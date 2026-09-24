Ptali jste se, odpovídáme: Otázky čtenářů na škodovky Peaq a Epiq
Nedávno proběhlá novinářská prezentace Škody Peaq a Škody Epiq dala odpovědi na řadu otázek, které jste nám vy, čtenáři, položili. Tady jsou.
Proč model Epiq nestartuje na původně avizované částce 25 tisíc eur?
Nejlevnější verze epiqu se zatím neprodává. Je jí provedení 35 s baterií o kapacitě 37,5 kWh, výkonu 116 koní a nabíjení softwarově omezenému na pouhých 50 kW. Tato varianta se má začít vyrábět v listopadu a její základní cena byla automobilkou předběžně stanovena na 619 tisíc korun. To odpovídá aktuálním kurzem ČNB ze dne přípravy tohoto článku 25.116 eurům, což je avizované částce velmi blízko.
Technicky zajímavější provedení 40 se 135 koňmi a 90kW nabíjením stejné baterie není o mnoho dražší, startuje na částce 659 tisíc korun, tedy v přepočtu aktuálním kurzem 26.740 eur.
Proč není tepelné čerpadlo součástí standardní výbavy? Proč v některých cenících chybí?
Peaq má tepelné čerpadlo už coby součást výbavy Exclusive Selection, která s baterií o kapacitě 91 kWh startuje na 1.525.000 korunách. Pro základní verzi Selection (s 63kWh baterií od 1.150.000 Kč) je k dispozici za příplatek, stejně jako u elroqu a enyaqu.
Epiq tepelné čerpadlo v nabídce zatím nemá vůbec. Proč konkrétně, nám šéf Škody Auto pro český trh Jiří Maláček neřekl, ale je to důvod, proč se může vyplatit s nákupem epiqu posečkat – slíbil, že ještě letos tepelné čerpadlo do nabídky přibude. Portfolio epiqu je podle jeho slov v současnosti zatím zhruba třetinové oproti tomu, co Škodovka plánuje ve výsledku všechno nabídnout.
Pokud řidič nechtěně škrtne spodkem vozu o obrubník nebo terénní nerovnost, je trakční baterie dostatečně chráněna proti mechanickému poškození?
Touhle otázkou jsme Davida Pekárka z oddělení trakčních baterií technického vývoje Škodovky trochu zaskočili. Baterie je proti mechanickému poškození nebo proražení vnějšího obalu tak dobře zabezpečená, aby vydržela i velmi tvrdé nehody. Vůbec podle něj neexistuje šance, že škrábnutí o obrubník či kámen trčící ze země baterii poškodí.
Jaká je přesná světlá výška a nájezdové úhly modelu Epiq?
Světlá výška při pohotovostní hmotnosti je 157 mm, přední nájezdový úhel je 16,5°, zadní 21,9°.
Jak velký podíl na samotném inženýrském vývoji a ladění podvozku či softwaru má česká centrála v Mladé Boleslavi, když se epiq vyrábí ve Španělsku?
Podle Jiřího Maláčka jde o spolupráci Škody a Seatu, přesný podíl českého vývoje podle něj nejde dost dobře určit.
Proč u modelu Epiq chybí fyzické ovladače klimatizace, když nové modely Superb, Peaq i sesterské vozy od VW tuto uživatelsky přívětivou volbu nabízejí?
Epiq sice nemá fyzické ovladače klimatizace a teplotu je nutné ovládat v displeji, na rozdíl od superbu, peaqu i např. Volkswagenu ID. Polo má tlačítka pro přístup do jednotlivých sekcí infotainmentu, což se u zmíněných vozů musí dělat přes displej. Modely Superb, Kodiaq i Peaq navíc mají ovládání klimatizace jen z malé části na fyzických tlačítkách a řadu funkcí je nutné zapínat v displeji.
Samozřejmě by bylo nejlepší mít ve všech autech jednu i druhou lištu tlačítek, zkratky do sekcí infotainmentu jako v epiqu i ovladače klimatizace jako v ID. Polu. Ovšem vzhledem k tomu, jak výrazně jsou základní verze epiqu orientované na cenu a jak drahé je pro výrobce instalovat fyzická tlačítka ve srovnání s umístění funkcí do displeje, buďme rádi, že tu jsou alespoň nějaká tlačítka.
Lze sklopit sedadla do naprosté roviny? A je v kufru vůbec nějaký prostor pro rezervní kolo, nebo se spoléhá čistě na lepicí sadu?
Ani v jednom modelu nelze sklopit druhou řadu sedadel zcela do roviny s podlahou kufru. A ani v jednom se nepočítá s rezervním kolem ani za příplatek, vozy spoléhají na lepicí sadu. Kdybyste chtěli rezervu koupit separátně a vložit do kufru, do epiqu by se teoreticky vejít mohla našikmo pod podlahu, do sedmimístného peaqu jedině normálně do zavazadelníku.
Které z povinných nebo volitelných jízdních asistentů půjde jednoduše (nebo trvale) vypnout, aby řidiče neobtěžovaly při každém novém nastartování?
Trvale jdou vypnout prvky jako Auto Hold nebo tzv. Eko-Asistence, která je de facto automatickou rekuperací, kdy vůz upravuje intenzitu rekuperačního brzdění po uvolnění plynového pedálu podle toho, co jeho kamery „vidí“ před sebou.
Funkce jako hlídání jízdních pruhů nebo „eurohlásítko“ rychlosti ISA jsou homologačními požadavky a trvale vypnout nejdou. Dají se vypnout snadno po stažení levé části horní lišty centrálního displeje. Tato nabídka se dá personalizovat a je tu i volba, která veškeré asistenty uvede do takového stavu, v jakém byly při předchozí jízdě.
Problém je, že se oba vozy „startují“ usednutím, šlápnutím na brzdu a zařazením D nebo R, a stejně tak se i vypínají tím, že zařadíte P a vystoupíte. Toto vypnutí asistentů (nebo uvedení vozu do stavu jako při předchozí jízdě) je tak nutné dělat opravdu pokaždé, co vystoupíte byť na 20 sekund, abyste si třeba vyndali nápoj z kufru, a vůz samozřejmě ani nezamknete a neodejdete od něj.
Jakým způsobem je baterie integrována do šasi vozu? Bude v případě závady možné měnit jednotlivé články/moduly, nebo je systém navržen jako nedělitelný celek?
V případě peaqu je baterie složená z modulů, které se dají vyměnit. Servisovatelnost této baterie je stejná jako u enyaqu a elroqu. Epiq má baterii vyráběnou technologií cell-to-pack, tedy že jsou články napřímo v obalu baterie, nikoliv ve výměnných modulech. V této baterii je možné vyměnit věci jako výkonovou elektroniku nebo řídící jednotku, články však zatím ne. Podle Davida Pekárka Škoda pracuje na tom, aby to do budoucna (např. s faceliftem) šlo.
Dá se v autě přespat?
V epiqu leda zkroucený jak paragraf, v peaqu ano. Do interiéru je možné umístit matraci a natáhne se na ní téměř dvoumetrový člověk.
Dá se střešní okno zatáhnout proti světlu a teplu?
V peaqu ne, jde jen zneprůhlednit v devíti oddělených segmentech, Při testování bylo venku okolo 28 °c a slunečno a když jsem na sklo sáhl, a to i na zneprůhledněnou část, bylo docela teplé. Epiq však má elektricky ovládanou roletku.
Zdroj: Autorský text