Půjčujete někomu auto na cestu do Rakouska? Od příštího roku o něj můžete přijít
Že je Rakousko státem s přísnými postihy, je všeobecně známo. Od příštího roku se navíc ještě zpřísní podmínky pro postih extrémního překročení maximální povolené rychlosti. Vozidla hříšníků budou moci být zabavena a vydražena nezávisle na tom, kdo vozidlo vlastní.
V Rakousku od roku 2024 platí zákon, podle kterého mohou rakouské úřady dočasně zabavit a následně vydražit vozidlo, se kterým byl spáchán závažný přestupek související s překročením maximální povolené rychlosti.
Jde opravdu o krajní případy extrémního porušení stanovených limitů. Vozidlo totiž policie může zabavit při překročení maximální povolené rychlosti v zastavěných oblastech o více než 80 km/h a mimo zastavěné oblasti až o 90 km/h. První přestupek spouští zabavení vozidla, pokud je rychlostní limit mimo zastavěné oblasti překročen o více než 90 km/h.
Ve zkratce to znamená, že problém přichází v době, kdy v zóně s povolenou rychlostí 50 km/h jedete více než 131 km/h a v zóně s povolenou rychlostí 70 km/h více než 161 km/h a tak dále a na okresních cestách s povolenou rychlostí 100 km/h více než 191 km/h.
Pokud nyní řidič tyto rychlosti překročí, bude mu kromě uložení vysoké pokuty, odebrání řidičského průkazu a udělení zákazu řízení také zabaven vůz. Napřed pouze dočasně, vozidlo může být předběžně zadrženo maximálně 14 dní.
To dává příslušným orgánům dostatek prostoru na přezkoumání, zda jsou splněny podmínky pro další postup. Pokud orgány dojdou k závěru, že jsou oprávněny vůz zabavit trvale, může být vozidlo vydraženo nebo dokonce zlikvidováno v rámci zachování bezpečnosti provozu.
Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly
Zákon však nekouká na všechny řidiče stejně. To se nelíbilo Štýrskému správnímu soudu, který se snažil o zrušení příslušných pravidel silničního provozu v celém rozsahu. Měl totiž ústavní obavy ohledně zásad rovnosti a záruky vlastnických práv.
Rakouský ústavní soud však s tímto názorem nesouhlasil, spíše naopak. Rozhodl, že zabavení a likvidace vozidel v případech extrémního překročení rychlosti jsou v zásadě ústavní. Tato opatření podle něj slouží bezpečnosti silničního provozu, a tedy veřejnému zájmu.
Jsou vhodná a nezbytná k postihování obzvláště nebezpečných přestupků a k prevenci dalších rizik. Soud rovněž nenamítal, že hodnota vozidla je irelevantní. Ať už se jedná o starý kompaktní vůz nebo drahý supersport, rozhodujícím faktorem je samotný přestupek.
Místo zrušení pravidel vyřešil Rakouský ústavní soud nerovnost rozšířením zákona. Od 1. října 2027 bude možné trvale zabavit, konfiskovat i vydražit všechna auta bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem. Až na jednu důležitou výjimku, kterou tvoří vozidla odcizená.
Podle Rakouského ústavního soudu do nynějška platná výjimka porušuje zásadu rovnosti, protože trest bylo možné snadno obejít pomocí jednoduchých mezer v legislativě (například pronajmout sám sobě firemní vůz). Ti, kteří si vozidlo pronajali nebo půjčili, totiž čelí výrazně menšímu riziku než majitelé s výhradním vlastnictvím. Soud proto ustanovení zavádějící omezení výhradního vlastnictví zcela zrušil.
Zároveň zůstane v platnosti podmínka, že pokud dojde k extrémnímu porušení rychlosti již v minulosti odsouzeným řidičem, platí u něj nižší rychlostní tolerance. Řidiči, kterému byl v posledních 4 letech odebrán řidičský průkaz z důvodu závažného dopravního přestupku, může být vozidlo zabaveno za překročení povolené rychlosti o více než 60 km/h v obci nebo více než 70 km/h mimo zastavěné oblasti.
Stovky hříšníků
Dalo by se očekávat, že právě vysoké tresty mnoho lidí od vysokých rychlostí odradí, přesto je však počet přestupků vysoký. Za dva roky platnosti zákona bylo podle rakouského ministerstva vnitra dočasně zabaveno 438 vozidel.
Jen málo z nich bylo skutečně zabaveno trvale a následně vydraženo, především z důvodu výjimky týkající se vlastnictví vozu. Očekává se, že se to s novými pravidly výrazně změní. Od října příštího roku tak (nejen) v Rakousku raději nohu z plynu.
Zdroje: Auto Motor und Sport, Bundesministerium für Inneres