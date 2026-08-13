Ptali jste se, odpovídáme: Otázky čtenářů na nové Audi Q7
Dynamická prezentace třetí generace Audi Q7 v Alpách na hranicích Francie a Švýcarska nám dovolila důsledně otestovat tento klíčový model a odpovědět vám tak na otázky, které jste nám před pár týdny položili.
Jaká je kvalita zpracování interiéru?
Nová Audi Q7 zatím stále nemůže čerpat z výhod nadcházejícího designového směru Radical Next, který reaguje na zákaznické připomínky ohledně stávajícího interiéru. Po usednutí za volant je nám rozložení interiéru sice dobře známé, výrazně zde ale ubylo lesklých černých plastů, i když bohužel nezmizely úplně.
Celkově mám z kvality interiéru i u předprodukčních vozů dobrý pocit, i když uvnitř převažují displeje. Materiály na omak působí dobře, kromě příplatkových sedadel potažených pravou kůží není špatná ani vlna, kterou Audi nazývá Alpaka. Použité materiály jsou stejně kvalitní v celém interiéru, nešetřilo se ani na třetí řadě, která je dokonce už standardně vyhřívaná.
Při jízdě v interiéru nic nevrže, volant působí přijatelně, i když plastické logo minulých generací a tvary původního volantu od pohledu působily více prémiovým dojmem. Na středovém tunelu je otočný ovladač hlasitosti, který jde hezky ztuha a přes fyzické stupně. Vedle něj však najdeme černou lištu s voličem jízdních režimů a její ovládání až tak příjemnou zpětnou vazbu neposkytuje.
To stejné platí o liště pod volantem, která integruje volič převodovky a levou páčku pod volantem. O praktičnosti tohoto řešení se dočtete v našich testech modelu Q3, oproti němu však u velké Q7 působí toto řešení i použité materiály trochu lacině. To je však v téměř celém interiéru prakticky jediné místo, u kterého mám takový pocit.
Proč není možné objednat sedadla z Alcantary?
Audi tento materiál nahradilo materiálem Dinamica, ten však zatím v nové Audi Q7 také nenajdeme. Proč není v nabídce, nám v době prezentace odpovědné osoby prozradit nechtěly, ovšem nyní už tušíme, že důvodem byla nadcházející premiéra modelu Q9, který tento materiál nabízí. Že dnes chybí v konfigurátoru menší Q7, ale neznamená, že dlouhý životní cyklus modelu nemůže v tomto ohledu přinést nějakou změnu.
Zajímavé ale je, že tento materiál v interiéru modelu Q7 mít přeci jen lze, ačkoli ne přímo na sedadlech. Prvky z mikrovlákna Dinamica mohou být na horní části přístrojové desky a dveřních lištách, loketních opěrkách dveří, středové loketní opěrce a bočním obložení středové konzoly.
Proč není možné objednat benzin?
Audi se na evropském trhu rozhodlo uvést nejprve dvě varianty dieselového šestiválce, což vysvětluje jednoduše – byl o ně ve stávající generaci největší zájem. Příští rok však nabídku doplní zážehový šestiválec a také plug-in hybridní motorizace. Sportovně střižená osmiválcová varianta SQ7 se zatím na evropském trhu neobjeví.
Kolik je v autě sedadel vybavených systémem Isofix?
Kromě řidičova sedadla najdeme Isofix na všech sedadlech, tedy v závislosti na specifikaci čtyři, pět nebo dokonce šest.
Umí auto předehřát a vychladit kabinu přes aplikaci?
Toto je funkce povětšinou rezervovaná pro auta s větší baterií. Nové Audi Q7 s dieselovou motorizací umí přes aplikaci zapnout ventilátor (ne chladit) a případně, pokud je vybaveno nezávislým topením, tak zapnout topení na dálku. Chystaná plug-in hybridní varianta by jako jediná měla umět i chladit.
Jak fungují automatické dveře? Jsou připravené na všechny situace?
Nikdo nikdy není připraven na vše, ovšem automatické dveře fungují v novém Audi Q7 velmi dobře. Pokud je u nich překážka, zastaví se před ní. Pokud stojíte v napůl otevřených dveřích a někdo do nich zvenku zatlačí, pak se vás sice dotknou, ale neskřípnou vás. To Audi úspěšně prezentovalo i na prstech jednoho z inženýrů…
Jednou se mi však stalo, že při opravdu velkém větru jsem dveře elektronicky otevřel a ony se ihned začaly zavírat. Pravděpodobně byl vítr dostatečně silný na to, aby ho elektronika vyhodnotila jako snahu o zavření zvenku. Běžně se totiž dveře zavírají zatažením za kliku, ale je možné na ně po vystoupení pouze mírně zatlačit, což mně osobně vyhovovalo víc. V situaci s větrem jsem už vyndal nohu z auta, ale přežila to bez újmy. Dveře se o ni jen velmi mírně opřely.
