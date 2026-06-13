Rally Hustopeče po 1. dnu: Kopecký vede, Březík hasil krizovku ve 170 km/h
Obhájce titulu mistra republiky Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) vede po prvním dnu Agrotec Petronas Rally Hustopeče, která je třetím podnikem mistrovství České republiky v automobilových soutěžích.
První den bylo na programu šest rychlostních zkoušek v celkové délce 69,92 kilometrů. Druhá polovina pátečního programu se odehrála v noci pod světly reflektorů, které se postaraly o nezapomenutelnou atmosféru.
Stříteský zkusil dvě rezervy
Kopecký byl nejrychlejší na jednom měřeném úseku dlouhém 7,1 kilometru, kde dosáhl shodného výsledku jako Adam Březík. Na poslední erzetě byl čtvrtý, ale to jeho vedení neohrozilo. “Na poslední noční erzetě spadlo trochu vody a mně se úplně nepovedla volba pneumatik. Každopádně se tady jede ještě zběsilější tempo než minulý rok. Trať dovoluje větší míru rizika, protože případný výlet mimo silnici nemusí mít ty nejhorší následky. Náš náskok je minimální, takže zítra to bude ještě velký boj. Zejména na šotolině, které bude hodně,” řekl večer Kopecký.
Pouhých 2,4 sekundy zpět je lídr šampionátu Dominik Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2), který zaznamenal v pátek jeden samostratný nejrychůlejší čas. “Jeli jsme se dvěma rezervami kvůli obavě, že by mohlo pršet, což se nakonec nestalo. Snažíme se jet konzistentně a vyvarovat se chyb, ke kterým je tady vždycky hodně blízko,” zhodnotil situaci Stříteský.
Kundlák trefil strom
Pětkrát v šesti erzetách zajel pátek nejrychlejší čas Adam Březík, ale přesto je průběžně na pátém místě se ztrátou 13,3 sekundy na prvního. Problémem byla třetí erzeta, na které inasoval 30 sekund penalizace za neprojetí retardéru, ovšem na trati měl daleko více problémů. “Měl bych se chytit za hlavu a posypat si jí popelem. Udělal jsem dvě chyby, které mohly být fatální a auto tady vůbec nemuselo být. Roztočili jsme se v rychlosti 170 km/h a auto málem zakoplo o hranu příkopu. Naštěstí se mi podařilo rychle odřadit na jedničku a auto se naštěstí chytlo,” komentoval své krizovky Březík.
Páteční den nebyl nejšťastnějším pro Jána Kundláka (Škoda Fabia RS Rally2), který ztratil na třetí erzetě 31,2 sekundy, když po výletu z trati trefil zadní částí auta strom. “Asi kilometr před cílem erzety auto vycestovalo mimo trať a na mokré trávě nereagovalo na jakékoliv moje snahy ho zastavit. Když jsem viděl, že je zle, zašlápl jsem brzdu. Strašně mě to mrzí, asi pro nás soutěž končí. Dovezeme auto do servisu a uvidíme,” uvedl slovenský jezdec, který startuje s českou licencí. Jeho obavy se naštěstí pro něj nepotvrdily a v nočních erzetách si polepšil o jednu příčku. Na dvanáctém místě ztrácel po pátku 20,7 sekundy na nejlepší desítku.
Průběžné pořadí (po 6 z 12 RZ):
1. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) 37:11,6; 2. Stříteský, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +2,4; 3. Wagner, Oestlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +4,6; 4. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +10,1; 5. Březík, Bělák (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +13,3; 6. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +27,3; 7. Cvrček, Jansa (Škoda Fabia RS Rally2) +44,2; 8. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +52,4; 9. Kohn, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +55,4; 10. Jirásek, Hloušek (Citroën C3 Rally2) +1:01,4; 11. Jírovec, Kalkus (Toyota GR Yaris Rally2) +1:17,9; 12. Kundlák (ČR, Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +1:22,3; 13. Ševčík, Vajďák (Škoda Fabia R5) +1:27,7; 14. Labuda, Dymurski (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +1:45,9; 15. Trojan, Chlup (Škoda Fabia RS Rally2) +2:11,6; 16. Kupec ml., Machů (Škoda Fabia RS Rally2) +2:27,7; 17. Manderla, Vichtora (Hyundai i20 N Rally2) +2:28,1; 18. Pešl, Juřica (Škoda Fabia R5) +2:31,0; 19. Kačírek ml., Kučera (Ford Fiesta Rally3) +2:31,5; 20. Hanuš, Kunst (Škoda Fabia RS Rally2) +2:31,9.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Rally Hustopeče
Sobota 13. června - 9.46 RZ7 (13,50 km), 10.31 RZ8 (18,52 km), 11.09 RZ9 (8,75 km), 13.05 (13,50 km), 13.50 RZ11 (18,52 km), 14.28 RZ12 (8,75). Etapa celkem 81,54 km.
zdroj: Autorský text | foto: Eduard Suchý