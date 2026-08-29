Rallye Paraguay po 1. dnu: Pajari vede, defekty a havárie kosily favority
Finský jezdec Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) vede po prvním dnu Praquayské rallye, která je jedenáctým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Defekty a nehody vyřadily ze hry obhájce titulu Francouze Sébastiena Ogiera, Japonce Takamoto Katsutu (oba Toyota GR Yaris Rally1) a Belgičana Thierryho Neuvilla (Hyundai i 20 N Rally1).
V pátek musely posádky ujet 153,38 soutěžních kilometrů rozdělených do osmi rychlostních zkoušek. Program byl rovnoměrně rozložen do dopolední a odpolední sekce, kterou rozdělil polední servis v Sambódromu v Encarnaciónu.
Katsuta neujel ani kilometr
Sotva se soutěž rozeběhla, začala se hned na úvodní erzetě odehrávat dramata. Hned na prvním kilometru poslal vůz přes střechu Takamoto Katsuta. Po převrácení auto dopadlo na kola a Japonec pokračoval, aby zaparkoval GR Yaris Rally1 o kousek dál. „Je zřejmé, že to byla moje chyba, prostě jsem jel příliš rychle a úplně jsem ztratil zadní část auta. Pak jsem se nedokázal vzpamatovat do dalšího brzdění a vyjel mimo trať. Zastavili jsme kvůli chladicímu systému, abychom nepoškodili motor. Je zřejmé, že je pravděpodobně poškozený ochranný rám a další věci. V podstatě na autě nezůstalo nic,” komentoval Katsuta situaci.
Úvodní erzeta soutěže se stala poslední také pro Thierryho Neuvilla (Hyundai i20 N Rally1), který poškodil zavěšení levého zadního kola a po dojezdu do cíle zkoušky odstoupil. Smůlu měl také Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který měl defekt levého zadního kola. Na další zkoušce poškodil zavěšení levého předního kola a ztratil pět minut. Provizorní oprava však nevydržela na RZ3 a Francouz musel odstoupit.
Defektů bylo nepočítaně
Zástupci společnosti Hankook, která je oficiálním dodavatelem pneuematik světového šampionátu, museli šedivět. Defekty na každé erzetě se počítaly na desítky, nevyjímaje špičku kategorií Rally1 a Rally2. A navíc také docházelo k delamianci pneumatik, tedy k mechanickému rozlepení jednotlivých vrstev pneumatiky – nejčastěji k odtržení vnější gumové vrstvy s běhounem od vnitřní kostry nebo ocelového nárazníku. “Bylo to pořádné rozlepení. Velmi brzy na rychlostní zkoušce,” zlobil se Francouz Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), který ztratil na třetí zkoušce 1:45 minuty a propadl se ze třetího na sedmé místo. V dalším průběhu soutěže vyhrál čtyři rychlostní zkoušky a aktuálně mu patří čtvrté místo.
Soutěž začal nejrychleji Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1), který vyhrál první dvě zkoušky, ale na třetí,která byůla nejdelší v soutěži (34,03 km) měl defekt pravé zadní pneumatiky. Měnil kolo, ztratil 4:08,5 minut a klesl z prvního na sedmnácté místo. “Je to vtip. Nebylo žádné přejetí čehokoliv, zhasnul motor při brzdění. Pak jsem ho nemohl nastartovat. Musel jsem čekat, až mě někdo roztlačí, a nebyl tam žádný prostor . Potom jsem měl pomalý defekt,” zlobil se Solberg v časové kontrole.
Divil se z prvního místa
Do vedení soutěže se dostal Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally1), který startuje letos teprve počtvrté. „Jak se to mohlo stát?“ zeptal se novozélandský jezdec, když mu bylo řečeno, že se ujal vedení rallye a vyhrál erzetu. Naposledy vedl soutěž v polovině května 2018 v Portugalsku po páté rychlostní zkoušce.
„Jsou to samozřejmě opravdu těžké podmínky pro všechny. Omlouvám se babičce, ale ta umí jezdit líp. Vyměnili jsme pneumatiky; nefungovalo to, tvrdá guma se mi vůbec nelíbila, prostě nefungovala. Takže jsem se trápil s přední částí a pak se zadní částí s opotřebovanými měkkými pneumatikami. To mi ztěžuje práci, protože si nemyslím, že výběr pneumatik je snadný,” komentoval situaci Paddon.
Na první místě vydržel ještě další dvě zkoušky, ale na RZ6 o svou pozici přišel, jak jinak po defektu pneumatiky. Na RZ7 se potíže s pryžemi opakovaly. “Delaminovalo se to asi patnáct kilometrů před cílem. Opravdu jsme se snažili správně pracovat s pneumatikami, jeli jsme opatrně. Nic jiného jsme nemohli udělat, jeli jsme uprostřed silnice. Není to chyba nikoho,” uvedl Paddon k situaci.
Nejmladší jezdec světové špičky Fin Sami Pajari prožívá jeenoznačně nejúspěšnější sezonu své zatím krátké mariéry. Z dosud odjetých deseti podniků byl letos sedmkrát na stupních vítězů, toho dvakrát zvítězil. V pátek udělal první krok ke třetímu možmnému vítězství. “Bylo to pro mě velmi čisté. Myslím, že je to loterie, jestli dostaneš defekt nebo ne. Musím být spokojený, jak jsem to zvládal na těch několika rychlostních zkouškách. Cokoliv se může stát. Ale je teprve pátek. Myslím, že nadcházející dny budou ještě nejnáročnější,” zhodnptil čtyřiadbvacetiletý Pajari první den.
Průběžné pořadí (po RZ8 z RZ22):
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 1:26:36,7; 2. 20addon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +11,9; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +56,3; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:51,3; 5. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) n+2:23,1; 6. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +2:36,0; 7. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) +3:15,4; 8. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +3:33,3; 9. Bulacia, Murado (Bol., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +4:01,4; 10. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +4:36,9; 11. F. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +4:39,8; 12. Galanti, Toyotoshi (Par./Toyota GR Yaris Rally2) +4:45,5; 13. Gill, Brkic (Aus./Škoda Fabia RS Rally2) +5:00,1; 14. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +6:16,2; 15. M. Zaldivar jr., Allende (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +6:52,3; 16. Saba, Olmos (Par., Arg./Toyota GR Yaris Rally2) +7:47,5; 17. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +7:49,6; 18. Bestard, Diaz (Par., Arg.(/Toyota GR Yaris Rally2) +7:56,3; 19. M. Zaldivar st., Sánchez (Par./Škoda Fabia RS Rally2) +7:59,3; 20. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +8:15,1.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Rallye Paraguay
Sobota 29. 8. - 13:19 RZ9 (21,15 mkm), 14:12 RZ10 (10,95 km), 15:05 RZ11 (19,40 km), 16:02 RZ12 (14,82 km), 19:16 RZ13 (21,15 km), 20:09 RZ14 (10,95 km), 21:05 RZ15b (19,40 km), 22:02 RZ16 (14,82 km), 23:05 RZ17 (3,10 km). Etapa celkem 135,74 km.
Neděle 30. 8. - 12:05 RZ18 (10,21 km), 13:38 RZ19 (19,63 km), 15:51 RZ20 (8,44 km), 16:43 RZ21 (19,63 km), 19:15 RZ22 (10,21 km). Etapa celkem 68,12 km).