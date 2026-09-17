První SUV McLarenu potvrzeno. Značka kvůli němu masivně rozšíří výrobu
McLaren rozšíří svou dosud úzce zaměřenou nabídku o první výkonné SUV. Investice přes 14 miliard korun zároveň přinese vlastní výrobu motorů a převodovek i druhý britský montážní závod.
Společnost McLaren Automotive oficiálně potvrdila přípravu svého prvního výkonného SUV. Novinka je součástí investičního programu za 14,2 miliardy Kč, který má výrazně rozšířit vývojové i výrobní kapacity značky ve Velké Británii. Peníze poskytne vlastník automobilky L'IMAD, investiční společnost vlády Abú Zabí.
McLaren chce postupně rozšířit nabídku mimo supersporty s motorem uprostřed, na kterých dosud jeho silniční produkce stála. Provozní ředitel Michael Straughan potvrdil, že budoucí portfolio počítá také s vozy s motorem vpředu a pohonem všech, případně zadních kol. Prvním z nich bude právě připravované SUV.
Jméno ani technické parametry zatím McLaren nezveřejnil. Vůz je stále ve fázi vývoje, uvedení na trh ale automobilka plánuje ještě před rokem 2030. Přirozenými soupeři budou Ferrari Purosangue, Aston Martin DBX nebo Lamborghini Urus.
McLaren přitom zvažuje, zda i u výrazně většího auta zachová jeden ze svých typických konstrukčních prvků, tedy karbonový monokok. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo. U velkého SUV je nutné řešit nejen hmotnost, ale také cenu výroby, opravitelnost a požadovanou úroveň komfortu.
Automobilka zároveň připravuje novou generaci vlastních spalovacích motorů a jeden z budoucích hybridních systémů má podle Autocaru zamířit také do SUV. Vývoj i výrobu pohonných jednotek si chce McLaren stáhnout pod vlastní střechu a program zahájit dvěma novými motory s odpovídajícími převodovkami.
Současné šestiválce a osmiválce jsou sice vyvíjené přímo pro McLaren, jejich výrobu ale zajišťuje dlouholetý partner Ricardo. Tento vztah úplně nekončí, Straughan však naznačil, že nový program bude zpočátku navazovat na současné osmiválce. Přesné objemy, výkony ani počet válců druhého připravovaného motoru zatím známé nejsou. Čistý elektromobil naopak McLaren v nejbližší době nechystá, protože podle vedení značky zatím poptávka v této části trhu není dostatečná.
Rozšíření nabídky si vyžádá také druhý britský montážní závod. Současné McLaren Production Centre ve Wokingu vyrobilo v roce 2025 přibližně 2.000 automobilů, což by pro plánované zvýšení produkce a konstrukčně odlišné modely nestačilo. Umístění nové továrny automobilka zatím neoznámila.
Rozšíří se rovněž stávající provoz ve Wokingu, zatímco McLaren Composites Technology Centre v jižním Yorkshiru, kde vznikají karbonové struktury, se má téměř zdvojnásobit. McLaren už navíc otevřel designové a vývojové centrum v Bicesteru a testovací pracoviště MIRA v Midlands, která navazují na infrastrukturu společnosti Forseven, s níž se McLaren spojil v roce 2025.
Investiční program má do roku 2032 vytvořit nejméně 1000 nových pracovních míst přímo a nepřímo v britských provozech McLarenu, přičemž dalších až 3000 míst má vzniknout v dodavatelském řetězci. Výrobní tým automobilky se má přibližně zdvojnásobit.
Nová architektura s motorem vpředu přitom nemusí zůstat vyhrazena pouze SUV. Autocar zmiňuje možnost velkého gran turisma s dlouhou přídí, které by mohlo konkurovat Bentley Continental GT, Astonu Martin DB12 nebo Ferrari Amalfi. Takový model ale zatím potvrzený není.
Zdroj: Autocar, McLaren,Top Gear I Video: McLaren