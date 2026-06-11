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První jízda v plug-in hybridu BYD Dolphin G DM-i: Z Prahy na Makarskou na jednu nádrž!

BYD Dolphin G DM-i

BYD Dolphin G DM-i Zdroj: auto.cz/Jiří Landa

BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i
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Jiří Landa
Jiří Landa
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Jako jedni z prvních jsme usedli za volant nového hatchbacku segmentu B s plug-in hybridním pohonem. Automobilka BYD ho vyvinula na míru evropskému trhu. Na designu je to vidět, ale co jízda a zpracování?

Napřed pojďme vyzdvihnout to, čím je BYD Dolphin G DM-i zajímavý a v segmentu B ojedinělý. Tím je plug-in hybridní pohon DM-i, vůbec poprvé v Evropě v generaci 5.0. Ta spojuje přepracovaný zážehový motor o objemu 1,5 litru s vysokým kompresním poměrem 16:1 s elektromotorem EHS o výkonu 120 kW.

Specificky pro své plug-in hybridní modely vyvinul BYD novou baterii Blade, v modelu Dolphin G konkrétně instalovanou s kapacitou 7,42 kWh v základní variantě Active nebo 18,3 kWh ve vyšších verzích. Instalována je v podlaze, a přestože model Dolphin G není čistě elektrickým autem, sedí se v něm nezvykle vysoko.

Najít vhodný posed za volantem není zrovna jednoduché. Sedadlo bychom s kolegy rádi dali níž, naopak horní část volantu částečně kryje informace na displeji před řidičem. Trochu škoda, jelikož některé jsou docela titěrné a přidat na přehlednosti by neuškodilo.

Kromě výjimečného pohonu se naštěstí BYD Dolphin G DM-i pyšní také v segmentu nevídanou výbavou. Přehršel informací v přístrojovém štítu tak ve vyšších výbavách částečně řeší head-up displej; ten mezi hlavními konkurenty umí nabídnout asi jen Toyota Yaris. BYD má navíc už v základní výbavě Active velké množství asistenčních systémů, které konkurence neumí nabídnout ani za příplatek.

Pokud byste přece jen chtěli nějaké vypnout, upozornění na překročení rychlosti i udržování v jízdním pruhu najdeme hned po stažení horní lišty, jako na chytrém telefonu. Tu navíc můžeme stáhnout i při aktivním zrcadlení telefonu skrz Android Auto, což ne všechny automobilky umí. Jen škoda, že samotné Android Auto je na centrálním displeji trochu pomalejší.

Musím ale vyzdvihnout špičkový 360° kamerový systém, potěší také rozlišení velkého 12,3" centrálního displeje. Trochu mě mrzí, že nenabízí nějaký hravý mód ve stylu reklamních materiálů, k městskému autu by se to hodilo a jinak sterilní interiér by byl o něco zábavnější. Už i Volkswagen u nového modelu ID.Polo hraje s retro designem budíků na city svých zákazníků, tak proč by na emoce nemohl hrát také BYD.

Na zábavu zapomeňte

V testované variantě Comfort pohled na hodnotu výkonu ve výši 212 koní mylně nabádá, že by BYD Dolphin G mohl mít nějaké sportovní ambice. Ostatně je vůbec prvním modelem automobilky, který bude nabízen také ve výbavové linii značené Sport.

Systém DM-i preferuje elektromotor, což znamená svižné a plynulé rozjezdy a docela příjemné pružné zrychlení. V městském provozu tedy funguje jako běžný sériový hybrid, ovšem v situacích, kdy to je energeticky výhodnější, umí k pohonu díky spojce mezi motorem a koly připojit také spalovací motor. Akusticky to poznáte, mechanicky jsou ale přechody bez výrazného kopnutí.

BYD Dolphin G DM-iBYD Dolphin G DM-i | Zdroj: auto.cz/Jiří Landa

Pokud motor produkuje přebytečný výkon, umí auto potřebnou část poslat přímo na kola a ostatní energii skrz generátor uložit v baterii. Dokonce auto umí jet také čistě na spalovací motor, a to ve specifické situaci, kdy dodává přesně to množství energie, které je potřeba.

Mezi jednotlivými režimy však vždy rozhodují systémy – řidič může pouze ovlivnit volbu mezi čistě elektrickým režimem EV nebo hybridním HEV a následně jejich chování usměrnit volbou jízdního režimu. Na výběr je mezi Eco, Normal, Sport a Snow, ale rozdíly nejsou drastické. Sport určitě z auta neudělá hot-hatch, i když takové ambice naznačuje třeba i velký spoiler víka zavazadelníku.

Cíleně „normální“

Zkrátka auto je nastaveno tak, aby vyhovovalo běžnému řidiči, ale nic navíc nenabízí. Řízení není přeposilované a mrštnosti ve městě pomáhá také skvělý poloměr otáčení pouhých 5,15 metru. Vyzdvihnout je potřeba ještě brzdový systém, jehož pedál je po celé dráze příjemně plynulý a nepoznali byste, že mimo ostré brzdy vůz většinu času rekuperuje energii.

Při jízdě delfín primárně plachtí a žádná pádla pro nastavení intenzity rekuperace pod volantem nenajdeme. V infotainmentu silnější rekuperaci nastavit lze, ale do řízení jedním pedálem má opravdu daleko.

Většina věcí je uvnitř relativně intuitivní, i když nemohu odpustit absenci nastavení hlasitosti jinde než na volantu. Pod ním našel své místo volič převodovky a auto se nemusí startovat, stačí zařadit D a můžete vyrazit. Startovací tlačítko tu ale je, uprostřed řady tlačítek pod infotainmentem. Při opuštění vozu je nutné jej použít.

