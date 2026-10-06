Quattro, které nemusí pohánět všechna kola: Nové Audi A6 allroad je poprvé jako plug-in hybrid
Klasický ingolstadtský recept zvýšeného kombi s dieselem a pohonem všech kol dostává modernější podobu. Audi sází na prediktivní elektroniku, odpojitelný zadní pohon a vedle šestiválce přidává i možnost jezdit desítky kilometrů bez spuštění spalovacího motoru.
Audi A6 allroad páté generace, představené letos v červnu, dorazilo k evropským dealerům. Na výběr jsou zatím dvě výrazně odlišné motorizace: třílitrový šestiválcový diesel s výkonem 220 kW a první plug-in hybrid v historii modelu se systémovými 270 kW. V Německu stojí od 77.250 eur (1,89 milionu korun), respektive 80.250 eur (1,96 milionu korun). Obě verze mají standardně pohon všech kol quattro ultra.
Právě ten je na novém allroadu možná zajímavější než samotná elektrifikace. Model, jehož identita je s pohonem všech kol spojená už od první generace, totiž ukazuje, jak se význam tradičního označení quattro změnil. Čtyřkolka už nemusí znamenat, že jsou obě nápravy poháněné neustále.
Zapne se dřív, než ho potřebujete
Quattro ultra používá elektronicky řízenou vícelamelovou spojku na výstupu převodovky a druhou odpojovací spojku v diferenciálu zadní nápravy. Pokud pohon všech kol v dané situaci nepřináší výhodu, systém obě spojky otevře. Kardan i části zadního hnacího ústrojí se tak dočasně přestanou otáčet a vůz využívá pouze přední nápravu. Smyslem je omezit třecí ztráty a tím spotřebu.
Technický paradox spočívá v tom, že Audi současně tvrdí, že výhody čtyřkolky zůstávají řidiči k dispozici prakticky neustále. Elektronika totiž nečeká, až přední kola začnou prokluzovat. Průběžně sleduje například natočení volantu, požadavek na výkon, zvolený převod, podélné a příčné zrychlení, pohyby karoserie nebo odhad součinitele tření. Do výpočtu zahrnuje také řidičův jízdní styl a zvolený režim Audi drive select.
Z těchto údajů systém přibližně 0,5 sekundy dopředu odhaduje, zda bude pohon všech kol potřeba. Pokud ano, synchronizace odpojených částí a připojení zadní nápravy zabere zhruba dvě stě milisekund. Nejde tedy o čtyřkolku, která čeká na prokluz předních kol – auto se snaží zadní nápravu připojit ještě předtím, než by k němu vůbec mohlo dojít.
Při klidné jízdě s nízkým zatížením tak může A6 allroad využívat výhody předního pohonu, zatímco při rozjezdu, prudké akceleraci, dynamickém průjezdu zatáčkou nebo na povrchu s nízkou adhezí se zadní náprava zapojí. Při prudké akceleraci může podle interních měření Audi na suchém asfaltu putovat dozadu víc než sedmdesát procent hnacího momentu.
Samotné quattro ultra ovšem není letošní novinka. Audi jej poprvé uvedlo už v roce 2016 v modelu A4 allroad quattro a dnes systém používají také další vozy na platformě PPC, například A5, A6 a Q5. Nové je jeho nasazení v aktuální generaci A6 allroad a způsob, jakým jej Audi spojuje s oběma elektrifikovanými pohony.
Diesel zůstává. Vedle něj poprvé PHEV
Tradičnější volbou je A6 allroad 3.0 V6 TDI. Třílitrový šestiválec nabízí 220 kW a 580 Nm, přičemž jej doplňuje systém MHEV plus, jehož součástí je elektricky poháněný kompresor. Generátor může při akceleraci krátkodobě přidat až 18 kW a při zpomalování rekuperovat výkonem až 25 kW.
Diesel zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy a dosáhne 250 km/h. Kombinovaná spotřeba podle WLTP činí 6,4 až 5,8 litru na sto kilometrů. Cena na německém trhu začíná na 77.250 eurech (1,89 milionu korun).
Plug-in hybrid: Sto kilometrů bez benzinu
Druhou možností je A6 allroad hybrid, první plug-in hybrid v historii této modelové řady. Dvoulitrový benzinový čtyřválec 2.0 TFSI s výkonem 185 kW spolupracuje s elektromotorem o výkonu až 105 kW. Systémový výkon činí 270 kW a točivý moment 500 Nm. Na stovku vůz zrychlí za 5,5 sekundy a také zde je nejvyšší rychlost 250 km/h.
Akumulátor má hrubou kapacitu 25,9 kWh, z níž je využitelných 20,7 kWh. Podle aktuálních technických údajů Audi činí kombinovaný elektrický dojezd 92 až 102 kilometrů podle WLTP. Nabíjení je možné střídavým proudem výkonem až 11 kW a plné doplnění energie má trvat přibližně dvě a půl hodiny. Při rekuperaci dokáže plug-in hybrid získávat zpět energii výkonem až 88 kW.
Aktuální homologované hodnoty spotřeby činí 2,8 až 2,3 litru/100 km a 17,0 až 16,2 kWh/100 km v režimu používaném pro hodnocení plug-in hybridů. Pro praxi je užitečný i údaj s vybitou baterií: tehdy Audi uvádí 7,7 až 7,0 litru. Hybrid stojí od 80.250 eur (1,96 milionu korun).
Allroad zůstává sám sebou i v elektrické podobě
Změna pohonu nic nemění na základním receptu allroadu. Standardem je adaptivní vzduchové odpružení, které má rozsah nastavení 55 milimetrů. V běžné poloze je karoserie o 34 milimetrů výš než u A6 Avant se vzduchovým podvozkem, režimy offroad a offroad+ ji zvednou o dalších patnáct milimetrů a funkce lift přidá dalších dvacet při rychlostech do 35 km/h.
Řízení zadních kol je u plug-in hybridu standardní, u dieselu se připlácí. Praktická stránka se mezi oběma verzemi liší víc. TDI nabízí zavazadelník o objemu 466 až 1497 litrů a může táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 2500 kilogramů. U hybridu kvůli baterii klesá kufr na 404 až 1423 litrů a maximální hmotnost přívěsu na rovné dvě tuny.
Zdroj: Audi