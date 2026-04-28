Raketový motor a pevný elektrolyt? V Pekingu jsme viděli auta od výrobce vysavačů
Na odvážná tvrzení čínských automobilek jsme si již zvykli, i když některé opravdu byly schopné doručit do produkce překvapivou techniku. Asi nejdále zašel výrobce vysavačů Dreame, který chce do svých aut cpát raketové motory.
Za poslední měsíce vzniklo v Číně několik nových automobilových značek, takže můj loňský seznam všech čínských automobilek dávno není aktuální. Vedle generického Epiclandu, Aistalandu nebo SAIC se ale objevily také značky spadající pod Dreame. To je dnes především výrobce robotických vysavačů, ale také další elektroniky.
Jeho zakladatel má ale podstatně ambicióznější cíle a chce se stát producentem nejrychlejších a nejluxusnějších automobilů. O tom jsem už také několikrát psal, plány Dreame totiž působí vskutku bizarně. Zejména tím, že většina chystaných modelů vypadala jako bezostyšné kopie známých západních vozů, včetně Bugatti a Rolls-Royce.
První vozy se jako koncepty ukázaly nedávno a designem jsou rozhodně originálnější, než se původně očekávalo. Svůj stánek má nová automobilka i na probíhajícím pekingském autosalonu, kde vystavuje dva plánované modely a na jeden láká vystaveným podvozkem. Oba prezentované koncepty nesou značku Nebula, ačkoliv stánek samotný byl pod logy Dreame. V názvosloví automobilky je ale každopádně pořádný zmatek, protože se mluví až o třech chystaných značkách.
Prvním z konceptů je Nebula Next 01, který má sice tvary hypersportu, jde ale o čtyřdveřový sedan. Vzhledem je rozhodně velmi podobný třeba italským vozům s logy koníka nebo býka, a i přes delší karoserii a čtvery dveře je překvapivě proporčně vyvážený. Hodí se tak k němu i přední dveře vyklápěné stejně jako u lamborghini dopředu nahoru. Interiér je typicky čínský a moderní, s minimalistickým rozložením, velkým displejem, ale také záplavou Alcantary.
Pohon zběsilého čtyřdvířka zajišťují čtyři elektromotory o kombinovaném výkonu 1420 kW. Díky tomu dokáže údajně zrychlit z nuly na stovku za 1,8 sekundy. Nic moc dalšího se ale o autě neví, ačkoliv sériová výroba má začít už příští rok. Dreame ovšem během autosalonu přišlo s dalším, obzvláště bizarním tvrzením.
Nebula Next 01 totiž dostane také speciální verzi nazvanou Jet Edition. Ta má stejný základ, ale přidává k němu dva raketové motory na zádi. Ty jsou schopny vyvinout sílu 100 kilonewtonů a aktivovat se během 150 ms. Auto by díky tomu mělo na stovku zrychlit za 0,9 sekundy, což by z něj udělalo nejrychlejší vůz v historii. Vždyť i takový McMurtry Spéirling na to potřebuje 1,5 sekundy. Majitel Dreame, který se na stánku objevil také, ostatně mluvil o plánech stát se výrobcem nejrychlejších vozů světa. Jak má takový raketový vůz vypadat, se zatím ukázalo na oficiálním videu, které nejspíše vygenerovala umělá inteligence:
Nápad to není zcela nový, něco podobného sliboval Elon Musk pro druhou generaci Tesly Roadster. Ta měla dostat příplatkový paket SpaceX, který by používal stlačený vzduch k akceleraci, ale podle jihoafrického podnikatele by měla zvládnout i krátký let. U Dreame se doslova mluví o raketových motorech, což by znamenalo nutnost speciálního paliva, které na běžné benzince opravdu nenajdete. Ještě pravděpodobněji jde ale pouze o marketing a nic podobného se nikdy do produkce nedostane.
