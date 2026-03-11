Rakouský Steyr už zase vyrábí náklaďáky. Jejich původ je ale složitější
Automobilová produkce našich jižních sousedů nikdy nebyla příliš úspěšná. Jediným větším výrobcem lokální značky byl Steyr, který se ale v posledních dekádách věnuje jen výrobě pro jiné automobilky. Nově se v jeho továrnách rozjede první čínský pokus o dobytí evropského trhu s tahači.
Rakouskou automobilku Steyr v Česku známe zejména díky sérii nákladních vozů, které vyráběla až do roku 2003. Až tak hojně jako jiné značky se u nás sice nevyskytovala, ale zejména typy 90 a 91 s charakteristickým hranatým tvarem kabiny asi pozná většina z vás. Kromě toho ale Steyr dříve vyráběl také terénní vozy Haflinger a Pinzgauer a licenčně také některé modely Fiatu.
Už v roce 1987 se dřívější koncern Steyr-Daimler-Puch začal pomalu rozpadat a v roce 2001 byl už finálně rozdělen na několik částí. Dnes je známá hlavně firma Magna Steyr, která ve Štýrském Hradci vyrábí vozy pro jiné automobilky, dnes hlavně Mercedes třídy G a nově i čínské xpengy.
Další částí je Steyr Motors, která vyrábí dieselové motory, nebo Steyr Tractor, vyrábějící traktory. Samostatná je také zbrojovka Steyr Arms, která dnes patří pod českou investiční skupinu RSBC Holding a.s. Žádná část bývalé firmy už ale nevyrábí automobily pod vlastní značkou.
Platí to i pro Steyr Automotive, který sídlí ve městě Steyr a odkazuje se právě na historii výroby nákladních vozů. Funguje ale jako smluvní výrobce pro jiné automobilky, také zde vznikají nástavby pro popelářské a čisticí vozy a stejně jako Magna Steyr nabízí také služby vývoje vozů. Původně šlo o továrnu německé automobilky MAN, která ji v roce 2021 prodala Rakušanům.
Letos se ve Steyru rozběhla výroba nové série nákladních vozů s dieselovými motory a elektrickým pohonem. Nenesou bohužel jméno Steyr ani jiné evropské značky, montovat si je zde nechá čínská firma Sinotruk. První vůz pod značkou Sitrak zde byl zkompletován 3. března 2026. Čínská firma tím potvrdila záměr vstoupit na evropský trh s tahači, kde dosud žádná čínská automobilka nepůsobila.
Sinotruk, neboli China National Heavy Duty Truck Group, je čínský státní podnik spadající přímo pod centrální vládu. Založen byl v roce 1935, tedy ještě za vlády Kuomintangu, vývoj nákladních vozů se zde ale rozjel až v 50. letech. V roce 1960 Sinotruk uvedl nákladní vůz Huanghe JN150, který je považován za jeden z prvních čínských modelů.
Už na pohled je ale zjevné, že nešlo o plně čínský produkt. V rámci „bratrské spolupráce“ totiž Československo nějakým způsobem do Číny předalo licenci na Škodu 706 RT. Čeští konstruktéři v roce 1956 zamířili do Číny se záměrem pomoci rozjet Sinotruku továrnu na nákladní vozy. Spolu s tím ale Číňanům předali také model 706 RT; jestli to byl dar, nebo nějaká forma výměnného obchodu, ale není jasné.
Model s trambusovou kabinou se u nás začal vyrábět v roce 1958, v Číně bez větších změn vydržel v produkci další dekády a jeho kopie začaly produkovat i další tamní automobilky. V 60. a 70. letech tak byla velká část čínské nákladní produkce licencovanými i nelicencovanými verzemi škody 706 RT.
V roce 1984 Sinotruk získal licenci na nákladní modely Steyr řady 91. I ty vyráběl s vlastními logy jako Sitrak a vydrželo to celé dekády. Hranatá kabina Steyr se tak stala jedním z nejčastějších nákladních vozů Číny, později začal Sinotruk na stejný základ montovat i novější kabiny a je dost pravděpodobné, že základ Steyr by se dal najít i v současných modelech čínské automobilky.
Současná nabídka Sinotrucku je každopádně dost široká a zahrnuje několik značek, včetně Huanghe nebo Howo, a exportuje se na desítky zahraničních trhů. Kromě tahačů a těžkých nákladních vozů vyrábí také autobusy, lehké náklaďáky, dodávky nebo pick-upy, a to se spalovacími, hybridními, elektrickými a vodíkovými pohony.
Ve Steyru se podle Rakušanů počítá s tahači s dieselovými motory a také s elektrickými verzemi. Mířit mají do regionu EMEA, což značí Evropu, Blízký východ a Afriku. Výroba zatím probíhá z SKD kitů, do Rakouska tedy míří v podstatě hotové vozy a na místě se pouze zkompletují.
Později se má přejít na CKD kity, což už znamená kompletní montáž z dovezených komponent. V budoucnu se ale počítá i s nějakou mírou lokální výroby, vznikat by v Rakousku měly třeba kabiny. Steyr už také oznámil, že díky novému klientovi začne rozšiřovat svou pracovní sílu. Dnes firma zaměstnává kolem 1100 lidí.
Kromě Sinotruku se ve Steyr Automotive začínají montovat také kamiony další čínské značky SuperPanther. To je jen pár let starý startup z jihočínského města Xiamen, který se zaměřuje pouze na elektrické tahače. V Rakousku již bylo zkompletováno z SKD kitů několik kusů modelu eTopas 600. Ten má baterií o kapacitě 621 kWh, 876voltovou architekturu a nabíjení pomocí dvou konektorů výkonem až 692 kW. Prodej v Evropě však zatím nebyl zahájen.
Zdroj: Steyr, zdroj foto: Steyr, Sinotruk