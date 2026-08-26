Raketové auto i falešné Bugatti zůstanou vlhkým snem. Dreame se vrací k vysavačům
Když něco zní příliš dobře na to, aby to byla pravda, většinou jde o lež. U nejrychlejšího vozu světa, který si pomáhal i raketovým motorem, jsme to asi všichni věděli od počátku. Není tedy překvapením, že výrobce vysavačů Dreame přesně po roce ukončuje svůj bizarní automobilový projekt.
Minulý rok se poprvé objevily informace o chystaném nejrychlejším voze světa. Přišly z Číny a stál za nimi známý výrobce robotických vysavačů Dreame. Od té doby se na nás hrnula spousta informací, které z automobilové divize Dreame udělaly jeden z nejbizarnějších projektů historie.
Ono nejrychlejší auto světa mělo dle prvních obrázků být naprosto neskrývanou kopií bugatti a vyrábět se mělo v Německu. Nezůstalo jen u toho, brzy se objevily obrázky velkého luxusního SUV, které se velmi zřetelně inspirovalo u Rolls-Royce Cullinan. Dreame se totiž chtělo zapsat nejen mezi nejrychlejší vozy světa, ale také mezi ty nejluxusnější.
Své tomu přidal generální ředitel firmy Dreame Jü Chao, který na sociálních sítích mimo jiné napsal: „Za 20 let se Tesla stane iRobotem sektoru elektrických vozidel,“ a dodal, že společnost budou provázet „nepřetržité ztráty, až nakonec trh s elektromobily opustí.“
Dále spekuloval: „Elon Musk to samozřejmě nepřizná; bude tvrdit, že se stáhl dobrovolně.“ Firma iRobot byla známa jako jeden z prvních výrobců robotických vysavačů (Roomba), loni ale zbankrotovala a jedná se o jejím prodeji do Číny. Podle Číňanů se Jü Chao netají ani tím, že chce bohatstvím překonat Elona Muska.
K tomu mu měly dopomoci hned tři značky spadající pod firmu Dreame. Ta s nejrychlejšími vozy světa se jmenuje Nebula a nezůstalo jen u CGI vizualizací. Na letošním autosalonu v Pekingu v dubnu jsem si mohl prohlédnout několik kousků vozů Nebula naživo. Samozřejmě šlo jen o makety, ale i to je dále, než by se od podobného projektu dalo očekávat.
Nebula navíc na prezentaci v Číně ukázala také verzi svého sportovního sedanu Next 01 nazvanou Jet Edition. Ta si nechává čtyři elektromotory o kombinovaném výkonu 1.420 kW ze základní verze, ale přidává k tomu dva raketové motory na zádi. Ty jsou schopny vyvinout sílu 100 kilonewtonů a aktivovat se během 150 ms. Auto by díky tomu mělo na stovku zrychlit za 0,9 sekundy, což by z něj udělalo nejrychlejší vůz v historii.
Na výstavě CES v Kalifornii se ukázal koncept vozu další značky Kosmera, která se měla také zaměřit na sportovní vozy. Vzhledem k celkové zmatenosti projektu je ale možné, že jde ve skutečnosti o stejné vozy, u kterých se mezitím firma rozhodla změnit název značky.
Na luxusní vozy měla být zaměřena značka Star Motor. Ta kromě vlastní elektrické kopie Rolls-Royce Cullinan plánovala také terénní vůz zjevně vypůjčený od čínské automobilky M-Hero a MPV, které se nápadně podobá Voyahu Taishun. Na autosalonu se žádný Star naživo neukázal, Dreame ale pouštělo videa z testování falešného rollsu.
Teď je ale v podstatě jasné, že žádné auto Dreame se nikdy na silnice nedostane. Informoval o tom web CarNewsChina, podle kterého už v květnu začaly vyhazovy vývojářů v Dreame Auto. Z původního tisíce se smrsknul na posledních pár desítek lidí. Těmto zbývajícím pracovníkům, kteří pocházejí především z finančního, právního a personálního oddělení, byl svěřen úkol ukončit provoz, vyřešit závazky vůči dodavatelům a zprocesovat právní zrušení souvisejících společností.
Týká se to minimálně Dreame Auto, které bude zcela zrušeno. Značky Nebula a Kosmera ale údajně fungují jako samostatné subjekty založené generálním ředitelem Dreame Jü Chaem. Dreame v nich má vlastnický podíl, který si nechá i nadále. Nedá se ale očekávat, že by tyto projekty dopadly jinak než Dreame Auto.
Podle lidí seznámených se situací kolem vývoje vozů Dreame byl projekt odsouzen k neúspěchu už od počátku. Místo opravdového vývoje technologií se totiž řešilo převážně shánění financí. Namísto investic do výzkumu a vývoje za účelem vytvoření produktu museli zaměstnanci nejprve sehnat finance, a teprve poté jim byly rozpočty na výzkum a vývoj přiděleny.
Práce na vlastní továrně, která měla podle původních plánů stát v Německu, nikdy ani nezačaly. Vyrábět v Číně Dreame také nemohlo, protože se firmě nedařilo sehnat od tamní vlády licenci. Vyvinout se také nepodařilo mnoho a i vystavené koncepty pro Dreame postavila externí firma.
Po konci automobilového projektu se Dreame bude soustředit výhradně na čtyři hlavní obchodní linie: vysavače, robotické sekačky na trávu, dvoukolová elektrická vozidla a humanoidní roboty. I přes odchod z automobilového sektoru společnost nadále usiluje o vstup na burzu.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: