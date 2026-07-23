Rakousko na zkoušku povolilo rychlost, která je jinde v Evropě normální
Kamiony smí po rakouské A10 na zkoušku jezdit 80 km/h i v noci, nejen přes den. Osobním autům na této a třech dalších dálnicích pořád zůstává noční limit 110 km/h místo stotřicítky.
Rakouské silnice a dálnice jsou známé přísnými, leckdy až absurdními pravidly. Jedno z nich nyní má šanci na změnu a týká se řidičů nákladních aut nad 7,5 tuny celkové hmotnosti. Po dálnici A10 budou nově moci v noci z pátku na sobotu jet až 80 km/h.
Co je to za nesmysl, když taková rychlost je standardem v řadě dalších evropských zemí včetně Česka? Rakousko má totiž na dálnicích A10, A12, A13 a A14 v noci (mezi 22. a 5. hodinou) snížený rychlostní limit. Platí to svým způsobem pro všechna vozidla; osobní auta smí jet jen 110 km/h místo 130, autobusy 90 místo 100 a nákladní auta 60 místo 80 km/h.
Právě to poslední omezení nyní dočasně neplatí. Od 17. července až do 5. září budou moci řidiči kamionů jet 80 km/h místo šedesáti – ovšem jen v noci z pátku na sobotu, nikoliv o ostatních nocích.
Kromě toho zůstává v platnosti trvalý zákaz jízdy mezi sobotními 15:00 a nedělními 22:00. Na léto se k němu přidává navíc zákaz jízdy směrem ze Salzburgu do Villachu o všech sobotách od 11. července do 8. srpna a od 22. srpna do 5. září, a to od 7 do 15 hodin. V opačném směru platí zákaz jízdy ve stejných sobotních hodinách, ovšem od 18. července do 8. srpna a poté od 22. srpna do 19. září.
Podobné zákazy, byť většinou jednodušeji omezené, platí i na některých jiných dálnicích o letních sobotách. Týká se to dálnic A4 (4. 6.–5. 9.), A12 a A13 (27. 6.–26. 9.), a také několika státních silnic.
Letní omezení jízdy aut nad 7,5 tuny platí i v Česku, ovšem mnohem jednodušeji. Po dobu letních prázdnin nesmí jezdit v pátky od 17 do 21 hodin a v soboty od 7 do 13 hodin navíc k nedělím a státním svátkům od 13 do 22 hodin; nedělní a sváteční omezení však u nás platí celoročně.
Řidiči kamionů to tedy nemají přes léto v Rakousku jednoduché; aspoň ta osmdesátka na A10 je však jistým zjednodušením i zrychlením cesty. Zatím můžeme jen doufat, že zkušební provoz bude mít pozitivní zpětnou vazbu, noční osmdesátka se rozšíří i na ostatní takto omezené dálnice a Rakousko se tak srovná s ostatními vyspělými zeměmi Evropy.
Zdroje: ČESMAD Bohemia, Fahrschule Fürböck, DerTransporteur.at | foto: archiv