tedy funguje jako běžný sériový hybrid, ovšem v situacích, kdy to je energeticky výhodnější, umí k pohonu díky spojce mezi motorem a koly připojit také spalovací motor. Akusticky to poznáte, mechanicky jsou ale přechody bez výrazného kopnutí.
Pokud motor produkuje přebytečný výkon, umí auto potřebnou část poslat přímo na kola a ostatní energii skrz generátor uložit v baterii. Dokonce auto umí jet také čistě na spalovací motor, a to ve specifické situaci, kdy dodává přesně to množství energie, které je potřeba.
Mezi jednotlivými režimy však vždy rozhodují systémy – řidič může pouze ovlivnit volbu mezi čistě elektrickým režimem EV nebo hybridním HEV a následně jejich chování usměrnit volbou jízdního režimu. Na výběr je mezi Eco, Normal, Sport a Snow, ale rozdíly nejsou drastické. Sport určitě z auta neudělá hot-hatch, i když takové ambice naznačuje třeba i velký spoiler víka zavazadelníku.
Cíleně „normální“
Zkrátka auto je nastaveno tak, aby vyhovovalo běžnému řidiči, ale nic navíc nenabízí. Řízení není přeposilované a mrštnosti ve městě pomáhá také skvělý poloměr otáčení pouhých 5,15 metru. Vyzdvihnout je potřeba ještě brzdový systém, jehož pedál je po celé dráze příjemně plynulý a nepoznali byste, že mimo ostré brzdy vůz většinu času rekuperuje energii.
Při jízdě delfín primárně plachtí a žádná pádla pro nastavení intenzity rekuperace pod volantem nenajdeme. V infotainmentu silnější rekuperaci nastavit lze, ale do řízení jedním pedálem má opravdu daleko.
Většina věcí je uvnitř relativně intuitivní, i když nemohu odpustit absenci nastavení hlasitosti jinde než na volantu. Pod ním našel své místo volič převodovky a auto se nemusí startovat, stačí zařadit D a můžete vyrazit. Startovací tlačítko tu ale je, uprostřed řady tlačítek pod infotainmentem. Při opuštění vozu je nutné jej použít.
Páčka směrovek funguje zcela normálně, inteligentní tempomat ICC umí i ve městě následovat zakřivení jízdních pruhů a rozjet se na křižovatce i po delším stání. Systém celkově funguje velmi hezky a po dobu testovací jízdy nebyl ani asistent udržování v jízdním pruhu nijak rušivý.
Podvozek dobře filtruje běžné nerovnosti, vysloveně komfortní ale není. Řadí se spíše k těm tužším a problém mu dělají nerovnosti příčné. Na vlnitém povrchu z dlažebních kostek delfín trochu poskakoval, což je škoda. Zejména když přihlédnu k tomu, že tvrdší podvozek nepřináší zábavnější projev na okresní cestě, jako je tomu třeba u elektrického Renaultu R5.
Oproti tomu by však BYD Dolphin G DM-i mohl být levnější. Na oficiální české ceny si ještě pár týdnů bohužel musíme počkat. Na Německém trhu je totiž modelová řada BYD oproti té české výrazně dražší.
Například v ětší model Atto 2 tam totiž startuje na částce 33.000 €, tedy bezmála osmi stech tisících korunách. U nás však stojí od 689.000 Kč. Plug-in hybridní Dolphin G by tak na českém trhu mohl startovat i pod hranicí šesti set tisíc korun. Vzhledem k slušné výbavě už v základní verzi to nezní jako špatná nabídka.
|Varianta
|Active
|Boost
|Comfort
|Sport
Max. výkon 129 kW (175 k)
Baterie 7,4 kWh
10,1" centrální displej
Max. výkon 156 kW (212 k)
Baterie 18,3 kWh
12,8" centrální displej
|Základní výbava
(navíc oproti nižší)
16" kola z lehkých slitin
8,8" TFT LCD přístrojový panel
4 reproduktory
Apple CarPlay/Android Auto
Inteligentní hlasové ovládání
Integrované 4G připojení
Přední USB-C porty (60W + 18 W)
Digitální klíč BYD
CPD
ACC & ICC
FCTA & FCTB
Multifunkční volant z veganské kůže, vyhřívaný
Vyhřívaná přední sedadla
Vícebarevné ambientní osvětlení
8 reproduktorů
Chlazená bezdrátová nabíječka 15W
Zadní USB-C porty (2x 18 W)
Tónovaná zadní skla
Vnitřní zrcátko (automatické stmívání)
Dělená sklopná zadní sedadla (40:60)
Výdechy ventilace pro zadní pasažéry
V2L
18" kola z lehkých slitin
W-HUD
Vestavěné služby Google
Panoramatická střecha s elektricky nastavitelnou clonou
Čalounění látka + veganská kůže
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 6 směry + bederní opěrka 4 směry
Kamera 360°
18" kola z lehkých slitin v černé barvě
Čalounění umělý semiš
černo-oranžové nebo černo-modré čalounění interiéru
Výbava na úkor zpracování?
U kompaktního hatchbacku cena často rozhoduje. Pokud se českému zastoupení opravdu podaří následovat dosavadní trend a s odhadem cen nejsme příliš vedle, mohl by model Dolphin G oslovit i české zákazníky. Do představení oficiálního ceníku však ceny uvedené v tabulce berte s rezervou.
Je nutné se zeptat, kde a jak BYD šetřil a kde naopak ne. Zatímco VW Polo i v důchodovém věku působí kvalitním dojmem, musí si vystačit s malým displejem infotainmentu, bez velké prosklené střechy a dalších moderních prvků, kterými své zákazníky chce oslovit právě BYD Dolphin G. Čistě elektrická nabídka je v odpovídající výbavě většinou dražší, například duo Micra/R5 je uvnitř navíc výrazně menší.
Na zadních sedadlech se v delfínu sám za sebe nouzově vejdu, místo na hlavu je ale slabší – delší cestu bych tu absolvovat nechtěl. Již několikrát zmíněná micra má sice méně místa na nohy, ale díky absenci prosklené střechy zase nabízí více prostoru nad hlavou (i když ne o moc).
Jako řidič oceňuji příjemně velkou a polstrovanou loketní opěrku nebo skvěle umístěnou bezdrátovou nabíječku – na telefon po celou dobu cesty periferně vidím a nabíječka je navíc chlazená, takže se ani na slunci zařízení příliš nezahřívá. Na předních dveřích jsou měkčené materiály na většině bodů dotyku, na zadních je jich o něco méně.
Bohužel BYD šetřil na materiálu palubní desky, jejíž vrchní část je z tvrdého plastu a výrazně se odráží na čelním skle. Chybí také polstrování kapes ve dveřích, a dokonce není ani pogumovaný držák na pití ve středovém tunelu. Předměty se v těchto místech pohybují a zbytečně přidávají otravné zvuky do jinak příjemně tiché kabiny.
To platí ve městě, ovšem v rychlostech přes 90 km/h je aerodynamický hluk uvnitř o něco vyšší než třeba u dříve zmiňovaného spalovacího modelu Polo. A to systém DM-i jezdí většinou na elektřinu, pouze při potřebě plného výkonu se ozve spalovací motor podobně jako v hybridních toyotách.
Prodej všech variant startuje letos v létě v šesti různých barvách exteriéru, přičemž krásná oranžová metalíza je vždy standardem. V nabídce bude ještě tmavě modrý metalický lak a následně různé odstíny šedé. Dodávky by měly začít na podzim letošního roku. Dává vám plug-in hybridní pohon u malého městského vozu smysl?
Zdroje: Autorský článek, BYD