Rallye Dakar 1. etapa: Prokop na skvělém třetím místě, Michek desátý

Pro úvodní etapu byla typická údolí, která na sebe navazovala. Navigátory čekalo hodně práce při četných odbočkách a kříženích trati. Na spoustě kamenitých úsecích hrozilo velké riziko defektu pneumatik.

Prokop přepsal historii

Mezi automobilovými jezdci vyhrál etapu obhájce loňského prvenství Španěl Sainz na X-Raid Mini a vyhoupl se na první místo. O pouhých osm sekund za ním je Francouz Stéphane Peterhansel, který vyhrál soutěž již třináctkrát. Prokop si počínal od startu skvěle. Startoval do etapy jedenáctý, na 37. kilometru už byl osmý a neustále se posouval výš až na třetí místo v cíli.

„Bylo úplně něco jiného než loni. Spousta kamení, říčních úseků a extrémně náročné na navigaci. Udělali jsme několik chyb, ale rychle je zase napravili. Ke konci etapy jsme viděli hodně soupeřů, kteří ztratili koncentraci a motali se vinou problémů s navigací. Výsledek v etapě je skvělý, ale nesmíme zapomenout, že to je teprve první etapa a spousta dalších je ještě před námi,“ řekl Prokop v cíli.

Na dvacátém místě dokončil etapu Miroslav Zapletal se slovenským navigátorem Markem Sýkorou a byly rychlejší o 42 sekund než devítinásobný mistr světa Francouz Sebastien Loeb, který ztratil 24:42 minuty.

Michek to dvakrát zahodil

Dařilo se také českým motocyklovým jezdcům. Desáté místo v etapě obsadil Martin Michek z týmu Orion – Moto Racing Group. „Jestli klapala nejlepší desítka, tak je to neuvěřitelný! Etapa byla úplně šílená, kolem třiceti kilometrů se jelo jenom a jenom po poli plném kamenů. Nebyl tam vůbec žádný písek či šotolina,“ uvedl Michek v cíli. Průběžně je dvanáctý, do výsledků se totiž započítávají i časy ze sobotního prologu, které se navíc násobí čtyřmi.

Zkušený český motokrosař se držel v elitní desítce na většině kontrolních bodů a vyrovnal se i se dvěma pády. „Dvakrát jsem to zahodil, jednou docela dost, motorka je trošku poškrábaná. Snažil jsem se držet tempo, dával si pozor, abych nedostal defekt. Ale výsledek je skvělý, chci neustále nahánět strach těm nejlepším,“ řekl Michek.

Jeho týmový kolega Milan Engel trochu bloudil a zajel si kolem třiceti kilometrů navíc. „Byla to asi nejvíce kamenitá trať, kterou si na Dakaru pamatuji. V minulém roce to tak kamenité nebylo, spíše se jelo rychle. Takový trial jsem nečekal. Přitom je potřeba zmínit, že na celou soutěž máme jenom šest pneumatik. Nevím, co to pořadatele napadlo,“ dodal Engel, který se pral také s navigací. „Ke konci etapy jsem asi na 8 kilometrů zabloudil společně s Lailou Saniz, nebylo to ideální. Motorka drží perfektně.“

Devětatřicáté místo obsadil v etapě David Pabiška (Jantar Team), který se dostal na druhé místo v hodnocení Male Moto, což je kategorie jezdců bez asistence mechaniků. Do cíle dorazilo úspěšně všech sedm českých motocyklových jezdců.

Poslali je jinam

V prologu jsme uvedli závodníky posádky Enge/Tošenovský a Macháček/Vyoral z týmu Buggyra Zero Mileage Racing v kategorii Light Prototype, ačkoliv byly přihlášeny do třídy bugin SSV. Vysvětlení je prosté. K přeřazení do Light Prototype došlo na technických přejímkách. „Je škoda, že v tomhle směru nebyla organizátorem pravidla jasně daná dopředu. Mohli jsme udělat v přípravě potřebné úpravy a být z hlediska konkurenceschopnosti mnohem dále,“ komentoval nenadálou situaci šéfkonstruktér stáje Buggyra David Vršecký.

V pondělí (5. ledna) vede trasa z Bišy do Vadí d-Davásir (685 km, 457 km RZ). Přijít mají první velké duny, které se objeví v úseku táhnoucím se asi třicet kilometrů v první třetině etapy. Žlutý povrch trati ostře kontrastuje s bílými dunami. V závěrečné části etapy čeká účastníky otevřený prostor.

Výsledky – 1. etapa

Motocykly: 1. Price (Aus./KTM) 3:18:26; 2. Benavides (Arg./Honda) +31 s; 3. Walkner (Rak./KTM) +32 s; … 10. Michek (ČR/KTM) +8:10; 28. Brabec (ČR/KTM) +27:10; 30. Engel (ČR/KTM) +35:10; 39. Pabiška (ČR/KTM) +45:42; 44. Krejčí (ČR/KTM) +50:55; 46. Podmol (ČR/Husqvarna) +53:58; 53. Lhotský (ČR/KTM) +1:24:44.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 3:05:56; 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) +25 s; 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +3:18; 20. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +23:32; 35. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +52:12.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 4:01:52; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +2:52 s; 3. Copetti (USA/Yamaha) +4:54; … 6. Kubiena (ČR/Yamaha) +9:48.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky – celkově

Motocykly: 1. Price (Aus./KTM) 3:43:58; 2. Benavides (Arg./Honda) +23 s; 3. Walkner (Rak./KTM) +1:12; … 12. Michek (ČR/KTM) +9:22; 28. Brabec (ČR/KTM) +29:18; 30. Engel (ČR/KTM) +38:06; 38. Pabiška (ČR/KTM) +49:34; 45. Krejčí (ČR/KTM) +56:32; 46. Podmol (ČR/Husqvarna) +57:42; 54. Lhotský (ČR/KTM) +1:33:24.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 3:12:20; 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) +8 s; 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +2:59; … 21. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +23:28; 35. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +52:14.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 4:32:12; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +3:32; 3. Copetti (USA/Yamaha) +5:18; … 6. Kubiena (ČR/Yamaha) +10:44.

Výsledky jsou neoficiální.