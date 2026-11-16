První svezení s Audi A2 e-tron: Základ bohatě stačí, 170 kW je trefa
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Na svůj nejmenší elektrický model v Ingolstadtu hodně sázejí. Při prvním svezení překvapilo především tím, jak dospěle působí – prostorem, komfortem, jízdním projevem i použitelností.
Nové Audi A2 e-tron už jsme představili docela podrobně. Víme, jak vypadá, na jaké technice stojí, jaké nabízí pohony i kolik stojí v Česku. Během seznámení s autem ve španělské Valencii jsme zjišťovali, jak nejmenší elektrické audi působí naživo.
Během dvou asi hodinu a půl dlouhých vyjížděk jsem vystřídal základní verzi se 125 kW a silnější provedení se 170 kW, projel město, okresní silnice i dálnici a měl dost času udělat si první obrázek o prostoru, ergonomii, podvozku, dynamice i spotřebě.
Jistě, na definitivní soudy o dojezdu, nabíjení nebo dlouhodobém komfortu je brzy. První dojem je ale poměrně jasný. A2 e-tron působí podstatně dospěleji, než by jeho kompaktní rozměry naznačovaly. A překvapení začíná ještě dřív, než se auto vůbec rozjede.
Malé jen podle metru
Karoserie dlouhá 4324 milimetrů mne upoutala už při premiéře a ani osobní setkání na tom nic nezměnilo. O odkazech na původní „á dvojku“ jsme už psali při představení vozu, teď tedy raději otevírám dveře. Právě uvnitř totiž přichází jedno z prvních překvapení.
A2 e-tron je na své vnější rozměry opravdu prostorné. Vpředu mám místa nadbytek, příjemná je hlavně šířka kabiny. Malá středová konzola je navíc umístěná tak, že si o ni pohodlně opřu pravou nohu pod kolenem, aniž by mě někde tlačila. Jde o jakýsi pultík, na jehož horní straně jsou dvě indukční nabíječky s MagSafe uchycením – skvělý detail. Polohu za volantem nacházím snadno v mechanicky i elektricky nastavovaných sedadlech. Sedák má nadprůměrně velký rozsah a i dlouhým nohám poskytuje slušnou oporu pod stehny, velmi dobře funguje i výškově nastavitelná bederní opěrka.
Překvapení číslo dva: místo vzadu. Když si přední sedadlo nastavím podle sebe, zbývá mi za ním několik centimetrů před koleny. Stejně tak nad hlavou – a to platí pro vůz s pevnou i s prosklenou střechou. Audi přitom při délce jen něco přes 4,3 metru využívá rozvor téměř 2,77 metru, takže to není žádná magie. Jen se designérům podařilo prostor využít opravdu do posledního centimetru.
Vzdušnosti pomáhá také nízká a do šířky roztažená palubní deska, přes kterou je výborně vidět ven. Dominují jí dva propojené displeje, vpravo je klasický infotainment s navigací a nastavením auta. Čeho si hned všímám, je obrazovka před řidičem, která zůstává nezvykle střídmá. Základní jízdní údaje se drží v úzkém pásu dole a zbytek plochy není zbytečně přeplněný (zobrazit tu můžete jízdní asistenty, navigační údaje, informace o přehrávané hudbě a podobně). Tohle se Audi povedlo.
Kde to trochu pokulhává, je potah palubky a dveří v silnější verzi, kterou mám k dispozici. Textilie totiž strukturou připomíná spíš kancelářský koberec a do jinak povedeného interiéru prostě nesedí. Paradoxně lépe působí obyčejnější plast s decentní texturou v jednodušší specifikaci.
Praktičnost pokračuje i vzadu. Zavazadelník má základních 396 litrů a s podlahou v dolní poloze jsme do něj bez problémů postavili na výšku tři velké cestovní kufry. Na auto těchto rozměrů velmi slušný výsledek.
Čtyři verze, všechny se zadním pohonem
Audi nabízí A2 e-tron ve čtyřech výkonových variantách od 125 do 240 kW. Všechny pohánějí pouze zadní kola, liší se ale velikostí baterie, nabíjením i dynamikou. Základní dvě používají menší akumulátory, zatímco od 170 kW dostává A2 velkou baterii s využitelnou kapacitou 79 kWh a výrazně rychlejší DC nabíjení.
