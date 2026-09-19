Rallye Pačejov po sobotě: Mareš vede a je blíže titulu
Lídr českého mistrovství v automobilových soutěžích Filip Mareš vede po prvním dnu závěrečného podniku, kterou je západočeská Rallye Pačejov. Na druhém místě je obhájce titulu Dominik Stříteský jen o 3,1 sekundy zpět a na pátém místě figuruje třetí uchazeč Adam Březík, jenž má časové manko 40,7 sekundy.
Sobotní program byl postaven na formátu se dvěma sekcemi rychlostních zkoušek. Úvod soutěže obstarala Cehnická erzeta, jejíž úzké a klikaté silnice nabídly téměř dvacet závodních kilometrů. Následoval tradiční úsek z Leskovic do Zadních Zborovic. Závěr první etapy obstarala Strážovická zkouška. Nechyběl ani oblíbený průjezd bývalým vojenským prostorem „Muničák“ se šotolinovými pasážemi. Celkem bylo na programu osm erzet v celkové délce 90,14 kilometrů.
Začalo se havárii
Rozhodující soutěž sezony začala dramaticky hned na první zkoušce, kdy se několikrát převrátil David Komárek (Škoda Fabia Rally2 evo). Soutěž musela být na několik desítek minut přerušena a navigátorka Kristýna Fillová byla převezena na kontrolní vyšetření do nemocnice. Od začátku se na prvních dvou místech usadili dva ze tří kandidátů na českou korunu Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) a obhájce titulu Dominik Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2).
Druhý jmenovaný sice začal nejrychleji, ale hned od druhé zkoušky ho vystřídal na prvním místě Mareš a udržel se tam až do sobotního večera. O jejich vyrovnaném souboji svědčí skutečnost, že v cíli šesti z osmi sobotních zkoušek byl mezi oběma rozdíl menší než jedna sekunda. “Ohromně nás to baví. Na začátku dne tam bylo několik drobností, které jsme na jízdě i nastavení auta doladili a jedeme co to dá. Myslím, že ty časové rozídly mezi námi jsou tak minimální, že se snad nedají ani komenmtovat,” zhodnotil situaci vedoucí Mareš, který vyhrál během dne čtyři zkoušky.
Dvě dílčí vítězství v erzetách zaznamenal Dominik Stříteský, který v srpnu na Barumce nestartoval, a tak se českým divákům představil poprvé od poloviny července, kdy vyhrál Bohemia ralle. “Na začátku soutěže jsme dostali několik sekund, které jsem si mohl odpustit, ale pořád jsou před námi ještě čtyři rychlostní zkoušky. Na nastavenmí auta ani volbě pneumatik nemusíme nic měnit. Všechno funguje jak má a to je dobrý předpoklad pro to, aby to pro nás dobře dopadlo,” neztrácí optimismus Stříteský.
Horečka brala síly
Vítěz předchozího podniku, kterou byla Barum Czech Rally Zlín a třetí do party mistrovských kandidátů Adam Březík (Škoda Fabia RS Rally2) od začátku na své největší soupeře ztrácel. Klíčovým důvodem byl jeho menší zdravotní handicap. “Od čtvrtka se mnou lomcuje horečka, balím se do teplého oblečení a liju do sebe horký čaj. Asi se to na mě podepsalo, že nemám ten správný rytmus. Na pár erzetách jsem dostal naloženo až mě to zaskočilo,” přiznal Březík.
Dvě zkoušky v sobotu vyhrál loňský vítěz z Pačejova Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) a aktuálně figuruje na třetím místě o 12,1 sekundy zpět za vedoucím jezdcem. “Kluci jedou neskutečnou kudlu a přiblížit se jim jke skoro nemožmé. Znamenalo by to jít do mopžnosti, že rozbijeme auto. Samozřejmě že budeme bojovat, ale každé riziko má svoje hranice,” uvedl Kopecký.
Průběžné pořadí (po 8 z 12 RZ):
1. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) 48:00,0; 2. Stříteský, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) +3,1; 3. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +12,1; 4. Kundlák, Zalabák (Škoda Fabia RS Rally2) +36,4; 5. Březík, Bělák (Škoda Fabia RS Rally2) +40,7; 6. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) +1:11,4; 7. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +2:02,0; 8. Kohn, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +2:04,0; 9. Jirásek, Hloušek (Citroën C3 Rally2) +2:12,0; 10. Trojan, Chlup (Škoda Fabia RS Rally2) +3:38,9; 11. Soldát, Odvárka (Škoda Fabia R5) +3:39,3; 12. Kačírek, Kučera (Ford Fiesta Rally3) +3:42,4; 13. Manderla, Vichtora (Hyundai i20 N Rally2) +4:11,8; 14. Rujbr, Švec (Citroën C3 Rally2) +4:58,8; 15. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) +5:26,8; 16. Kůrka, Vajík (Škoda Fabia RS Rallůy2) +5:30,6; 17. Procházka, Kalkus (Škoda Fabia R5) +5:39,0; 18. Jírovec, Kunst (Porsche 992 Rally GT) +6:06,6; 19. Ginzel, Haman (Škoda Fabia R5) +6:19,4; 20. Peták, Benešová (Škoda Fabia RS Rally2) +6:35,3.
Zbývající program Rallye Pačejov
Neděle 20. 9. - 8.40 RZ9 (20,29 km), 9.45 RZ10 (9,72 km), 12.05 RZ11 (20,29 km), 13.10 RZ12 (9,72 km). Etapa celkem 60,02 km.
Zdroj: autorský text, foto: Eduard Suchý