Rallye Paraguay po sobotě: Pajari je blízko k výhře, bouřka likvidovala servis
Finský jezdec Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) vede po druhém dnu Praquayské rallye, která je jedenáctým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Nad servisní zónou se prohnala v sobotu brzo ráno silná bouřka, která počinala zázemí některých týmů včetně továrního týmu Ford.
V sobotu bylo na programu celkem devět rychlostních zkoušek o celkové délce 137,34 kilometru. Čtyři dopolední zkoušky se zopakovaly druhými průjezdy odpoledne a k tomu přibyla speciální zkouška v okolí servisní zóny dlouhá 3,1 kilometru.
Živly likvidovaly servis
Bouřlivý vítr a silný déšť v servisním parku Encarnación v sobotu ráno poškodily servisní prostory několika týmů mistrovství světa v rallye. Servisní prostory patřící M-Sport (Ford) a Teo Martín Motorsport a další venkovní dočasné stavby související s rallye byly bouří zdemolovány. M-Sport musel zcela sbalit své typické modré kupolovité stany a přestěhovat se do pronajaté budovy.
Jeho šéf týmu Rich Millener byl krátce po páté hodině ráno probuzen duněním silného větru. „Bylo to neuvěřitelné, tak silné, že v tu chvíli si uvědomíte, že ze servisního parkoviště už moc nezbylo. Takže jsme to museli nechat utichnout, počkat, až to přejde. Upřímně řečeno bylo příliš nebezpečné i vyjít ven na ulici,” uvedl Millener pro odborný server Dirtfish.com. Bouřkové podmínky byly na rychlostních zkouškách lepší než v servisním parku a všechny se v průběhu dne odjely za sucha.
Co dál s pneumatikami?
Páteční průběh poznamenaly desítky defektů pneumatik Hankook, které se výrazným způsobem promítly do průběžného pořadí a vzaly minimálně pěti jezdcům světové špičky šance na úspěch. Steven Cho z Hankooku přiznal, že bylo těžké mít na výběr pouze ze dvou různých směsí stejné pneumatiky Dynapro pro všechny rallye na nezpevněném povrchu. „Není opravdu možné požadovat po jednom produktu rychlost a výkon, které jezdci chtějí v Estonsku a Finsku, a pak ten samý produkt muset přivézt do Keni nebo sem, kde jsou podmínky tak odlišné. Většina delaminací byla způsobena tím, že pneumatiky byly opotřebované, takže veškerá guma byla pryč. Takže z tohoto pohledu mám pocit, že abrazivnost vozovky byla vyšší, než jsme očekávali. Pokud se podíváme na řezné části bočnic a některá poškození, která jsme na nich viděli, pak to také odpovídá tomu, co jsme zažili při seznamovacích jízdách.“
Na otázku, co si myslí o pneumatikách, lídr šampionátu Elfyn Evans odpověděl opatrně: „Nevím, kolik toho můžu říct, abych se nedostal do problémů. Ale myslím, že situace mluví sama za sebe. Mám pocit, že loni jsme už měli delaminaci na druhé tvrdé směsi a letos máme další delaminaci, ale řekl bych, že z jiné příčiny. Prostě potřebujeme lepší pneumatiky.“
K tématu pneumatik se vyjádřil pro server Dirtfish.com také devítinásobný mistr světa Sébastien Ogier: “Myslím, že zvláště když jste jediným dodavatelem v šampionátu, musíte se zaměřit na spolehlivost, ne na výkon. První krok je teď jednoduchý. Tyto nové pneumatiky, které jsme si pořídili od Portugalska, jsou jasným krokem zpět. Takže nejdřív vraťte staré pneumatiky a také okamžitě začněte pracovat na výrobě lepšího produktu. To je vše. Je to docela jednoduché.“
Časové rozdíly kolísaly
Defekty a nehody předčasně ukončily v pátek šance obhájce titulu Francouze Sébastiena Ogiera, Japonce Takamoto Katsutu (oba Toyota GR Yaris Rally1) a Belgičana Thierryho Neuvilla (Hyundai i 20 N Rally1). Ani jeden z nich nedokončil pátečmní program, ale všichni se v sobotu vrátili do soutěže a pokusili se eliminovat škody ziskem bodů v nedělní etapě a také v závěrečné nedělní Power Stage, kde získává pět nejrychlejších jezdců od pěti do jednoho bonusového bodu.