Audi A2 e-tron
125 kW
140 kW
170 kW
240 kW
Točivý moment
350 Nm
350 Nm
350 Nm
545 Nm
Baterie brutto/netto
52/50 kWh
61/58 kWh
84/79 kWh
84/79 kWh
Max. DC nabíjení
100 kW
105 kW
183 kW
183 kW
DC 10–80 %
24 min
26 min
29 min
29 min
Dojezd WLTP
376–423 km
445–515 km
580–646 km
593–630 km
0–100 km/h
8,8 s
7,9 s
7,0 s
5,7 s
Nejvyšší rychlost
160 km/h
160 km/h
160 km/h
200 km/h
Spotřeba WLTP
13,7–15,7 kWh/100 km
12,8–15,6 kWh/100 km
13,9–15,7 kWh/100 km
14,2–15,1 kWh/100 km
Pro český trh je zajímavá zaváděcí edice Edition One, která je paradoxně levnější než pozdější standardní provedení a zároveň přidává část výbavy. Nejlevnější A2 e-tron tak nyní začíná těsně pod 900 tisíci korun.
Audi A2 e-tron
Edition One
Základní cena
125 kW
899.900 Kč
937.900 Kč
140 kW
999.900 Kč
1.041.900 Kč
170 kW
1.149.900 Kč
1.195.900 Kč
240 kW
1.199.900 Kč
1.253.900 Kč
Základ bohatě stačí
Nejslabší A2 e-tron na papíře není žádný trhač asfaltu – z nuly na stovku zrychlí za 8,8 sekundy a nejvyšší rychlost je omezená na 160 km/h.
Jenže za volantem působí mnohem živěji, než tahle čísla naznačují. Hlavně ve městě je základní A2 příjemně hbité a do nějakých 70 km/h reaguje na plyn svižně a ani v nejmenším nemám pocit, že bych zvolil „tu slabou verzi“. Teprve s rostoucí rychlostí je znát, že výkonová rezerva není nekonečná. Ani na dálnici ale nevnímám, že by autu něco zásadního chybělo nebo že bych byl brzdou provozu.
Pro běžné každodenní ježdění bych se tedy základních 125 kW vůbec nebál. Ostatně právě jednoduchá koncepce s jediným elektromotorem pohánějícím zadní kola mi vzhledem k charakteru auta dává docela velký smysl.
Další příjemné překvapení: spotřeba. Po asi devadesáti minutách ukazuje palubní počítač 14,5 kWh/100 km. Podmínky jsou příznivé – ve Španělsku je kolem 22 stupňů a sucho –, zároveň ale rozhodně nejezdím na spotřebu a auto ždímám daleko víc, než co bude při běžném provozu využívat drtivá většina majitelů.
170 kW je zatím trefa
Přesedám do druhého auta dne: 170 kW, stejných 350 Nm, ale hlavně podstatně větší baterie s využitelnou kapacitou 79 kWh. Umí nabíjet stejnosměrným proudem výkonem až 183 kW, z deseti na osmdesát procent se podle Audi dostane za 29 minut a homologovaný dojezd sahá podle výbavy od 580 do 646 kilometrů. Na stovku zrychlí za rovných sedm sekund.
A musím přiznat: tahle verze mi sedne. Ne proto, že by základních 125 kW nestačilo, ale protože tady už je výkonová rezerva citelně větší prakticky ve všech situacích. Na dálnici předjíždím s výrazně větším klidem, v kopcovitých zatáčkách auto ochotně reaguje na plyn a pořád působí lehce a agilně.
Na trasu vyrážím s baterií nabitou na 99 procent. Následuje dálnice, svižnější tempo a pak kopcovité okresky v příbřežních „horách“ (kdy vystoupám až na vrchol v nadmořské výšce 235 metrů!). Tam si užívám nadpůrměrnou dynamiku. A kouzlo elektrického pohonu potom část spotřebované energie zase vrací zpátky do baterky. Po zhruba osmdesáti kilometrech se vracím s 85 procenty.
