Rallye Český Krumlov v cíli: Vyhrál Stříteský a vede domácí mistrovství
Vítězem Rallye Český Krumlov, která byla druhým podnikem mistrovství republiky v automobilových soutěžích, vyhrál Domink Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2). Získal maximální počet bodů a stal se lídrem šampionátu.
Jihočeská soutěž patří ke dvěma soutěžím českého mistrovství, kde se jezdí erzety pod světly reflektorů. Po pátečních nočních zkouškách čekalo účastníky soutěže druhý den už jen za denního světla 92 měřených kilometrů.
Defekty vyřadily Pecha a Kopeckého
Druhý den začal nejrychleji Březík, který stáhl o půl sekundy vedoucího Stříteského na 1,3, třetí Kopecký byl zpět o 4,1 sekundy a čtvrtý Mareš ztrácel 14,1 sekundy. Pak však přišel první průjezd legendární zkouškou Malonty, která je se svými 27,60 kilometry nejdelším měřeným úsekem soutěže a také letošního šampionátu. Právě na tomhle úseku přišli o všechny šance dva nejzkušenější jezdci Jan Kopecký a Václav Pech vinou defektu. Kopecký ztratil 3:56 minuty a propadl se ze třetího na jedenácté místo, Pech ztratil 3:21 minuty a klesl z osmé na čtrnáctou příčku.
Březík tak rychle nejel
Další dvě erzety vyhrál Filip Mareš, ale před posledními třemi zkouškami ztrácel•na prvního Stříteského měl manko 16,1 sekundy. “Zákaznické týmy Škody přijely s vylepšenými převodovkami, zatímco naše auto je na limitu. Potřebné sekundy musím hledat především v sobě,” vysvětloval Mareš. Vedoucí Stříteský se řídil pravidlem, že nejlepší obrana je útok, vyhrál dvě zkoušky včetně opakovaného průjezdu Malonty. V závěrečné zkoušce byl sice třetí, ale vždy byl rychlejší než jeho největší soupeř Březík. “Zůstali jsme u včerejšího nastavení, auto fungovalo během obou dnů naprosto spolehlivě,” konstatoval klidným hlasem Stříteský.
Pro druhého Březíka je jeho výsledek nejlepším, kterého se mu podařilo na jihu Čech dosáhnout. “Takhle rychle jsme na Krumlově ještě nejeli a dosahované časy i minimální rozdíly svědčí o tom, jak je český šampionát vyrovnaný. Sedíme letos v autě častěji a na naší jízdě je to znát. Musíme poděkovat Honzovi Kopeckému a jeho mechanikům, že nám v pátek večer půjčili těhlici, abychom mohli pokračovat,” uvedl Březík.
Konečné pořadí (po RZ13 z RZ13):
Stříteský, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1:18:53,8; 2. Březík, Bělák (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +7,5; 3. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +23,5; 4. Wagner, Oestlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +1:02,5; 5. Kundlák, Baran (ČR, Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +1:28,7; 6. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +1:35,2; 7. Kohn, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +3:18,0; 8. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia RS Rally2) +4:03,4; 9. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +4:06,5; 10. Jirásek, Hloušek (Citroën C3 Rally2) +4:10,0; 11. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) +4:34,5; 12. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +5:24,5; 13. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia RS Rally2) +6:32,8; 14. Soldát, Odvárka (Škoda Fabia R5) +6:41,2; 15. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) +8:51,8; 16. Kdér, Jindra jr. (Peugeot 208 Rally4) +9:54,4; 17. Manderla, Vichtora (Hyundai i20 N Rally2) +10:06,4; 18. Gregor, Poch (Ford Fiesta Rally3) +10:56,5; 19. Gajdošík, Dalíková (Ford Fiesta Rally3) +11:35,1; 20. Procházka, Vodička (Škoda Fabia R5) +12:07,4.
Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí (po 2 z 6 soutěží):
1. Stříteský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 101 bodů; 2. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 96; 3. Březík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 83; 4. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 60; 5. Kundlák (ČR,/Škoda Fabia RS Rally2) 56; 6. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 49; 7. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 48; 8. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 31; 9. Pech (ČR/Citroën C3 Rally2) 27; 10. Kopáček (Ford Fiesta R5) 23; 11. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 11; 12. Jirásek (Citroën C3 Rally2) 9; 13. J. Talaš (Citroën C3 Rally2) 8; 14. Trojan (Škoda Fabia RS Rally2) 6; 15. Rujbr (Citroën C3 Rally2) 4; 16. Trněný (Škoda Fabia R5) 2; 17. Soldát (Škoda Fabia R5) 2; 18. Komárek (Škoda Fabia RS Rally2) 1; 19. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Foto: Eduard Suchý