Páčka směrovek funguje zcela normálně, inteligentní tempomat ICC umí i ve městě následovat zakřivení jízdních pruhů a rozjet se na křižovatce i po delším stání. Systém celkově funguje velmi hezky a po dobu testovací jízdy nebyl ani asistent udržování v jízdním pruhu nijak rušivý.

Podvozek dobře filtruje běžné nerovnosti, vysloveně komfortní ale není. Řadí se spíše k těm tužším a problém mu dělají nerovnosti příčné. Na vlnitém povrchu z dlažebních kostek delfín trochu poskakoval, což je škoda. Zejména když přihlédnu k tomu, že tvrdší podvozek nepřináší zábavnější projev na okresní cestě, jako je tomu třeba u elektrického Renaultu R5.

Oproti tomu by však BYD Dolphin G DM-i mohl být levnější. Na oficiální české ceny si ještě pár týdnů bohužel musíme počkat. Na Německém trhu je totiž modelová řada BYD oproti té české výrazně dražší.

Například v ětší model Atto 2 tam totiž startuje na částce 33.000 €, tedy bezmála osmi stech tisících korunách. U nás však stojí od 689.000 Kč. Plug-in hybridní Dolphin G by tak na českém trhu mohl startovat i pod hranicí šesti set tisíc korun. Vzhledem k slušné výbavě už v základní verzi to nezní jako špatná nabídka.

VariantaActiveBoostComfortSport
 

Max. výkon 129 kW (175 k)

Baterie 7,4 kWh

10,1" centrální displej

Max. výkon 156 kW (212 k)

Baterie 18,3 kWh

12,8" centrální displej

Základní výbava
(navíc oproti nižší)

16" kola z lehkých slitin

8,8" TFT LCD přístrojový panel

4 reproduktory

Apple CarPlay/Android Auto

Inteligentní hlasové ovládání

Integrované 4G připojení

Přední USB-C porty (60W + 18 W)

Digitální klíč BYD

CPD

ACC & ICC

FCTA & FCTB

 

Multifunkční volant z veganské kůže, vyhřívaný

Vyhřívaná přední sedadla

Vícebarevné ambientní osvětlení

8 reproduktorů

Chlazená bezdrátová nabíječka 15W

Zadní USB-C porty (2x 18 W)

Tónovaná zadní skla

Vnitřní zrcátko (automatické stmívání)

Dělená sklopná zadní sedadla (40:60)

Výdechy ventilace pro zadní pasažéry

V2L

18" kola z lehkých slitin

W-HUD

Vestavěné služby Google

Panoramatická střecha s elektricky nastavitelnou clonou

Čalounění látka + veganská kůže

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 6 směry + bederní opěrka 4 směry

Kamera 360°

 

18" kola z lehkých slitin v černé barvě

Čalounění umělý semiš

černo-oranžové nebo černo-modré čalounění interiéru

Výbava na úkor zpracování?

U kompaktního hatchbacku cena často rozhoduje. Pokud se českému zastoupení opravdu podaří následovat dosavadní trend a s odhadem cen nejsme příliš vedle, mohl by model Dolphin G oslovit i české zákazníky. Do představení oficiálního ceníku však ceny uvedené v tabulce berte s rezervou.

Je nutné se zeptat, kde a jak BYD šetřil a kde naopak ne. Zatímco VW Polo i v důchodovém věku působí kvalitním dojmem, musí si vystačit s malým displejem infotainmentu, bez velké prosklené střechy a dalších moderních prvků, kterými své zákazníky chce oslovit právě BYD Dolphin G. Čistě elektrická nabídka je v odpovídající výbavě většinou dražší, například duo Micra/R5 je uvnitř navíc výrazně menší.

Na zadních sedadlech se v delfínu sám za sebe nouzově vejdu, místo na hlavu je ale slabší – delší cestu bych tu absolvovat nechtěl. Již několikrát zmíněná micra má sice méně místa na nohy, ale díky absenci prosklené střechy zase nabízí více prostoru nad hlavou (i když ne o moc).

Jako řidič oceňuji příjemně velkou a polstrovanou loketní opěrku nebo skvěle umístěnou bezdrátovou nabíječku – na telefon po celou dobu cesty periferně vidím a nabíječka je navíc chlazená, takže se ani na slunci zařízení příliš nezahřívá. Na předních dveřích jsou měkčené materiály na většině bodů dotyku, na zadních je jich o něco méně.

Bohužel BYD šetřil na materiálu palubní desky, jejíž vrchní část je z tvrdého plastu a výrazně se odráží na čelním skle. Chybí také polstrování kapes ve dveřích, a dokonce není ani pogumovaný držák na pití ve středovém tunelu. Předměty se v těchto místech pohybují a zbytečně přidávají otravné zvuky do jinak příjemně tiché kabiny.

To platí ve městě, ovšem v rychlostech přes 90 km/h je aerodynamický hluk uvnitř o něco vyšší než třeba u dříve zmiňovaného spalovacího modelu Polo. A to systém DM-i jezdí většinou na elektřinu, pouze při potřebě plného výkonu se ozve spalovací motor podobně jako v hybridních toyotách.

Prodej všech variant startuje letos v létě v šesti různých barvách exteriéru, přičemž krásná oranžová metalíza je vždy standardem. V nabídce bude ještě tmavě modrý metalický lak a následně různé odstíny šedé. Dodávky by měly začít na podzim letošního roku. Dává vám plug-in hybridní pohon u malého městského vozu smysl?

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BYD Dolphin G DM-i • BYD

Zdroje: Autorský článek, BYD

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