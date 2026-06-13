Rally Hustopeče v cíli: Stříteský vyhrál poprvé mezi vinicemi a vede mistrovství
Vedoucí jezdec českého šampionátu Dominik Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) vyhrál Agrotec Petronas Rally Hustopeče, která byla třetím podnikem mistrovství republiky v automobilových soutěžích. Tento podnik vyhrál poprvé v kariéře a zvýšil svůj náskok v MČR.
Druhý den bylo na programu šest rychlostních zkoušek v celkové délce 81,54 kilometrů. Sobotní tratě byly dopoledne podle očekávání hodně uklouzané a nevypočitatelné, obzvláště v lesních úsecích a na pověstných místních šotolinách. Z toho vyplynula řada drobných či větších krizových momentů, které se nevyhnuly snad žádné z posádek.
Rychle, ale opatrně
Do druhého a závěrečného dne soutěže vstupoval s náskokem 2,4 sekundy Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2), ale Stříteský se hned na začátku dopoledne dostal po nejrychlejším čase v RZ7 na první místo a svůj náskok zvýšil i následující RZ8, která byla v prvním i druhém průjezdu s 18,52 kilometry nejdelší zkouškou letošní soutěže. Kopecký se však nevzdával a v RZ9 snížil svou ztrátu na prvního, ovšem jen o 0,2 sekundy za sebou měl třetího Adama Březíka (Škoda Fabia RS Rally2) a o dalších šest sekundy zpět byl na čtvrtém místě Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2).
Stříteský měl před závěrečnou sekcí tří zkoušek k dobru 8,2 sekundy. “Na deváté zkoušce sice lehce sprchlo, ale že jsme na ní nezajeli nějaký super čas byla čistě moje chyba. Ještě zbývají tři erzety, Adam bude chtít být rychlý a utrhnout hattrick, Honza taky půjde po vítězství. V lese je spousta míst, které hodně kloužou. Hodně vytahaného blátíčka, je to pořád mokré, takže se mění přilnavost. Není to vůbec jednoduché, člověk musí jet nějak opatrně, ale zároveň rychle,” uvedl Stříteský.
Kluci jedou strašně rychle
Kopecký vzdoroval převaze ambiciózních a extrémně rychlých mladíků a současně se snažil vyhnout riziku, aby soutěž dokončil. „Obul jsem asi opatrnější variantu. Po seznamovacích jízdách jsem měl nějak v hlavě, že ty lesy budou mokřejší a v noci pršelo, ale ten déšť asi nebyl až tak vydatný. Kluci jedou prostě strašně rychle. Je to hodně našlapané, asi budeme muset zvolit jízdu s alespoň menším rizikem, abychom se vůbec udrželi na bedně,” říkal v servisní zóně.
Březík, který dostal o den dříve třicet sekund penalizace za neprojetí retardéru, se stále nevzdával šance, že se mu v Hustopečích podaří dotáhnout vítězný hattrick. “Hodně se střídala přilnavost, nic jednoduchého. Na první sobotní zkoušce jsme v lese trefili strom a pomačkali pravou stranu auta. Pak už jsme to uklidnili. Na osmé i deváté zkoušce byl těžký průjezd lesem, z kopce do kopce, musím říci, že letos jsou Hustopeče opravdu 'výživné',” komentoval situaci Březík.
Mareš, který koncem dubna vyhrál na Šumavě úvodní podník šampionátu se rovněž nechtěl vzdávat, zvláště, když byl na RZ9 nejrychlejší. „Je to trošku lepší a má to naštěstí vzestupnou tendenci, ale pořád to není co bychom si přáli. Ještě pořád jsme tu nezajeli erzetu, která by nám opravdu sedla a byli jsme s ní opravdu spokojení na sto procent,” komentoval své dosavadní počínání.
Na šestém místě figuroval po devíti zkouškách Erik Cais (Hyundai i20 N Rally2). „Zvolil jsem zbytečně opatrnou variantu obutí. S každou erzetou to bylo horší a horší. Pak už jsme si museli dávat pozor, abychom se na těch gumách vůbec udrželi na trati. Měli jsme několik zbytečných krizí. Jsem rád, že jsme tady a snad už půjdeme do možná agresivnější volby,” uvedl Cais v servisu.
