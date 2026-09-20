Rallye Pačejov v cíli: Stříteský vyhrál a získal druhý titul
Mistrem České republiky v automobilových soutěžích se stal Dominik Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2), který vyhrál závěrečný podnik sezony, což byl podnik v západočeském Pačejově. Po své první korunovaci v sezoně 2024 tak získal svůj druhý domácí titul
Nedělní etapu otevřela polookruhová rychlostní zkouška Čečelovice, která přesáhla délku dvaceti kilometrů. Poslední možnost ke změně pořadí mohlo nabídnout rychlostní zkouška Drachkov, která vedla přes kraselovský kopec. Poté už posádky zamířily na cílovou rampu na Mírové náměstí v Horažďovicích. Na programu byly v neděli tedy čtyři rychlostní zkoušky o celkové délce 60,02 kilometrů
Ofenzíva nedělního dopoledne
Závěrečný den začínal na prvním místě Filip Mareš s náskokem 3,1 sekundy, ale Stříteský v neděli před devátou ráno “zatáhl” a na rychlostní zkoušce dlouhé 20,29 kilometrů byl rychlejší o 4,7 sekundy než jeho největší soupeř. Ve své vítězné ofenzivě pokračoval také v dalších dvou rychlostních zkouškách a do závěrečné erzety letošního šampionátu nastupoval s převahou 3,4 sekundy. Závěrečný měřený test sezony dlouhý 9,72 kilometru vyhrál sice Mareš, ale Stříteskému sekundová zttáta stačila na to, aby se mohl radovat z výhry v soutěži a vb součtu bodů také z titulu.
Šestadvacetiletý Stříteský měl letos začátkem srpna vážnou havárii v Polsku v podniku mistrovství Evropy. Vzhledem k následné rekonvalescenci musel vynechat Barum rallye. Letos tak absolvoval v rámci mistrovství republiky pouze pět startů a čtyři proměnil ve vítězví - Český Krumlov, Bohemia rallye, Agrotec Hustopeče a Rallye Pačejov.
Jezdec se radoval, šéf byl dojatý
Staronový mistr republiky Dominik Stříteský byl ještě před příjezdem na cílovou rampu středem velké pozornosti nejenom médií a sbíral neustále gratulace. “Je to něco neskutečného. S ohledem na to, čím jsme si za poslední dva měsíce prošli, to pro nás nebylo nic jednoduchého. Děkuji Ondrovi (Krajčovi - spolujezdci) za obrovskou důvěru, že do toho tady v Pačejově se mnou šel. A podařilo se nám to společně dotáhnout do šťastného cíle.”
Rekonvalescence pro něj byla těžká a dlouhá. “Díky doktorům se vše podařilo urychlit, jak nejvíce to šlo. Proto jsme se tady mohli postavit na start," uvedl Stříteský a dodal: “Věděli jsme, že to musíme zkusit, pak už by se to blbě stahovalo. A vyšlo to. Pak už to byl klasický těsný souboj jako celou sezonu,” dodal radující se Dominik Stříteský.
Svou radost neskrýval Jaroslav Orsák, šéf týmu Orsák Motorsport ve kterém Dominik Stříteský letos startoval: “Je jenom několik minuit poté, co dojel Dominik do cíle poslední erzety. Cítím až dojetí z toho,co se nám podařilo díky všem lidem v týmu a za pomoci našich partnerů vybpojovat. Do sezony jsme šli s tím, že se chceme pokusit vybojovat co nejlepší výsledek v mistrovství republiky a pokusit se o dobrý výsledek v evropských podnicích. Situace se zkomplikovala po Dominikově havárii v Polsku a museli jsme vynechat Barumku, kde se udělovalo více bodů. Na Pačejov jsme se extrémně pečlivě připravovali a vyplatilo se nám to. Získat titul za podmínek, že jsme jednu rallye nejeli, je něco úžasné. Zejména za podmínek, jaká je v české rallye nabitá konkurence.”
Poražený Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) se stal již počtvrté českým vicemistrem. Předtím to dokázal v letech 2019, 2021 a 2022, minulý rok skončil celkově třetí. ”Těžko sesumírovat pocity poté, co jsem zase druhý. Každopádně chci poděkovat všem, kteří nás podporují,. navigátoru Radkovi a celkově cítím kolem sebe pozitivní atmosféru,” řekl Mareš na svém Facebookovském profilu.
Konečné pořadí Rallye Pačejov (po 12 z 12 RZ):
1. Stříteský, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) 1:18:35,6; 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +2,4; 3. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +24,8; 4. Kundlák, Zalabák (Škoda Fabia RS Rally2) +1:05,4; 5. Březík, Bělák (Škoda Fabia RS Rally2) +1:11,7; 6. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) +1:59,4; 7. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +3:09,1; 8. Kohn, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +3:12,0; 9. Jirásek, Hloušek (Citroën C3 Rally2) +3:16,4; 10. Soldát, Odvárka (Škoda Fabia R5) +5:39,3; 11. Trojan, Chlup (Škoda Fabia RS Rally2) +5:40,6; 12. Kačírek, Kučera (Ford Fiesta Rally3) +6:00,2; 13. Rujbr, Švec Jaromír (Citroën C3 Rally2) +7:18,3; 14. Jírovec, Kunst (Porsche 992 Rally GT) +8:40,7; 15. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) +8:55,1; 16. Kůrka, Vajík (Škoda Fabia RS Rallůy2) +9:12,5; 17. Procházka, Kalkus (Škoda Fabia R5) +9:20,4; 18. Peták, Benešová (Škoda Fabia RS Rally2) +10:01,4; 19. Ginzel, Haman (Škoda Fabia R5) +10:21,3; 20. Pertlíček, Švec Jiří (Škoda Fabia R5) +10:45,3.
Výsledky jsou neoficální.
Konečné pořadí MČR (po 6 z 6 soutěží):
1. Stříteský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 269 bodů; 2. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 260; 3. Březík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 248; 4. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 186; 5. Kundlák (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 185; 6. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 170; 7. Pech (ČR/Citroën C3 Rally2) 114; 8. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 109; 9. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 89; 10. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 89; 11. Tarabus (Škoda Fabia RS Rally2) 35; 12. Kopáček (Ford Fiesta R5) 31; 13. Jirásek (Citroën C3 Rally2) 30; 14. Vlček (Hyundai i20 N Rally2) 26; 15. Ševčík (Škoda Fabia R5) 24; 16. Trojan (Škoda Fabia RS Rally2) 19; 17. Soldát (Škoda Fabia R5) 14; 18. 18. Komárek (Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 19. Kurka (Škoda Fabia RS Rally2) 8; 20. Talaš (Citroën C3 Rally2) 8.
Výsledky jsou neoficální.
Foto: Eduard Suchý