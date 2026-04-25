Rallye Kanárské ostrovy po sobotě: Solberg dotahuje Ogiera
Obhájce titulu mistra světa v automobilových soutěžích Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vede po sobotním programu Rallye Kanárské ostrovy. Ta je pátým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích.
V sobotu byly na programu tři rychlostní zkoušky dopoledne a odpoledne jejich druhé průjezdy. A to včetně nejdelší erzety soutěže, která měřila 28,9 kilometru a uzavírala dopolední část i celý den. Celkem čekalo na účastníky soutěže 112,22 měřených kilometrů.
Déšť měnil situaci
Dopoledne začal nejrychleji Elfyn Evans, který vyhrál dvě erzety. Přeskočil čtvrtého Samniho Pajariho (oba Toyota GR Yaris Rally1) a stáhl své manko na vedoucího jezdce o šest sekund na 10,3 sekundy. Pak však přišla již zmíněná nejdelší zkouška soutěže, na které se měnily povětrnostní podmínky a místy občas zapršelo. Evans ztratil osm sekund, naštěstí pro něj mu třetí místo zůstalo.
Na proměnlivé podmínky na RZ11 doplatil také Ogier, který ještě na předposledním mezičase vedl o 1,6 sekundy, ale po dalších 2,2 kilometrech měl v cíli erzety 0,1 sekundy ztráty na Solberga. “Na konci to bylo velmi kluzké. Měli jsme smůlu,” komentoval Francouz stručně situaci.
Nadále se nedaří lídrovi šampionátu Takamto Katsutovi, který měl po pátku na pátém místě ztrátu půl minuty na vedoucího jezdce. Japonec přišel o další sekundy na RZ11, když dvakrát projel kruhovým objezdem místo povinného jednoho. „Prostě jsem neviděl výjezd z kruhového objezdu. Zkrátka hloupost, to se stává,“ vysvětlil Katsuta. Po sobotě figuruje na pátém místě s časovým mankem 1:03,1.
Hyundai neměl šanci
V odpolední sekci zkoušek nasadil k útoku Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1). Vyhrál dvě erzety, v jedné dosáhli s Ogierem shodný čas. V porovnání s mankem, s jakým nastupoval severský jezdec v sobotu ráno, stáhl svou ztrátu během soboty z 8,9 sekundy na aktuálních 3,8. V programu sobotních zkoušek se opakovala v mnohém situace z předchozího dne a hyundaie zjevně na své soupeře nestačí. V pěti ze šesti zkoušek byli na prvních pěti místech jezdci továrního týmu Toyota. Pouze na jedné erzetě se mezi ně dokázal vklínit Francouz Adrien Formaux (Hyundai i20 N Rally1).
Dvaačtyřicetiletý Ogier navzdory tenčícímu se náskoku, neztrácí klid. “Předposlední erzeta byla při druhém průjezdu mnohem zábavnější než na první pokus. Těším se na zítřek. Konečně nějaké nové zkoušky, které bude zábava projet. Pokud si tyhle souboje neužíváte, tak radši zůstaňte doma,” prohlásil Francouz v servisní zóně.
Jeho největší soupeř a týmový kolega Oliver Solberg by po lednové výhře na Rallye Monte Carlo rád přidal další vítězství. „Když mi pneumatiky ve čtrnácté erzetě odešly, prostě jsem do toho šel. Afrika byla smůla a Chorvatsko moje chyba. Nebudu panikařit, abych ho dohnal, ale alespoň jsme tam byli celý den, abychom na něj tlak vyvinuli. Máme před sebou čtyři dlouhé zkoušky, na kterých je všechno možné,” řekl Švéd.
Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál v sobotu tři erzety, ale vše si pokazil na obou průjezdech nejdelší zkouškou (RZ11 a RZ14), kde ztratil 8,0 a 5,6 sekundy. “Bylo důležité udělat to lépe než včera, to byl jediný cíl. Včera jsem nebyl spokojený, dnes nejsem úplně spokojený, ale je to alespoň krok vpřed. Na té nejdelší zkoušce jsem zejména při prvním průjezdu několikrát na mokru zvolnil až příliš,” konstatoval Evans.
Rallye Kanárské ostrovy (po RZ14 z RZ18):
1. Ogier, Treacy (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 1:58:05,7; 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +3,8; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +21,9; 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +52,7; 5. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +1:03,1; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:54,5; 7. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +2:06,3; 8. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:28,3; 9. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +3:53,8; 10. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +4:55,0; 11. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +5:22,5; 12. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +5:22,7; 13. Camilli, De la Haye (Škoda Fabia RS Rally2) +5:38,0; 14. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +5:53,0; 15. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +5:57,0; 16. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +6:04,3; 17. Solans, Sajuan (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +6:28,1; 18. Lindholm, Morales (Fin., Braz./Škoda Fabia RS Rally2) +6:36,2; 19. Cruz, Mújico (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +6:37,1; 20. Sarrazin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +7:15,9. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Rallye Kanárské ostrovy
Neděle 26. dubna - 8.35 RZ15 (25,93 km), 10.05 RZ16 (13,27 km), 11.50 RZ17 (25,93 km), 14.15 RZ18 (13,27 km). Etapa celkem 78,40 km.