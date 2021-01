Rallye Dakar: Kdo dojel do cíle a kdo odstoupil?

Z 320 strojů, které odstartovaly 3. ledna do 43. ročníku Rallye Dakar, odstoupilo podle oficiálního webu soutěže 75 posádek. V matematickém přepočtu to znamená 23,4 procenta. Z 38 Čechů na začátku soutěže jich dorazilo do cíle 32, což znamená 79 procent.

Trasa Dakaru 2021 čítala 7646 kilometrů, byla rozdělena do dvanácti etap a z toho bylo 4767 kilometrů měřených. Závodnici startovali a končili v Džiddě na pobřeží Rudého moře.

Odstoupila známá jména

Prvním, kdo ze špičkových jezdců odstoupil, byl Andrew Short, americký tovární jezdec Yamahy, který odstoupil druhý den. Čtvrtý a pátý den nebyl příjemný pro jezdce na toyotách. Kvůli haváriím museli vzdát Nizozemec Bernhard Ten Brinke ze satelitního týmu Overdrive a o den později poslal tovární hilux do kotrmelců Jihoafričan Henk Lategan. Při putování do bivaku v Hai´lu havaroval zkušený Argentinec Orlando Terranova (X-Raid Mini). Po technických potížích v páté etapě odstoupil v šesté Širahej Vjazovič, běloruský jezdec kamionu MAZ. Jeden z velkých soupeřů českých posádek i ruských kamazů.

Ve druhé polovině soutěže neodstartoval do další části maratonské etapy (8. etapa) devítinásobný mistr světa v rallye Sebastien Loeb. Devátá etapa byla konečnou pro motocyklového vítěze Dakaru z let 2016 a 2019 Australana Tobyho Price, který si po pádu zlomil levou klíční kost. Technická závada zastavila dalšího továrního jezdce Yamahy Rosse Branche.

O den později havaroval v tu chvíli vedoucí jezdec motocyklové klasifikace Jose Ignacio Cornejo Florimo z Chile. Do cíle etapy sice dojel, ale lékaři ho dále nepustili. Paradoxní situace vyřadila španělského jezdce Joana Barredy Borta, který minul tankovací zónu a došlo mu palivo. Poslední den soutěže nedokončil Francouz Adrien van Beveren a završil tak fiasko motocyklistů Yamahy.

Jak jsou na tom Češi?

Podobně jako Loeb, odstoupila ve druhé části maratonské etapy trojice s tatrovkou Jan Tománek, Tomáš Kašpárek, a Jiří Stross, která jela v týmu Instaforex Loprais Praga. „Objevil se vážný problém, ale na opravu už nebyl materiál, čas ani síly. Tím definitivně odstupujeme ze závodu, ale zásadní je, že Aleš pokračuje dál,“ řekl Tománek. Poslední den soutěže havaroval kamion posádky Jaroslav Valtr, Radim Kaplánek a Jaroslav Valtr mladší. Otec Valtr má po havárii ve vysoké rychlosti hodně naražená záda a v nemocnici v Džiddě a po nutných vyšetřeních by se mohl vrátit zpátky do republiky.

Tři z českých závodníků dorazili do cíle, ale nebyli uvedeni v konečném pořadí. Na motocyklu KTM jedoucímu Janu Brabcovi (Strojrent Racing) rozbilo v páté etapě zadní kolo nádrž. Využil žolíka pořadatelů a pokračoval v soutěži. Stejně na tom byl další motorkář Roman Krejčí, který startoval v kategorii Original by Motul, která je určena jezdcům bez pomoci mechaniků. V šesté etapě začala stávkovat převodovka jeho stroje, ale i on pokračoval po opravě mimo soutěž. V poslední etapě přenechal přední kolo Liboru Podmolovi a pomohl mu tak dokončit soutěž. V páté etapě musel zastavit v dunových polích svůj automobil ford zkušený český jezdec Miroslav Zapletal startující ve vlastním týmu Offroadsport. Do bivaku ho dopravila helikoptéra. O den později se mu podařilo dostat vůz do bivaku a po opravě dojel až do cílového města.

Ani den bez ztráty

Pokud bychom si udělali přehled odstoupivších v jednotlivých etapách, byla nejhorší devátá, kdy muselo vzdát třináct jezdců. Poslední den jich nedorazilo do cíle 11 a z toho dokonce šest kamionů včetně české posádky iveka řízeného Jaroslavem Valtrem. Ani jedna etapa se neodehrála bez ztráty kytičky. Nejméně účastníků odstoupilo druhý den, kdy vzdal jediný. Již dříve zmíněný Andrew Short, americký jezdec továrního týmu Yamaha.

Podrobný přehled o soutěži vám nabízí následující tabulka. Organizátoři uvedli v mailu ze soboty 16. ledna, že soutěž nedokončilo 104 jezdců. S tím nekorespondují údaje jejich webu, podle kterého odstoupilo 75 účastníků.