Druhým konceptem na stánku je Nebula Next 01x, na první pohled vypadající velmi podobně jako sedan 01. V tomto případě jde o zvednutou SUV verzi, která si ponechává stejné základní tvary, ale má vyšší ponton karoserie. Z klik je zjevné, že i v tomto případě se zadní dveře otevírají proti směru jízdy, přední by měly být opět výklopné. Záď je stejná jako na sedanu, s desítkami jednotlivých osvětlených plošek poskládaných v oblouku napříč celou šířkou vozu.
K tomuto modelu je trochu více informací, je ale pravděpodobné, že technika je sdílená se sedanem. Auto má inteligentní podvozek Starry Sky Tianxun, který využívá elektromagnetické aktivní odpružení EMAD. Tato architektura je postavena na nelineárním řídicím systému se 14 stupni volnosti, který dosahuje milisekundové synchronizace v celém rozsahu mezi pohonným ústrojím a podvozkem.
SUV využívá bateriový systém Starry Sky Tianxun, jehož součástí je první sériově vyráběný 60Ah článek s pevným elektrolytem na světě. Současná energetická hustota jednotlivých článků je ověřena na 450 Wh/kg, přičemž plány pro budoucí verze cílí na 800 Wh/kg. Varianta Ultra-Luxury dosahuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 1,8 sekundy, tudíž pohon bude zjevně totožný jako v sedanu. Existuje ale i varianta EREV, která nabízí čistě elektrický dojezd 550 km dle cyklu CLTC. To by znamenalo opravdu masivní baterii na poměry hybridů.
Dříve se ukázal také další koncept sportovního vozu Dreame pod značkou Kosmera, v Pekingu ale nebyl. Ambice firmy ale nejsou jen u rychlých vozů, velké plány má i s těmi luxusními. Na to má třetí značku Star, která už také pár konceptů ukázala. V Pekingu nebyl ani jeden, na stánku se ale ukázal podvozek plánovaného SUV.
Technické informace chyběly, na videu promítaném na pozadí se ale ukázalo zamaskované auto projíždějící nástrahami na testovací trati. Ukázalo při tom manévry jako krabí chůze, otáčení na místě nebo parkování pomocí protáčejících se kol. Znamená to tedy nezávislé natáčení jednotlivých kol a pravděpodobně čtyři elektromotory. Ve vystaveném podvozku byl také malý spalovací motor, auto tedy bude mít sériový hybrid.
Zaujal ale také vzhled zamaskovaného vozu, který se i přes maskovací fólii opravdu velmi nápadně podobá vozu Rolls-Royce Cullinan. Včetně ikonické masky, světel, totožného profilu nebo masivního sloupku D. Na internetu se dříve objevily také uniklé fotky konceptu, které podobnost s britským originálem potvrzují.
Dreame má přitom velké ambice a rozhodně se neplánuje omezovat jen na čínský trh. V zahraničí nechce jen prodávat, ale také vyrábět. Některé modely, ale dost možná všechny, chce Dreame stavět v továrně poblíž Berlína, kterou chce postavit ve spolupráci s francouzskou obchodní bankou BNP Paribas. Pokud tam ale budou vznikat takto zjevné kopie evropských vozů, situace se jistě Číňanům zkomplikuje.
Dreame Technology je v roce 2017 založený výrobce domácích spotřebičů. Aktivní je i v Česku, kde se prodávají třeba jejich robotické vysavače nebo fény. Firma je známa také díky technologii vysokorychlostních elektromotorů a loni získala jako první na světě certifikaci na „digitální motor“ s 200.000 ot./min.
Generální ředitel firmy Dreame Jü Chao se nedávno také na sítích přihlásil se svou predikcí budoucnosti: „Za 20 let se Tesla stane iRobotem sektoru elektrických vozidel,“ napsal Jü Chao a dodal, že společnost budou provázet „nepřetržité ztráty, až nakonec trh s elektromobily opustí.“
Zdroj: Dreame, zdroj foto: Michal Dokoupil, Dreame, Autohome, zdroj videa: Dreame