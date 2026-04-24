Rallye Kanárské ostrovy po pátku: Toyota válcovala soupeře, vede Ogier
Obhájce titulu mistra světa v automobilových soutěžích Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vede po pátečním programu Rallye Kanárské ostrovy, která je pátým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích.
Po čtvrteční superrychlostní zkoušce byly v pátek na programu tři rychlostní zkoušky do poledne a odpoledne jejich druhé průjezdy. Denní program uzavřelo v pátek pozdě v noci opakování supererzety. Mělo se jet 110,68 měřených kilometrů.
Veterán hlásí návrat
Úvodní čtvrteční test (1,89 km) se jel formou minisoubojů jeden proti jednomu a vítěz předchozích rallye v Keni a Chorvatsku Katsuta se ujal vedení v soutěži s náskokem čtyř desetin sekundy před týmovým kolegou Samim Pajarim z Finska. Dvojnásobnou ztrátu měl na třetím místě Ital Roberto Dapra se Škodou Fabia startující v kategorii WRC2. O dvě desetiny za ním skončil na čtvrtém místě navrátilec do světového šampionátu Dani Sordo. Španělský pilot, kterému bude příští týden třiačtyřicet let si nenechal ujít 50. ročník domácí rallye a v MS startuje poprvé od září 2024, kdy skončil druhý v Rallye Akropolis.
V pátek dopoledne se objevily velké problémy, kdy již druhý páteční test musel být zrušen. Jak uvedl server ewrc.cz důvodem bylo vysoké množství špatně zaparkovaných automobilů blízko trati. Whatsappový kanál WRC mluvil o více než stovce vozů mimo vyznačenou parkovací zónu.
Nedali nikomu čuchnout
Když se závodilo, bylo to jednoznačně o jezdcích továrního týmu Toyota. S výjimkou zrušené zkoušky se odjelo během dne pět klasických erzet a ve všech obsadilo pět jezdců s továrními speciály GR Yaris Rally1 vždy pět prvních míst v daném měřeném úseku.
Ve čtyřech měřených úsecích byl nejrychlejší Ogier a pouze jednou podlehl týmovému kolegovi Oliveru Solbergovi o pouhou desetinu sekundy! “Dopoledne jsem trochu zápasil s nastavením auta, ale nebylo to nic zásadního. Trochu jsme pak pracovali v servisu a odpoledne jsem si to v autě začal hodně užívat. Jsem šťastný, protože se teď v autě cítím lépe,“ řekl francouzský jezdec, který absolvuje 207 soutěž v MS.
Lídrovi MS chybí přilnavost
Se ztrátou devíti sekund figuruje na druhém místě Oliver Solberg. “Poprvé jedu pořádnou show s tímto autem. Je tu co zlepšovat. Připadá mi to jako dobrá zábava s dobrou atmosférou, nesnažím se dělat nic riskantního. Snažil jsem se správně pracovat s pneumatikami a teplotami. Myslím, že jsem byl na začátku trochu moc pomalý, abych držel teploty pneumatik nahoře. Stále je toho hodně, co se učit, stále se tam dostávám,” vysvětloval Silberg.
Vedoucí jezdec světového šampionátu Takamoto Katsuta vyhrál supererzetu ve čtvrtek večer a o den později byl na stejném úseku znovu nejrychlejší. V průběžném pořadí figuruje zatím na pátém místě se ztrátou 29,7 sekundy na vedoucího jezdce. “Je to velmi divné, něco je špatně s pneumatikami nebo něco. Místy poněkud jsem měl menší přilnavost, než jsem čekal. Bojuji s přední částí auta. Nevím, co je špatně. Musím něco vymyslet na další den,” vysvětloval Japonec.
Rallye Kanárské ostrovy (po RZ8 z RZ18):
1. Ogier, Treacy (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 54:27,5; 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +8,9; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +15,9; 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +16,4; 5. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +29,7; 6. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +52,0; 7. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) ++54,8; 8. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:03,6; 9. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1:41,1; 10. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +1:59,5; 11. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +2:10,6; 12. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +2:21,5; 13. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +2:26,4; 14. Camilli, De la Haye (Škoda Fabia RS Rally2) +2:36,8; 15. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +2:39,6; 16. Solans, Sajuan (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +2:51,0; 17. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +2:52,3; 18. Cruz, Mújico (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +2:53,7; 19. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +2:56,7; 20. Trentin, Ometto (It./Škoda Fabia RS Rally2) +2:57,0.
Zbývající program Rallye Kanárské ostrovy
Sobota 25. dubna - 9.20 RZ9 (13,47 km), 10.35 RZ10 (13,74 km), 112.51 RZ11 (28,90 km), 15.50 RZ12 (13,47 km), 17.05 RZ13 (13,74 km), 18.21 RZ14 (28,90 km). Etapa celkem 112,22 km.
Neděle 26. dubna - 8.35 RZ15 (25,93 km), 10.05 RZ16 (13,27 km), 11.50 RZ17 (25,93 km), 14.15 RZ18 (13,27 km). Etapa celkem 78,40 km.