Mohutný finiš nestačil
Mareš vyhrál RZ10 a tlačil se na Kopeckého, kterého v poslední zkoušce předstihl a odsunul na čtvrté místo rozdílem pouhých 1,7 sekundy. Ovšem na stupně vítězů se postavil právě Kopecký, protože Mareš inkasoval deset sekund penalizace za předčasný start. Poslední dvě zkoušky vyhrál Březík, který mohutně finišoval, ale nakonec zůstal jen 2,3 sekundy za Stříteským, ale také za vítězným hattrickem.
Z výhry se nakonec raduje Stříteský. “Byly to nejnáročnější Huatopeče za několik posledních let. Důležité byly dva faktoty. Jenak správná volba pneumatik, která nebyla v žádném okamžiku snadná a pak chyby. Každý z nás udělal jednu nebo více a to nakonec rozhodovalo. Klobouk dolů před Adamem Březíkem, který po penalizaci stahoval svoji ztrátu a nakonec mu na nás chybělo jen několik sekund,” zhodntil Stříteský vítězství.
Druhý v cíli Březík přičítal svůj výsledek především svým chybám. “Shodili jsme retardér a dostal třicet sekund penalizaci a bylo tam navíc i několik chyb, bez kterých bychom vyhráli i s “pentlí”. S průběhem sezony jsem spokojený a teď nás čekají rzdílové soutěže Barumka i Bohemka a na ty se musíme důkladně připravit,” konstatoval jezdec.
“Musíme být rádi za tenhle výsledek, kluci jedou fakt skvěle a být třináct sekund za vítězem a nebýt na stupních, pokud by Filip neměl penaliazci, to se dlouho nestalo. První den se nám povedl, sobota už nebyla tak dobrá. Škoda defektu na Krumlově, který nás stál hodně bodů, ale je před námi ještě druhá polovina sezony a budemem bojovat,” konstatoval Kopecký.
Konečné pořadí (po 12 z 12 RZ):
1. Stříteský, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1:22:40,4; 2. Březík, Bělák (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +2,3; 3. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +12,8;; 4. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +21,1; 5. Wagner, Oestlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +41,5; 6. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +1:19,3; 7. Cvrček, Jansa (Škoda Fabia RS Rally2) +1:58,9; 8. Kohn, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +2:09,5; 9. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +2:13,3; 10. Kundlák (ČR, Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +2:29,5; 11. Jirásek, Hloušek (Citroën C3 Rally2) +3:09,3; 12. Jírovec, Kalkus (Toyota GR Yaris Rally2) +3:09,4; Ševčík, Vajďák (Škoda Fabia R5) +3:36,9; 14. Labuda, Dymurski (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +3:42,1; 15. Trojan, Chlup (Škoda Fabia RS Rally2) 4:43,4; 16. Pešl, Juřica (Škoda Fabia R5) +5:22,9; 17. Kačírek ml., Kučera (Ford Fiesta Rally3) +5:33,9; 18. Hanuš, Kunst (Škoda Fabia RS Rally2) +6:17,1; 19. Soldát, Odvárka (Škoda Fabia R5) +6:24,0; 20. Manderla, Vichtora (Hyundai i20 N Rally2) +6:31,4.
Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí (po 3 z 6 soutěží):
Stříteský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 155 bodů; 2. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 133; 3. Březík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 128; 4. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 104; 5. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 81; 6. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 69; 7. Kundlák (ČR,/Škoda Fabia RS Rally2) 67; 8. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 47; 9. Pech (ČR/Citroën C3 Rally2) 40; 10. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 38; 11. Kopáček (Ford Fiesta R5) 23; 12. Jirásek (Citroën C3 Rally2) 15; 13. J. Talaš (Citroën C3 Rally2) 8; 14. Trojan (Škoda Fabia RS Rally2) 7; 15. Rujbr (Citroën C3 Rally2) 4.
Výsledky jsou neoficiální.