Rallye Kanárské ostrovy v cíli: Solberg boural a Ogier vyhrál
Obhájce titulu mistra světa v automobilových soutěžích Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál Rallye Kanárské ostrovy. Po pátém podniku mistrovství světa se vrátil na první místo v MS Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1).
V neděli byly na programu dva opakované průjezdy dvou měřených úseků včetně závěrečného úseku Power Stage, kde získalo pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Celkem bylo na programu 78,4 kilometrů.
Svodidla rozhodla situaci
Závěrečný den začínal Ogier s náskokem 3,8 na týmového kolegu Olivera Solberga. Čtyřiadvacetiletý Švéd dokázal během prvních dvou nedělních zkoušek stáhnout své manko na 2,2, ale pak přišla předposlední erzeta dlouhá 26,93 kilometru. Na 14. kilometru musel Solberg odstavit svůj vůz s vylomeným levým předním kolem. Stalo se tak poté, co se Solberg otřel v hodně rychlém úseku levým bokem auta o svodidla. Ta byla v jednom místě rozdělená a v tomto místě vylomil Solberg kolo. “Nečekal jsem, že po pomalém skoku skočí auto trochu do strany a pak už se nedalo nioc dělt,” vysvětloval Solberg. Je to druhý podnik v řadě, kde Solberg havaroval. V Chorvatsku se hned na první rychlostní zkoušce dostal do nedotáčivosti, vyjel z klopeného náklonu a vyjel mimo silnici.
Rychlostní zkoušku vyhrál Ogier, který startoval do erzety dvě minuty po Solbergovi, jehož vůz stojící na trati viděl. „Rozhodně to není tak, jak jsme si to přáli,“ řekl Ogier a připomenul: „Oliver odváděl do té doby skvělou práci, ale rallye je těžká. Být rychlý je důležité, být na konci ještě důležitější. Nikdy nepanikařím, když ho vidím tlačit dopředu, jen si držím rytmus. Je mi tě líto, Olivere, jsem si jistý, že budeme mít ještě hodně boje.“
Pajari nastartoval sezonu
Závěrečná zkouška již žádné drama nepřinesla. Ogier do ní nastupoval s náskokem 24,3 sekundy na Evanse, který Power Stage nakonec vyhrál a přibral si bonusové body. Ogier si dojel pro své první letošní vítězství, které má pořadové číslo 68 v jeho kariéře v MS. “Bylo to velmi příjemné. Měli jsme opět skvělé auto k řízení a byla to zábava, takže dobře odvedená práce pro celý tým. Tento víkend to bylo extrémně těsné s mými týmovými kolegy, zvláště s Oliverem. Škoda, že jsme nemohli všichni dokončit spolu. Je hezké přidat novou rallye do seznamu svých výher. To je způsob, jak chceme bojovat - těsně a na hraně. Mnohem lepší než kroužit s náskokem dvou minut v neděli ráno. Řízení auta bylo tento víkend úžasné,” zhodnotil francouzský jezdec celou soutěž.
Evans vyhrál v průběhu ostrovní soutěže čtyři rychlostní zkoušky a zásluhou druhého místa se s náskokem dvou bodů vrátil do vedení šampionátu, o které přišel na předchozím podniku v Chortvatsku. “Byl to dobrý víkend. Špatný začátek a bohužel mimo boj o vítězství. Mám smíšené pocity z poslední RZ, čekal jsem, že v průběhu budeme více konkurenceschopní. Seb měl výjimečný víkend a zaslouží si zde vyhrát,” hodnotil své vystoupení velšský pilot.
Skvěle má rozehraný letošní šampionát nejmladší z tovární sestavy Toyoty Sami Pajari. Čtyřiadvacetiletý Fin po výpadku na Monte Carlu dokončil všechny další podniky vždy na stupních vítězů, byť na Kanárských ostrovech mu pomohl výpadek týmového kolegy. Jeho výsledky se promítly do jeho třetí pozice v letošním šampionátu. “Doufal jsem v něco takového jako jsou stupně vítězů. Bylo trochu zklamáním, že tempo nebylo takové, jak jsem doufal. Byl to stabilní, solidní průjezd a další pódium. Příště musíme být lepší,” uvedl Pajari.
Rallye Kanárské ostrovy (po RZ18 z RZ18):
1. Ogier, Treacy (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 2:43:18,9; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +19,9; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:40,8; 4. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +1:51,2; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +3:29,5; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +3:41,0; 7. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +3:57,7; 8. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +5:45,4; 9. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +7:24,3; 10. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +7:49,4; 11. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +7:52,2; 12. Camilli, De la Haye (Škoda Fabia RS Rally2) +8:15,5; 13. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +8:24,9; 14. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:26,6; 15. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +8:33,8; 16. Solans, Sajuan (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +9:17,3; 17. Lindholm, Morales (Fin., Braz./Škoda Fabia RS Rally2) +9:29,9; 18. Cruz, Mújico (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +10:05,0; 19. Johansson, Grönwall (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +10:08,7; 20. Sarrazin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:23,0.
Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí MS (po 5 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 101; 2. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 99; 3. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 72; 4. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 68; 5. 5. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 59; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 58; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 35; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 21; 9. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 10. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 11. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 15; 12. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 10; 13. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) 10; 14. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 15. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 8; 16. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 17. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 6; 18. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 19. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 20. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1); 21. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 22. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 23. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 24. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 25. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 26. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 27. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 265 bodů; 2. Hyundai 167; 3. Toyota WRT2 75; 4. Ford 63.
Vedení v soutěži (RZ): Solberg 29, Evans 18, Ogier 17,Pajari 11, Katsuta 9, Neuville 6.
Vyhrané RZ: Solberg 30, Ogier 17, Evans 16, Pajari 11, Katsuta 7, Neuville 5, Fourmaux 3, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1.
