Rallye Dakar 2020 – Český fotograf: Alonso je prima chlap

„Měl jsem ho možnost lépe poznat při testování v Polsku. Působil na mě jako prima chlap a neskutečný profík. O cokoliv jsem ho požádal, to udělal,“ prozradil Chytka. Do galerie jsme zařadili momentky z letošního testování i výběr záběrů z ročníku 2019.

Příležitost fotit takovou hvězdu jen dokazuje, že Chytka nyní patří k nejžádanějším fotografům v motoristické branži. Toyota je jeho klientem přibližně tři roky. „Spolupráce s Alonsem vznikla automaticky. Bylo moc fajn pracovat s ním při testování v Polsku, kde jsem ho fotil poprvé. Působil uvolněně, snažil se mi vyhovět. Spolupracuje se s ním parádně a je fakt v pohodě,“ popsal Chytka.

Problémem byly brzdy

Český fotograf si všiml, s jakou pílí Alonso k přípravě přistupuje. Dakar je pro něj velká výzva a úspěchu obětuje úplně vše. „Je úžasné sledovat, jak k tomu přistupuje a jak rychle se zlepšuje. Říkal mi, že největší problém je pro něj brzdění. Na asfaltu zastaví na pár metrech přesně tak, jak potřebuje. Ale v nezpevněném terénu, když dupne na brzdu, tak auto letí dál. Na tom v poslední době nejvíc pracoval,“ uvedl Chytka. Alonsova forma evidentně stoupá. „Objevil se na závodech v Maroku a taky v Saudské Arábii, kde dokonce dojel na výborném třetím místě. Snaží se teď najezdit co nejvíce kilometrů, aby se s autem sžil.“

Slavný Španěl má po světě miliony fanoušků. Jeho účast proto Dakar posune ve sledovanosti zase ještě dál. Důkazem je zmíněný závod v Maroku – po tom, co se objevila informace, že ho Alonso pojede, se na něj hned akreditovalo dalších 25 novinářů. „Předpokládám, že to samé, respektive v ještě větším měřítku, tomu bude i na Dakaru. Taky v samotné Toyotě mi říkali, že jen informace o tom, že Alonso v týmu pojede, měla větší ohlas a hodnotu, než že v letošním roce Toyota poprvé Rallye Dakar vyhrála,” přiblížil Chytka.

Arábie? Konečně rozmanitý terén

Fakt, že se Dakar přesunul po jedenácti letech z Jižní Ameriky na Arabský poloostrov, český fotograf uvítal. „Bude to zase úplně něco jiného. Organizátoři vybrali zajímavé místo nejen pro závodníky, ale i pro fotografy. Je tam velmi rozmanitý terén, bude to pestré. A hlavně neokoukané. Těším se na to,“ dodal Chytka s tím, že pro něj samotného je Dakar droga. „Člověk se na něm stane závislý. Ovšem i pro fotografa je ale neuvěřitelně náročný. Z hlediska mé práce je to jednoznačně nejdůležitější akce za celý rok. Můj tým bude mít nejspíš šest lidí, jedeme dvěma vozy. Můj brácha je tentokrát spolujezdcem Martina Prokopa, což je další změna.”

Kdo si myslí, že se na závod chystají jen sportovci, je na omylu. Také fotografové věnují přípravě spoustu času. Chytka letí do dějiště závodu už za pár dní. Před Dakarem se tam koná národní mistrovství v dálkových rallye, což bude pro něho skvělá příležitost najít si ta nejlepší místa. „Spousta těch tras se prolíná s Dakarem, takže tu oblast budu moct poznat a nachystat se tak, abych pak předvedl co nejlepší výkon i já. Letos to bude už čtvrtý závod, na který se tam já nebo někdo z mého týmu vydá. V Saudské Arábii už jsem fotil i v předchozích letech, naposledy někdy tři čtyři roky zpátky. Ovšem od té doby se spousta věcí změnila a tak jsem si chtěl být jistý, že mě nic na Dakaru nepřekvapí,“ prohlásil Chytka.

Sto tisíc fotografií

Český fotograf bude na Dakaru jezdit ve svém voze, Toyotě Landcruiser 80. Jelikož se bude pohybovat po trati, musí i jeho auto splňovat některé bezpečnostní prvky, například musí mít rám a čtyřbodové pásy. Navíc má upravený podvozek a tlumiče. „Kromě mého auta, které už nyní pluje na lodi směr Saudská Arábie, si přímo na místě pronajímáme další auto, ve kterém budou další kolegové. Ti se budou více soustředit na atmosféru, portréty, bivak a podobně, neboť logisticky se to jedním autem vše stihnout nedá,” nastínil s tím, že krom auta si bere fotografickou výbavu, která přijde až na milion korun. „Osobně si vezu čtyři foťáky a šest objektivů. Poprvé budu fotit Dakar s Nikonem, takže to bude také velká změna. Plus ještě řeším, jakým způsobem to vyřeším s dronem. Po těch útocích na rafinerie, by mohli být na používání dronů náchylnější, ale uvidíme.“

Za poslední Dakar v Peru udělal jeho celý tým přes sto tisíc fotek. „Denně jsem procházel asi osm tisíc záběrů. Ve finále to bylo přibližně pět tisíc upravených snímků. Podobné to bude i tentokrát. Čeká nás tam všechny zase dřina, ale to mě na tom baví. Pro dobrou fotku bych udělal téměř všechno.“

Marian Chytka