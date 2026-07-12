Rallye Bohemia v cíli: Stříteský uhájil těsnou výhru a vede šampionát
Lídr mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) vyhrál s náskokem 2,3 sekundy Rallye Bohemia, čtvrtý podnik šampionátu. Druhý dojel Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) a třetí Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2).
V neděli bylo na programu sedm rychlostních zkoušek v celkové délce 69,19 kilometrů. Dopoledne se jely tři erzety v okolí Turnova, odpoledne se všechny tři měřené úseky jerly znovu. Soutěž zakončila městská rychlostní zkouška ulicíh centra soutěže v Mladé Boleslavi.
Mareše trápil diferenciál
Druhý den začínali na prvních třech místech Stříteský, Mareš a Kopecký v rozpětí pěti sekund. Mareš se snažil útočit vyhrál dvě zkoušky, Kopecký pár sekund ztrácel. “Je to neustále přetahovaná o sekundy, chvíli tam a chvíli zase zpáty. Nedělní erzety jsou více na hladkých asfaltech ve srovnání se sobotou. Jdeme do toho naplno a smekám před Ondrou,” poznamenal Střteský na adresu svého navigátora Krajči, který naviguje se sádrou na zlomeném pravém kotníku.
Mareš umazal někoik desetin sekundy a v poledním servisu nebyl spokojený. “Zápolíme s technickým problémem už od včerejška a stále jsme potíže s diferenciálem ještě nevyřešili. Navíc je jedna zkouška proti kopci a to našemu vozu příliš nevyhovuje,” uvedl Mareš. Třetí Kopecký byl mírně skeptický: “Na třech zkouškách jsme zajeli vždy třetí čas a za současné situace už máme ztrátu se kterou těžko něco vyřešíme,” řekl Kopecký.
Rychleji už to nešlo
Odpoledne zahájil nejrychleji Kopecký, další dvě erzety bral pro sebe Mareš. Na sedmi zkouškách však stáhl Stříteského manko jen o 1,6 sekundy. Před závěrečnou městskou snížil své manko na 2,2, ovšem Stříteský byl v závěru nerychlejší, byť o 0,1 sekundy. Po výhrách v letech 2023 a 2024 tak přidal třetí prvenství na této soutěži. “Byl to extrémně náročný souboj o desetiny sekundy, ale moje hlava to zvládá dobře. Filip Mareš do toho šlapal hodně, ale podařilo se nám jeho nápor odrazit. Odjíždíme z Mladé Boleslavi naprosto spokojeni,” uvedl Dominik Stříteský pro čtenáře webu auto.cz.
Poněkud rozporuplné pocity měl druhý v cíli Filip Mareš: “Podle výsledku je to mírná nespokojenost, protože jsme chtěli tady vyhrát. Na druhou stranu, máme za sebou rozhodně nejlepší výkon v letošní sezoně. Pokud jde o výkon v závěru soutěže, nemohl jsem tomu dát víc, byl to výkon bez chyb. Jsou určité hranice rizika za které nepůjdu, ale hlava je vpořádku a budeme bojovat dál,” komentoval svůj výsledek Mareš.
Letos potřetí ze čtyř soutěží se objevil Jan Kopecký na stupnch vítězů, situaci mu v závěrečné zkoušce zkomplikoval defekt. Ovšem jeho výsledek to neohrozilo. “Snažili jsme.
Opět se potvrdilo, že je tady ohromná konkurence. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale kluci jedou extrémně rychle. Trochu si odpočineme a už se těšíme na Barumku,” uvedl Kopecký.
Konečné pořadí (po RZ15 z RZ15):
1. Stříteský, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) 1:22:30,9; 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +2,3; ; 3. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +25,2; 4. Wagner, Oestlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +47,8; 5. Kundlák, Zalabák (ČR,/Škoda Fabia RS Rally2) +1:12,0; 6. Kohn, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +1:20,3; 7. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +1:59,0; 8. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +2:05,3; 9. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) +2:09,0; 10. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) +4:36,0; 11. Trojan, Chlup (Škoda Fabia RS Rally2) +4:46,8; 12. Soldát, Odvárka (Škoda Fabia R5) +5:23,0; 13. Kačírek, Kučera (Ford Fiesta Rally3) +5:31,7; 14. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) +7:51,3; 15. Nwelati,Štross (Škoda Fabia R5) +8:34,1; 16. Kdér, Jindra (Peugeot 208 Rally4) +8:43,5; 17. Schimmer, Janouškovec (Opel Corsa Rally4) +10:24,6; 18. Kubíček, Hořejší (Opel Corsa Rally4) +11:55,0; 19. Lacko, Malý (Opel Corsa Rally4) +13:22,7; 20. Krupička, Horáček (Peugeot 208 Rally4) +13:46,7.
Průběžné pořadí (po 4 z 6 soutěží):
1.Stříteský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 212 bodů; 2. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 184; 3. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 145; 4. Březík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 128; 5. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 116; 6. Kundlák (ČR,/Škoda Fabia RS Rally2) 95; 7. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 94; 8. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 73; 9. Pech (ČR/Citroën C3 Rally2) 57; 10. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 52; 11. Kopáček (Ford Fiesta R5) 31; 12. Jirásek (Citroën C3 Rally2) 15; 13. Trojan (Škoda Fabia RS Rally2) 13; 14. J. Talaš (Citroën C3 Rally2) 8; 15. Soldát (Škoda Fabia R5) 6; 15. Rujbr (Citroën C3 Rally2) 4; 16. Jírovec (Toyota GR Yaris Rally2) 4; 17. Ševčík (Škoda Fabia R5) 3; 18. Kačírek (Ford Fiesta Rally3) 3; 19. Nešetřil (Škoda Fabia RS Rally2) 3; 20. Trněný (Škoda Fabia R5) 2; 21. Komárek Škoda Fabia RS Rally2) 1; 22. Pešl (Škoda Fabia R5) 1; 23. Nwelati (Škoda Fabia R5) 1.
Foto: Eduard Suchý