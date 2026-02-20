Ptali jste se, odpovídáme: Otázky čtenářů na nové dacie Jogger a Sandero
Čerstvé první jízdy modernizovanými daciemi Jogger a Sandero daly odpovědi na několik otázek, které jste nám položili zkraje tohoto týdne.
Jak v praxi funguje Dacia Jogger s novým hybridním motorem o objemu 1,8 litru?
Velmi dobře. Motor je krásně utlumený a kultivovaný (stejně jako dosud v bigsteru), na jogger obsazený dvěma lidmi má dostatek síly a hnací ústrojí neváhá např. s řazením. Spotřeba při relativně dynamické jízdě kopcovitou trasou, která však měla dobře z půlky rychlostní limit 50 km/h a ve zbytku 80 km/h, byla 4,8 l/100 km.
Na kterých místech auta došlo oproti starším ročníkům k největšímu šetření a snižování nákladů?
Jde o modernizaci uprostřed životního cyklu a okaté šetření nákladů není vidět nikde. Je pravda, že řidič nemá madlo nade dveřmi a reakce displejů, zejména přístrojového štítu, jsou dost pomalé, ale tak to bylo už dřív (jen displej místo analogových budíků je u sandera novinka) a opravdu tu šetření oproti dosavadnímu joggeru a sanderu vidět není.
V jakých částech světlometů jsou stále použity obyčejné žárovky?
Žárovky jsou v dálkových světlech všech testovaných vozů, naopak potkávací světla jsou LEDková. Také přední mlhovky jsou žárovkové a vzadu jsou světla žárovková komplet – až na obrysovky. Díky tomu, že jsou zadní obrysovky joggeru a sandera nově LEDkové, svítí vždy s denním svícením, stejně jako u bigsteru.
Dostal řidič plnohodnotnou opěrku pro levou nohu, nebo je na jejím místě stále jen koberec?
Opěrka na nohu v obou modelech je a je docela příjemná.
Jsou vnitřní prahy u dveří chráněny plastovým překrytím, nebo je přes ně natažený pouze koberec?
Nejsou chráněny plastem, vedle těsnění je rovnou koberec.
Na kterých místech jsou v autě k dispozici stropní madla?
Kromě místa řidiče jsou stropní madla všude. Jen třetí řada sedadel v joggeru je k dispozici nemá.
Jaké jsou servisní intervaly?
Servisní interval výměny oleje u 1,8l čtyřválce i 1,2l tříválce je 30 tisíc km nebo rok (opravdu jeden rok; ptal jsem se, jestli jsem rozuměl správně). Rozvody jsou u obou motorů řetězové jejich interval výměny není stanovený, mění se v případě, že je řetěz opotřebený, což se projevuje chrastěním. Automobilka dále uvádí, že jeho životnost závisí na údržbě, tedy správném napnutí a mazání.
