Prý „příliš okrajové". Nový sporťák od Alpine vznikne, nejspíš ale nebude retro
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Na autosalonu 2026 v Paříži nám francouzské Alpine vyrazilo dech retro konceptem A310 a prohlášením, že kupé s uspořádáním sedadel 2+2 je opravdu v plánu. Dle posledních vyjádření z automobilky to ale vypadá, že moderní ztvárnění placky ze 70. let to nebude. A pokud ano, tak pouze pro úzkou skupinu nadšenců.
Že francouzská sportovní značka po malém A290 a třímotorovém A390 míří i do kategorie elektrických sporťáků s uspořádáním sedadel 2+2, to potvrdili zástupci značky ještě na autosalonu v Paříži. Zároveň s tímto sdělením ukázali světu moderní verzi modelu A310 s jak jinak, než elektrickým pohonem. Jeden by si tak mohl myslet, že jsme svědky kauzality a nikoliv korelace.
Dle posledních vyjádření generálního ředitele Phillipa Kriefa to ale vypadá, že jsme se pouze nechali nachytat. Elektrický model 2+2 nebude odkazovat na A310 ani následovat výstavní vůz A310 Vision z Pařížského autosalonu. Místo toho dostane moderní styling inspirovaný prototypy Alpenglow se spalovacím motorem na vodík.
Vodíkový spalovák ale v novince (zatím) nenajdete. Ta využije novou platformu Alpine Performance Platform navrženou pro různé typy karoserií a pohonných ústrojí, nepřijde však před nástupcem posledního spalovacího modelu značky, A110. Ten tady nebude dříve než v roce 2027 a očekává se spíše na jeho konci.
Příliš okrajové
Kupé tak poprvé v historii značky dostane design, který nebude inspirovaný minulostí. Fanoušky retrofuturismu a obskurních francouzských aut ale Krief nenechal na suchu, byť to asi úplně nebude to, co by chtěli slyšet: „Zatímco A110 je po celém světě uznávána jako absolutní, nadčasová krása, A310 milují Francouzi a fajnšmekři, ale její přitažlivost je mnohem víc okrajová.“
Dodal však, že si umí představit limitovaný retro model, pokud se návratnost platformy APP osvědčí. Potenciální A310 poté přirovnal k modelu A110 Ultime, rozlučkové speciální edici, která nebyla vytvořena proto, aby uspokojila účetní. Prohlásil: „Takový typ auta neděláte proto, abyste vydělávali peníze – kromě Ferrari na tom nevydělává nikdo.“
Sériová výroba retro A310 tak sice padá, možná se ale dočkáme speciální edice ve stylu Renaultu 5 Turbo 3E. Ten se mateřskému Renaultu prodává moc dobře a třeba ho tak časem doplní i další znovuzrozená legenda osmdesátých let.
Zdroj: Autocar