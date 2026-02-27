První laserově gravírovanou kapotu na světě může mít jediná značka. Jak se vám líbí?
Rolls-Royce poprvé ve své historii vyryl ornament přímo do laku kapoty. Laser odhaluje spodní vrstvu barvy a vytváří plastický motiv s hloubkou pouhých desetin milimetru. Vývoj techniky k provedení prý trval 5 let. Jak se vám líbí výsledek?
Automobilka Rolls-Royce posunula práci s autolakem do oblasti, která dosud patřila spíše výtvarnému umění. Zakázkový Phantom Arabesque dostal vůbec poprvé v historii značky plně laserově gravírovanou kapotu. Jde o největší takto zpracovanou plochu, jakou kdy Rolls-Royce vytvořil.
Ornament není aplikován na povrch jako samostatná vrstva. Vzor je integrován přímo do struktury laku. Celý proces vycházející z principu italské techniky sgraffito spočívá v postupném vrstvení barev a jejich následném přesném odhalování.
Kapota se nejprve nalakuje tmavším odstínem, ten se překryje několika vrstvami čirého laku a následně světlejším vrchním tónem. Teprve poté přichází na řadu laser, který gravíruje ornament do hloubky pouhých 145 až 190 mikronů. Tím odkryje tmavší podklad a vytvoří kontrastní, plastický obrazec.
Pět let vývoje bylo nutných proto, aby se podařilo dosáhnout naprosté konzistence, přesnosti a hloubky, která odpovídá nárokům značky. Laser musí pracovat s extrémní kontrolou rychlosti i intenzity, protože i minimální odchylka by byla na velké, dokonale hladké ploše kapoty patrná. Každý vygravírovaný segment je následně ručně přebroušen, aby byl přechod mezi plochami zcela hladký.
Výsledný efekt reaguje na světlo a mění se podle úhlu pohledu. Ornament je inspirovaný tradiční mashrabií, tedy typickým geometrickým mřížovím architektury blízkého východu. Na přímém slunci působí ostře a kontrastně, v měkčím světle se vzor stává subtilnějším a téměř splývá s lakem. Kapota má tak doslova vybízet k doteku. Cena kapoty ani finálního vozu samozřejmě zveřejněna nebyla, jak je u značky Rolls-Royce zvykem.
Většina detailů automobilového designu dnes spoléhá na moderní materiály, digitální efekty a podsvícení, ale Rolls-Royce přichází s řešením, které pracuje s fyzickou hloubkou materiálu. A otázka zní: Jak se vám takové pojetí líbí?
Zdroj: Rolls-Royce