Co ukazuje palubní počítač? Velmi podobnou hodnotu jako předtím, 15,2 kWh. Trocha teoretizování: když sečtu ujetou vzdálenost a autem predikovaný dojezd, dostávám se přes šest stovek kilometrů. Jasně, reálná hodnota bude jinde, ale odhadnout, že ve městě na jaře či zkraje podzimu se přes pět set běžný uživatel dostane, si troufám.
Právě tady se ukazuje technická práce, kterou Audi věnovalo účinnosti pohonu. Nový motor, výkonová elektronika s karbidem křemíku, jiné řízení střídače, úpravy rotoru – podrobně jsme se této technice věnovali v samostatném článku.
Úsporné neznamená nudné
Mechanickým (bravo!) tlačítkem na středové konzole se dostanete k volbě jízdních režimů; rozdíly mezi nimi jsou dobře znát. Efficiency reakce auta citelně utlumí, zatímco Dynamic přiostří odezvu na plyn a celé auto začne reagovat ochotněji. Moc příjemně ochotně – právě agilita 170kW verze v tomhle módu mě v kopcovitých zatáčkách hodně baví.
Tip pro budoucí kupce? Podvozek bych zbytečně „nekazil“ největšími koly. Na dvacetipalcových discích už jsou městské nerovnosti znát víc, než bych chtěl. Devatenáctky mi připadají jako rozumnější kompromis a pro převážně městský provoz bych se vůbec nebál ani osmnáctek.
Dobře funguje také rekuperace. Její intenzitu lze měnit pádly pod volantem, případně nechat rozhodování na autě. V režimu B umí A2 skutečný one-pedal až do úplného zastavení a nejsilnější rekuperace zpomaluje dost razantně na to, aby člověk většinu městské jízdy zvládl bez šlapání na brzdu. Jeden postřeh: i při velmi jemném a plynulém povolování akcelerátoru v jednu chvíli cítím krátké výraznější přibrzdění, jakési drobné škubnutí. Po tak krátkém svezení bych z toho závěr nedělal, všímám si ho však opakovaně.
Z druhé strany: A2 umí náramně plachtit. V nejslabším nastavení rekuperace se čísla rychloměru zmenšují opravdu pomalu a auto si najde „kopeček“ i tam, kde ho řidič okem sotva postřehne.
O něco ostřejší nástup bych naopak uvítal u klasických brzd. Zpočátku na mě působí trochu gumově. A čistě osobní drobnost: volant bych ocenil se silnějším věncem.
Jedna věc mi vadí výrazněji – příčka v děleném zadním okně. Jako designový odkaz na původní A2 funguje hezky, spoiler na ní jistě má své opodstatnění, při každém pohledu do vnitřního zrcátka mě ale ruší přítomnost něčeho, co do obrazu běžně nepatří.
Umí triky větších
A2 e-tron je sice vstupní elektromobil značky, objednat do něj ale lze techniku, kterou bychom ještě nedávno čekali jen u větších aut. A2 například sama vyhledá parkovací místo, zaparkuje podélně i příčně a zase vyjede. A nemusíte při tom ani sedět uvnitř – parkovací manévr si sám zkouším ovládat zvenku přes aplikaci v telefonu. Pohodlně.
Naučit se umí také krátkou pravidelnou trasu, typicky třeba od vjezdu na pozemek ke garáži, a později ji projet samo. A pak zase ven, taky samo.
Praktický je i asistent couvání. Při pomalé jízdě si auto průběžně pamatuje posledních zhruba padesát metrů, takže když například zajedete do slepé ulice, dokáže po stejné trajektorii samo vycouvat. Tyto pokročilejší funkce nejsou součástí základní výbavy, lze je ale objednat i k nejlevnější verzi.
Méně okázalým, ale praktickým nápadem je systém magnetických úchytů Fidlock. Držák nápojů lze přesouvat mezi několika místy na středové konzole, podobně se dají upevnit další doplňky nebo třeba pouzdro na nabíjecí kabel v kufru (ten lze při méně častém používání schovat ve frunku pod přední kapotou).
A ještě jedna drobnost, která mě baví: světelný pás pod čelním sklem dokáže doprovázet navigaci. Před odbočením se na příslušné straně rozbliká, takže pokyn zachytíte periferním viděním, aniž byste museli sledovat displej.
Zdroj: Autorský text