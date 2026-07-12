Rallye Bohemia po sobotě: Trojboj o vítězství, Březík zničil auto
Tři jezdci na prvních třech místech v rozpětí pěti sekund - Dominik Stříteský, Filip Mareš a Jan Kopecký. Taková je situace po sobotním programu Rallye Bohemia, čtvrtém podniku mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Mimo hru je druhý muž domácího šampionátu Adam Březík, který v RZ4 značně poškodil svůj vůz
V sobotu bylo na programu osm rychlostních zkoušek v celkové délce 75,16 kilometrů. Ovšem nenaplnily se doslova, protože RZ4 stihly projet pouze tři posádky a zkouška dlouhá 12,5 kilometru byla zrušena.
Navigátor diriguje se sádrou
Soutěž začal nejrychleji loňský vítěz Rakušan Simon Wagner (Hyundai i20 N Rally2), který byl nejlepší v RaceParku v Milovicích. Od druhé zkoušky se dostal na první místo lídr šampionátu Dominik Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2), který vyhrál v sobotu celkem tři rychlostní zkoušky. Jeho navigátor Ondřej Krajča absolvuje soutěž se sádrou na zlomeném pravém kotníku.”Mimo auto používám francouzské hole. Při jízdě v autě mě to nebolí a to je rozhodující. Takže můžeme šlapat naplno,” glosoval Krajča s úsměvem svůj zdravotní problém.
Jak už bylo řečeno, RZ4 byla zrušena. Havaroval totiž Adam Březík, který netrefil nájezd na můstek a po nárazu v rychlosti kolem 120 km/h poničil celou levou přední část své škodovky. Následný průběh událostí však byl politováníhodný. Sanitka, která má stát na startu každé zkoušky totiž k havárii dorazila až za dlouhých 25 minut! Potvrdili to nezávisle na sobě tři jezdci první desítky, kteří k místu nehody přijeli. Shodně hodně nazlobeně dodávali, že nedostali žádné varování o situaci na trati a zastavovat je museli diváci, kteří viděli, co se Březíkovi stalo.
Po čtvrté zkoušce vedl Střteský o 4,6 sekundy před Filipem Marešem (Toyota GR Yaris Rally2) a o 6,5 sekundy před Janem Kopeckým (Škoda Fabia RS Rally2). Druhý Mareš glosoval situaci slovy: “Když se dívám na výsledky, tak chápu, kde jsem na třetí erzetě dostal od Dominika čtyři sekundy. Ovšem do rizika, abych je vymazal, bych nešel. Jede se strašně rychle a v takových vypjatých situacích za volantem může mít malá chyba velké následky. Viděli jsme, co se stalo Adamovi a všichni jsme rádi, že se klukům nic nestalo.”
Pět je moc, nebo málo?
Závěrečnou sekci sobotního prgramu začal nejrychleji Stříteský, další zkoušku Kopecký a poslední erzetu dne Mareš. Z to vykrystalizovala velice napínavá situace, kdy první tři jezdce dělí pouhých pět sekund a v neděli se pojede ještě 69,19 kilometrů. “Závěrečná erzeta byla hodně prašná, asi jsme nechtěli riskovat. Všechno je ještě otevřené. Nasadíme nové pneumatiky a budeme do toho šlapat,” uvedl Stříteský.
Mareš, vyhrál v sobotu tři zkoušky a rovněž považuje souboj o vítězství za otevřený: “Měli jsme odpoledne malý technický problém, který nechci specifikovat. Rozdíly jsou minimální a my samozřejmě nechceme útočit na vítezství,” řekl. Stejného mínění je aktuálně třetí Jan Kopecký: “Jsme na závodech, takže nemůžeme myslet na nic jiného. Pět sekund je jednu stranu málo, na druhou stranu je to hodně, protože se jede extrémně rychle a hrajeme o desetiny sekundy. A budeme o ně hrát také v neděli,” komentoval situaci jedenáctinásobný mistr republiky.
Pátý je aktuálně Filip Kohn (Škoda Fabia RS Rally2),který má nakročeno k nejlepšmu výsledku v domácícm mistrovství. “Nasadili jsme nějaké tempo a to se nám dařilo celý den dodržovat, i když tam byl malý výlet do louky, ale nic dramatického,” kometnoval situaci Kohn. Spokojený byl také šestý Ján Kundlák (Škoda Fabia RS Rally2), který startuje poprvé s navigátorem Pavlem Zalabákem, protože jeho stálý spolujezdec Peter Baran má neodkladné pracovní povnnosti. “S Pavlem se známe dlouho, ale poprvé jsme zkusili spolupráci v jednom autě. Pavel je ohromně svědomitý a je vidět, jak ho to baví. Chceme především dovést auto do cíle.”
Průběžné pořadí (po RZ8 z RZ15):
1. Stříteský, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) 21:55,8; 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +3,9; ; 3. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +5,0; 4. Wagner, Oestlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +19,3; 5. Kohn, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +36,4; 6. Kundlák, Zalabák (ČR,/Škoda Fabia RS Rally2) +41,5; 7. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +58,4; 8. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +1:07,6; 9. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) +1:15,1; 10. Sýkora, Palivec (Škoda Fabia R5) +2:19,8; 11. Trojan, Chlup (Škoda Fabia RS Rally2) +2:21,6; 12. Soldát, Odvárka (Škoda Fabia R5) +2:30,7; 13. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) +2:35,9; 14. Kačírek, Kučera (Ford Fiesta Rally3) +2:44,9; 15. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) +3:25,7; 16. Ginzel, Štindl (Škoda Fabia R5) +3:48,5; 17. Nwelati,Štross (Škoda Fabia R5) +4:06,9; 18. Čaloun, Čalounová (Škoda Fabia Rally2 evo) +4:07,1; 19. Kdér, Jindra (Peugeot 208 Rally4) +4:12,8; 20. Schimmer, Janouškovec (Opel Corsa Rally4) +4:43,6.
Zbývající program Rallye Bohemia 2026:
Neděle 12. 7. - 9.20 RZ9 (12,40 km), 9.56 RZ10 (10,11 km), 10.21 RU11 (9,90 km), 12.28 RZ12 (12,40 km), 13.02 RZ13 (10,11 km), 13.29 RZ14 (9,90 km), 14.52 RZ15 (4,37 km). Etapa celkem 69,19 km.