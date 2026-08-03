První spalovací motor od Xiaomi je velmi levný. Překvapil tím i Číňany
Výroba v Číně má mnohé výhody a jednou z těch zjevných jsou nízké náklady na komponenty. Dokazuje to luxusní SUV od Xiaomi, které využívá obzvláště levný motor od velkého lokálního dodavatele.
Xiaomi uvedlo dvě nová SUV, spadající do nové série skynomad. Na rozdíl od dosavadních dvou modelů nové automobilky jsou oba skynomady sériovými hybridy. Pod jejich kapotou tedy pracuje spalovací motor ve funkci generátoru energie. V Číně jde o velmi populární kategorii, do které se vrhla většina tamních automobilek. Neznamená to ale, že se Xiaomi samo vrhlo do vývoje spalovacích motorů.
To je dnes i v Číně doménou spíše zavedených výrobců a startupy nabízející hybridy většinou sahají po motorech od externích dodavatelů. Platí to i pro Xiaomi, kterému přeplňovanou čtyřválcovou patnáctistovku dodala firma Dongan Auto Engine ze severočínského Harbinu. Ta spadá pod státní automobilku Changan.
Zajímavé na tom je, že kompletní jednotka M15DRE, kterou si Xiaomi vybralo, se podle zjištění čínského webu Auto Sina prodává za 8.000 yuanů, tedy v přepočtu za 25.000 Kč. Pro srovnání, náklady na produkci motorů evropských automobilek bývají mezi 40–80.000 Kč. Čínské ceny jsou samozřejmě nižší, řešení od Donganu i tak patří mezi to vůbec nejlevnější na tamním trhu.
Minimálně na papíře přitom motor vypadá slibně. Dongan se chlubí tepelnou účinností 44,3 %, což je opravdu hodně. Pro srovnání, mezi nečínskými automobilkami je benzinovým rekordmanem motor Toyota Dynamic Force se 41 %. Čínské tvrzení ale není podloženo měřením od nezávislé západní instituce, tudíž jej můžeme považovat jen za nicneříkající číslo. Výkon jednotky je 112 kW a z jednoho litru benzinu údajně vygeneruje 3,4 kWh elektřiny.
Xiaomi se u série skynomad zaměřilo na variabilní a velmi dobře vybavený interiér, cenovkou půjde pravděpodobně pod úroveň srovnatelné konkurence. Vedle výběru levnějšího motoru to potvrzuje i nižší výkon elektromotorů. I vrcholný skynomad N90 Max s pohonem všech kol má výkon 310 kW, zatímco konkurence začíná na 350 kW a většina je blíže ke 400 kW.
Dongan se na motory pro EREV pohony zaměřuje a při vývoji vychází z motorů původem od Mitsubishi. Japonská automobilka měla s Donganem společný podnik, zaměřený právě na produkci motorů. Dnes jsou v nabídce tříválce o objemu 1,2 litru, čtyřválcové patnáctistovky i dvoulitry. Patnáctistovka od Donganu pohání i limuzínu Maextro S800, která je s cenou začínající v přepočtu na 2,2 milionu Kč jedním z nejdražších čínských vozů.
Jednotka Dongan DAM12TD se třemi válci a objemem 1,2 litru se objevila třeba v modelech Leapmotor C11 a Li One. Druhý jmenovaný model se tak s délkou lehce přes pět metrů stal vůbec největším osobním vozem v historii, který spoléhá na tříválcový motor. Leapmotor ale později přešel na motory od automobilky Seres a Li Auto se na startup netradičně rozhodlo vyvinout motory vlastní, ve společném podniku s firmou Mianyang Xinchen Power.
Patnáctistovku Dongan DAM15NTDE používá jako generátor energie i u nás prodávaný Voyah Free 318. V některých modelech je používá také Xpeng, který se do produkce sériových hybridů pustil nedávno. Xpengy s EREV pohonem by se měly dostat také do Evropy.
S motory Dongan se u nás můžeme setkat také ve spalovacím SUV SWM G1 Pro, které novou jednotku dostalo s nedávnou modernizací. Využívá je také automobilka Foton, která v Česku začala prodávat letos. Changan samotný u nás zatím aktivní není, některé jeho modely se ale dají koupit u DR Automobiles.
Zdroj: Auto Sina, zdroj foto: Xiaomi, zdroj videa: Xiaomi