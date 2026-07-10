Rallye Bohemia před startem: Udrží Stříteský první místo?
S náskokem 22 bodů vstupuje Dominik Stříteský do Rallye Bohemia, která zahajuje druhou polovinu sezony. Za lídrem mistrovství České republiky v automobilových soutěžích je druhý Adam Březík (oba Škoda Fabia RS Rally2), třetí pak Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2).
Kalendář mistrovství má letos zapsáno celkem šest podniků. Po Bohemce následuje zlínská Barum rallye (14.-16. 8.), která je součástí mistrovství Evropy. Seriál skončí v západočeském Pačejově (18.-20. 9.).
Kudy vedou rychlé cesty
Na účastníky Bohemia Rally Mladá Boleslav čeká v letošním roce více než 140 kilometrů rozdělených do dvou etap a čtrnácti rychlostních zkoušek. Slavnostní start proběhne v sobotu 11. 7. ve 13:00 na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. Vzápětí se posádky přesunou do Raceparku Milovice na úvodní okruhovou rychlostní zkoušku. Pojede se na tři kola a fanoušci budou moci soutěž bezpečně sledovat z diváckého svahu, odkud mají rozhled téměř po celém asfaltovém okruhu. Součástí milovického areálu bude i výstava vozů Škoda – konkrétně budou k vidění modely Škoda Fabia v limitované edici 130 let, Škoda Kodiaq RS a Škoda Enyaq RS.
Také v letošním ročníku se do itineráře Bohemia Rally dostanou městské rychlostní zkoušky Staroměstská a Městská, které povedou ulicemi Mladé Boleslavi. Nejdelším testem soutěže se stane sobotní rychlostní zkouška Vinec a zde na posádky čeká téměř 17 kilometrů rychlého asfaltového povrchu. Na populárním testu Zvířetice budou i pasáže se šotolinou. Cíl soutěže s průjezdní rampou a stupni vítězů je naplánovaný v neděli 12. 7. v 15:20 v Mladé Boleslavi. Servisní zázemí se nachází na letišti Hoškovice u Mnichova Hradiště. Během celého víkendu bude otevřena fanzóna Škoda Auto na Komenského náměstí v Mladé Boleslavi: v sobotu od 11:00 do 19:30, v neděli od 13:00 do 18:00. Pro návštěvníky jsou připraveny dětské autodráhy, tematický kvíz ze světa automobilů a motorsportu nebo soutěž v poznávání druhů závodních pneumatik.
Aktuální premiant českého mistrovství Dominik Stříteský vyhrál Bohemii v letech 2023 a 2024, loni skončil třetí. “Bohemka je pro mě vždy výjimečná. Získal jsem zde své první absolutní vítězství a poznal, že můžu bojovat i o mistrovské tituly, což se mi později podařilo. O vítězství se chci pokusit i letos," uvedl jezdec v tiskové zprávě.
Desetkrát středočeskou rallye ovládl úřadující šampion Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2), jenž je v domácím šampionátu průběžně na čtvrtém místě. “První polovina sezony nám nevyšla podle představ. Mladí kluci jsou hodně rychlí. Špička je široká. Zkusíme v domácím prostředí sezonu zlomit k lepšímu," přeje si Kopecký.
Samozřejmě nebude chybět ani Václav Pech (Citroën C3 Rally2) se svým stálým spolujezdcem Petrem Uhlem. Za své kariery zde dvakrát absolutně zvítězili a na stupních vítězů stáli celkem desetkrát. Celý jejich EuroOil team má za sebou týdny velmi náročné a pečlivé přípravy svého Citroenu C3. Do dějiště soutěže odjíždí s cílem zúročit hodiny strávené prací a testováním. „Pořád s Petrem hledáme jak se zrychlit a víme, že to pořád není ono. Konkurence v domácím mistrovství je na vysoké úrovni a jede se ve velikém tempu. Teď po novém odbrzdění motoru a dalším doladění podvozku odjíždíme do Boleslavi s nadějí na lepší výsledek,” uvedl Václav Pech.
Zajímavosti z dealerských týmů Škoda
- Agrotec Škoda Rally Team se na Bohemia Rally Mladá Boleslav připravoval jednodenním testem zaměřeným na naladění podvozku speciálu Škoda Fabia RS Rally2. Jan Kopecký s Jiřím Hovorkou testovali u Moravského Karlova.
- Samohýl Škoda Team nezapomíná na celoroční kondiční přípravu svého pilota. Adam Březík se proto zúčastnil tréninku na Wood Bikerally Series v Želechovicích u Zlína. Jedná se o závody ve sjezdu horských kol, kterým se dříve Březík věnoval pravidelně. • Kontakt Škoda Team se vedle současných soutěžních speciálů Škoda věnuje i slavným modelům z historie Škoda Motorsport. V období před Bohemia Rally pracoval Věroslav Cvrček na průběžném preventivním servisu týmového speciálu Škoda Octavia WRC, se kterým plánuje exhibiční starty.
- Auto Podbabská Škoda Team pokračuje ve svých aktivitách v seriálu FIA ERC. Dominik Stříteský se s vozem Škoda Fabia RS Rally2 představil na 14. Rally di Roma Capitale 2026 – ve čtvrtém podniku letošního osmidílného seriálu mistrovství Evropy v rallye však předčasně odstoupil.
- Auto Strž Škoda Rallypossible Team nastoupí na Bohemia Rally se změnou na pozici spolujezdce pro Jána Kundláka. Petera Barana střídá zkušený Pavel Zalabák.
Program Rallye Bohemia 2026
Sobota 11. 7. - 13.09 RZ1 (2,61 km), 13.46 RZ2 (5,48 km), 14.14 RZ3 (16,99 km), 15.04 RZ4 (12,50 km), 17.37 RZ5 (2,61 km), 18.14 RZ6 5,48 km), 18.42 RZ7 (16,99 km), 19.32 RZ8 (12,50 km). Etapa celkem 75,16 km.
Neděle 12. 7. - 9.20 RZ9 (12,40 km), 9.54 RZ10 (10,11 km), 10.21 RU11 (9,90 km), 12.28 RZ12 (12,40 km), 13.02 RZ13 (10,11 km), 13.29 RZ14 (9,90 km), 14.52 RZ15 (4,37 km). Etapa celkem 69,19 km.
Průběžné pořadí (po 3 z 6 soutěží)
Stříteský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 155 bodů; 2. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 133; 3. Březík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 128; 4. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 104; 5. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 81; 6. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 74; 7. Kundlák (ČR,/Škoda Fabia RS Rally2) 67; 8. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 47; 9. Pech (ČR/Citroën C3 Rally2) 40; 10. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 38; 11. Kopáček (Ford Fiesta R5) 23; 12. Jirásek (Citroën C3 Rally2) 15; 13. J. Talaš (Citroën C3 Rally2) 8; 14. Trojan (Škoda Fabia RS Rally2) 8; 15. Rujbr (Citroën C3 Rally2) 4; 16. Jírovec (Toyota GR Yaris Rally2) 4; 17. Ševčík (Škoda Fabia R5) 3; 18. Trněný (Škoda Fabia R5) 2; 19. Soldát (Škoda Fabia R5) 2; 20. Komárek Škoda Fabia RS Rally2) 1; 20. Nešetřil (Škoda Fabia RS Rally2) 1; 21. Pešl (Škoda Fabia R5)
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