Průběh sobotních zkoušek byl ve srovnání s pátečními událostmi výrazně klidnější a k žádným výrazným změnám v průběžném pořadí nedošlo. Pouze Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) si polepšil z osmého na páté místo. Nejrychlejším jezdcem dne byl Francouz Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), který vyhrál pět z devíti rychlostních zkoušek. V sobotu ráno nastupoval na čtvrtém místě se ztrátou 55 sekund na třetího Elfyna Evanse a během dne snížil své časové manko na 3,3 sekundy. “Jsem spokojený, jak jsme zvládli den. Bohužel na předposlední zkoušce jsem špatně pochopil rozpis a musel hledat únikovou cestu,” prohlásil Fourmaux.
Vedoucí jezdec soutěže Pajari se během devíti sobotních erzet dostal pouze třikrát mezi tři nejrychlejší jezdce na jednotlivých zkouškách, ale přesto dokázal zvýšit svůj náskok na nejbližšího soupeře na 24,1 sekundy. “Přesně tak, jak bychom to měli dělat. V závěru dne bylo vizuálně nejvyšší riziko defektu. Nevím přesně, kdo má jaké pneumatiky, ale pro nás je to docela v pohodě. Je těžké odhadnout tempo, možná jsem měl i více tlačit. Je to vpořádku,” zhodnotil Pajari situaci v sobotu večer místního času.
Druhý v pořadí Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally1) sice ztratil na vedoucího jezdce, přiblížil se mu třetí Evans, ale stále má novozélandský jezdec dostatečný časový polštář na to, aby si dojel pro desáté umístění na stupních vítězů v 89. podniku mistrovství světa. “Snažím se jet rychlým tempem, ale zároveň se snažím, aby to bylo čisté a uklizené. Určitě by šlo jet ještě rychleji, ale můj styl jízdy je pro pneumatiky dost náročný,” řekl Paddon.
Pětkrát byl Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) vicemistrem světa a letos má nakročeno k největšímu úspěchu své kariéry. Jeho náskok v šampionátu je třicet bodů a to na Samiho Pajariho, který Paraguayskou rallye vede. Ovšem mám jen několik sekund náskok na čtvrtého Fourmauxe, takže musí v neděli hodně zabojovat. “Nebylo to podle očekávání. Na několika místech jsem byl příliš opatrný. Momentálně nemám odpověď na Fourmauxe. Pneumatiky nejsou dokonalé, ale je to v pořádku,” konstatoval Evans.
Průběžné pořadí (po RZ17 z RZ22):
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:48:29,7; 2. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +24,1; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +56,3; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +59,6; 5. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +3:25,7; 6. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +3:32,0; 7. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +6:20,4; 8. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +6:40,0; 9. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) +6:44,7; 10. F. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +7:33,6; 11. Galanti, Toyotoshi (Par./Toyota GR Yaris Rally2) +9:19,7; 12. Gill, Brkic (Aus./Škoda Fabia RS Rally2) +9:21,6; 13. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +10:59,8; 14. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +11:07,0; 15. M. Zaldivar jr., Allende (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +11:47,5; 16. Saba, Olmos (Par., Arg./Toyota GR Yaris Rally2) +12:46,0; 17. Bestard, Diaz (Par., Arg.(/Toyota GR Yaris Rally2) +14:39,0; 18. M. Zaldivar st., Sánchez (Par./Škoda Fabia RS Rally2) +18:17,1; 19. Ortega, Cagnotti (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +18:53,4; 20. Granados, Martí (Par., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +21:24,9.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Rallye Paraguay
Neděle 30. 8. - 12:05 RZ18 (10,21 km), 13:38 RZ19 (19,63 km), 15:51 RZ20 (8,44 km), 16:43 RZ21 (19,63 km), 19:15 RZ22 (10,21 km). Etapa celkem 68,12 km).