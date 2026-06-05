Rallye Dakar 2027: MM Technology ovládla Tunisko
Každoroční africká mise MM Technology je úspěšně u konce. Na dvanáct dní od konce května do začátku června se saharská poušť proměnila v neoficiální dakarské centrum. Vedle sestavy MM Technology zde tvrdě trénoval Karel Poslední, Michal Valtr, Richard de Groot, hned v sousedství Martin Šoltys.
Testování se zúčastnil také František Brutovský z Ming Racing Sports. Pro špičku kamionové kategorie to byl jednoznačně největší společný kemp první poloviny letošního roku.
Data pro život MMT EVO5
Pro MM Technology bylo čtrnáct dní v poušti klíčových. Hlavní pozornost patřila sběru dat z terénu a ladění posledních detailů pro novou evoluci dakarských speciálů s označením MMT EVO5. Písek, vysoké teploty a nekompromisní terén prověřily techniku prakticky dokonale. Telemetrie ze získaných dat odhalila oblasti, na které se konstruktéři v Sedlčanech teď v rámci vývoje EVO5 primárně zaměří. Jde hlavně o nastavení podvozku a chování tlumičů při maximálním zatížení a v rozdílných teplotních podmínkách.
Paralelně s vývojem kamionu probíhalo ve spolupráci s generálním partnerem Prometeon intenzivní testování pneumatik. Cílem bylo získat cenné poznatky pro jejich další technologický vývoj přímo v podmínkách, které simulují ty nejtěžší závodní etapy. „Tunisko je pro nás tradice, ale letos to mělo grády. Když se na jednom místě sejde tolik kamionů, motivuje to všechny makat ještě víc. Našli jsme limity, nasbírali hromadu dat, a navíc to s námi absolvovali přímo na místě další závodníci, partneři a taky fanoušci. Těšíme se na start závodní sezony!“, ohlíží se za testováním Martin Macík, pilot továrního týmu MM Technology.
Střídání za volantem
Letošní africký kemp se nesl také ve znamení intenzivních testovacích jízd osvědčené generace MMT kamionu. V jeho kabině strávili v dunách spoustu času mimo jiné Michal Valtr a Karel Poslední nebo Richard de Groot. Piloti tak dostali možnost otestovat chování techniky v podmínkách, které odpovídají závodní zátěži.
Z Afriky se tak MM Technology vrací s jasným plánem: inženýři v Sedlčanech se okamžitě pouští do práce, aby získaná data přetavili v realitu. Cesta za dalším úspěchem na Dakaru totiž začíná právě teď.
Zdroj: Autorský text