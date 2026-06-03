První model přebalí výrobce iPhonů jako Mitsubishi. Ten druhý jde po krku Tesle Model Y
Tchajwanský Foxtron uvádí svůj druhý model. Novinka jménem Cavira láká na moderní kokpit, bohatou technologickou výbavu a slibný dojezd přesahující 500 kilometrů, skrývá však rovnou několik tajemství.
Kromě svých terénních modelů spoléhá automobilka Mitsubishi v poslední době na vozidla Renaultu, která s mírně pozměněným designem prodává pod historicky ukotveným značením vlastních modelů. Ty v budoucnu doplní také čistě elektrický model postavený na ještě exotičtějším základě.
Foxtron spadá pod tchajwanskou společnost Foxconn, kterou proslavila výroba komponentů pro společnost Apple. Nyní představila svůj už druhý model jako samostatná automobilka. Po hatchbacku Foxtron Bria, který s výkonem až 400 koní poslouží jako základ pro nové Mitsubishi, přichází model Cavira.
Jde o SUV přibližně o velikosti Tesly Model Y, které designově navazuje právě na hatchback Bria, jehož japonská varianta se již testuje na australské půdě. Znalci možná namítnou, že cavira je nápadně podobná karoserii vozu Luxgen n7, a mají pravdu. Foxconn totiž letos značku Luxgen odkoupil a model Cavira je, řekněme, faceliftem modelu n7.
Dostal však modernější design zvenku i uvnitř a především větší baterii o kapacitě 82,7 kWh. Ta by ve verzi Emerge Long-Range s elektromotorem o výkonu 186 kW (249 k) umístěném na zadní nápravě měla být schopna vystačit na 578 km dojezdu.
Přes 500 kilometrů slibuje také výkonnější varianta Pioneer Long-Range Performance, která přidává druhý motor na přední nápravu pro celkový výkon systému až 349 kW (468 k). Z nuly na sto jí stačí 3,8 sekundy a kapacita baterie by měla stačit na 538 km.
Oproti již zmíněnému Luxgenu n7, který testoval kolega Dokoupil na Tchaj-wanu, se Foxtron Cavira dočkal moderně střižené přední části a modernizovaného interiéru. Stále mu dominuje velká 15,6" vertikálně orientovaná centrální obrazovka, i když už s výrazně modernější grafikou. Pod ní navíc našly své místo fyzické ovladače pro klíčové funkce.
Zevnějšek sice nepřekypuje designovou identitou a osobitostí, nabízí ale zajímavé funkce, jako například S-Duct pro snazší proudění vzduchu v přední části vozu. S tímto prvkem přišlo jako první sériové auto supersportovní Ferrari 488 Pista a Foxtron je na to pyšný. „Technologie snižování aerodynamického odporu na úrovni superaut eliminuje veškerý odpor – pro plynulejší a úspornější jízdu,“ píše společnost na svém webu.
Ani ostatní technologie ale nejsou vůbec špatné. Cavira disponuje například světly s funkcí vykrývání protijedoucích aut, vyhřívanými a ventilovanými předními sedadly nebo tichou kabinou. Tu zajišťují akustické čelní i čtyři boční skla, ale také sklo panoramatické střechy. Kromě toho Foxtron slibuje nadprůměrně bezpečný bezklíčový přístup do vozu a kvalitní audio zajišťuje norský systém Seas.
S délkou 4695 mm a rozvorem 2920 mm jde o vůz o třídu větší než nedávno uvedený model Grandis BEV a prostor pro něj v nabídce Mitsubishi je. České zákazníky by měl šanci oslovit třeba velkým zavazadelníkem o objemu 625 litrů.
Na papíře to vypadá, že by na evropském trhu nemusel model Cavira být bez šance. Zatím je však pro tři diamanty oficiálně potvrzený pouze model Bria, a tak se Tesla Model Y ani další rivalové podobné velikosti obávat nemusejí.
|Varianta
|Emerge
|Pioneer
|Výkon
|186 kW (249 k), RWD
|349 kW (468 k), AWD
|Kapacita baterie
|82.7kWh, LFP
|Dojezd
|578 km
|538 km
|Zrychlení 0-100 km/h
|6,9 s
|3,8 s
|Nabíjení DC/AC
|175/11 kW
|Rozměry (d, š, v)
|4695 × 1905 × 1625 mm
|Rozvor
|2920 mm
|Objem zavazadlového prostoru
|625/1,603 l + 67 l vpředu
|Hmotnost
|2165 kg
Zdroje: CarScoops, Foxtron EV