Radar na Václaváku? Češi vzali hlasování Speed Marathonu útokem
Policie ČR opět vyzvala veřejnost, aby sama ukázala na místa, kde se jezdí nebezpečně rychle. Výsledek? Mix upřímných obav a ryzího českého trollingu.
Jaro na českých silnicích už tradičně patří jedné z největších dopravně-bezpečnostních akcí roku. Speed Marathon 2026 klepe na dveře a s ním i každoroční debata o tom, zda jde o účinnou prevenci, nebo jen o dobře naplánovaný hon na peněženky řidičů.
Tento koordinovaný zátah je masivní celoevropskou operací. Ve stejný okamžik vytáhnou radary do ulic policisté ve více než dvaceti zemích od Atlantiku až po Balkán.
Speed Marathon proběhne ve středu 15. dubna, kdy se stovky hlídek s radary rozmístí po celé republice. Princip výběru míst je jednoduchý a v základu velmi demokratický. Skrze portál Bezpečné cesty mohl kdokoli od konce února do 23. března zapíchnout virtuální špendlík do mapy a říct: Tady se jezdí nebezpečně rychle. Tato data pak slouží policii jako klíčové vodítko.
Při pohledu na letošní mapu návrhů by se však mohlo zdát, že se čeští řidiči rozhodli masivně závodit na těch nejméně pravděpodobných místech. Mezi populární body letos patří třeba Karlův most, nádvoří Pražského hradu nebo Václavské náměstí.
Podle desítek hlasů to zkrátka vypadá, že se po historické dlažbě mezi sochami svatých prohánějí piráti silnic, ačkoliv je tam vjezd aut už dekády tabu. Podobně „rizikovým“ místem se podle lidové tvořivosti staly také lesní mýtiny na Šumavě, prostředek Máchova jezera nebo paneláky na Jižním Městě.
Přikládáme několik screenshotů, které zachycují tyto perly v jejich plné kráse. Je z nich patrné, že se část veřejnosti rozhodla z vážně míněné akce udělat digitální happening. Pro policisty to však znamená jediné: mravenčí práci. Než se první hlídka postaví s radarem ke krajnici, musí analytici probrat tisíce těchto podnětů a oddělit zrno od plev. Policie má naštěstí k dispozici i negativní hlasy, respektive palce dolů, kterými hlasující označovali nevhodné tipy.
Počet hlasujících zatím nebyl zveřejněn, ale loni hlasování trhalo rekordy. Interaktivní mapa doslova praskala ve švech pod náporem více než 117 tisíc hlasů, což byl pětinásobný nárůst oproti předchozím letům. Veřejnost vytipovala přes 13 tisíc konkrétních lokalit, ze kterých policisté po důkladné filtraci vybrali přibližně 1100 stanovišť pro ostré nasazení radarů. I přes masivní kampaň a dopředu známá místa tehdy hlídky během jediného dne odhalily přes 3 tisíce přestupků.
Letos bude zřejmě ještě náročnější data přetřídit a vyselektovat z nich místa, která mají reálný dopad na bezpečnost. Experti musí porovnat lidové tipy s tvrdými daty o nehodovosti, blízkostí školních zařízení či frekvencí pohybu chodců.
I přes vlnu recese policie projekt hájí. Finální mapa míst, kde se bude skutečně měřit, bude zveřejněna až těsně před startem maratonu.
Zdroj: Bezpečné cesty, Policie ČR