Důležitý je poznatek, že dveře je možné ovládat kromě klik a infotainmentu také z klíčku, i když pro otevírání je důležité stát maximálně ve vzdálenosti 6 metrů od vozu a pro zavírání je nutné popojít blíž, zhruba do vzdálenosti nepřesahující 1,5 metru. Lze nastavit, které dveře se po přidržení příslušného tlačítka otevřou. Nemusejí to být všechny.
Zásadní otázka samozřejmě nastává v případě, kdy se vybije baterie. Dveře nemají žádný očividný fyzický způsob otevření, ale v každém elektronickém zámku je kapacitor, takže dveře fungují i po vybití baterie. Samozřejmě pouze k odjištění, zatlačit do nich v takovém případě musíte sami. Mimochodem, nenechají vás vystoupit do vozovky, když se blíží auto zezadu. A to ani v případě, že chce vystoupit řidič a zadní dveře jsou již otevřené – zkrátka myslelo se (snad) na všechno.
Je ovládání klimatizace lepší než u předchozí generace?
Audi by odpovědělo, že ano, ale bohužel realita tomu neodpovídá. V autě totiž zmizel klimatizaci vyhrazený spodní centrální displej, a ještě hůř, zmizela také možnost výdechy ovládat manuálně. Směr proudění vzduchu je nově nutné nastavit skrz displej, což považuji za velmi nešťastné řešení.
Na otázku, proč tomu tak je, odpověděl inženýr z Audi slovy (volně přeloženo): „Umožnilo nám to udělat hezčí a čistší design palubní desky. Také jsme díky tomu schopni kabinu chladit efektivněji.“ Částečně by pomohlo, kdyby se klimatizace alespoň dala ovládat z displeje před spolujezdcem, ale ani to bohužel možné není.
Z jakého důvodu, to nám bohužel nikdo nebyl schopný odpovědět. Klimatizace pro prostřední řadu se ovládá malým displejem v zadní části středové konzole a funguje bezproblémově. Velmi dobré je také hlasové ovládání, které pozná, který pasažér zrovna mluví, a nastaví teplotu kolem něj dle jeho přání.
Jaké jsou rozdíly mezi komfortním a sportovním podvozkem?
Přesně takové, jaké byste čekali. Srovnání jsme měli možnost udělat mezi auty vybavenými v obou případech koly o monstrózním průměru 23„ a výsledek je takový, že na sportovním podvozku ucítíte drobné nerovnosti a povrch o něco více, ale při svižné jízdě klikatými horskými cestami francouzských Alp rozdíl prakticky nepoznáte. Proto bychom při specifikaci vlastní Q7 zvolili komfortní podvozek, který představuje skvělý kompromis.
S touto otázkou souvisí také otázka, jak auto jezdí na největších 23" kolech. Odpověď je jednoduchá – s komfortním podvozkem velmi dobře. Nemáme sice srovnání se základní velikostí 21", ale čím více jsme jezdili, tím méně jsme velké disky vnímali. Oproti Q7 na menších 22" kolech ale nezávisle na variantě podvozku velká 23„ kola tu a tam na ostrých nerovnostech nepříjemně „bouchnou“.
A celkový akustický komfort jízdy? Výborný. Tady Audi odvedlo skvělou práci, a i když si na hodnocení akustiky při rychlostech nad 130 km/h zatím musíme počkat, jízda v nové Q7 je jako ve vlastní oáze klidu. Akorát ve sportovních režimech se v kabině rozburácí syntetický (avšak povedený) zvuk motoru. Akustice také pomáhají (volitelná) sedadla se zabudovanými reproduktory vedle hlavových opěrek.
Je zlepšená reakce motoru při rozjezdu?
Reakce na plynový pedál byly ve většině testovaných vozů prakticky okamžité (první testovaný vůz byl chvílemi lehce cukavý, v produkčních verzích by se to však stávat nemělo). Samozřejmě nelze čekat zrychlení jako v elektromobilu, ovšem na 2,5t SUV není moc co vytýkat. Nový mild-hybridní systém, který má k lepší odezvě na plyn přispívat, funguje nově v celém spektru otáček, nejvíce ale pomáhá právě při rozjezdu.
Zdroj: Autorský článek | Foto/video: Audi