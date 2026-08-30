Rallye Paraguay v cíli: Pajari vyhrál potřetí v řadě a může útočit na titul
Finský jezdec Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál Paraquayskou rallye, která byla jedenáctým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Po triumfem v Estonsku a Finsku tak vyhrál potřetí v řadě. V průběžném pořadí šampionátu snížil svou ztrátu na dvacet bodů na týmového kolegu Elfyna Evanse, který vede MS.
Krátké finále v neděli zahrnovalo pouhých 68,16 měřených kilometrů, nakonec to bylo ještě o 19,63 kilometrů méně. Na předposlední zkoušce totiž havaroval Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), který trefil telegrafní sloup. Posádka byla převezena do nemocnice na pozorování a erzetu organizátoři zrušili.
Bylo tam dost škod
Ještě předtím musel odstoupit ze sedmého místa irský pilot Jon Armstrong (Ford Puma Rally1), který na RZ19 poškodil levou zadní část svého vozu. Jeho týmový kolega z M-Sportu Josh McErlean se také potýkal s technickými problémy v nedělních etapách. Přestože dojel do cíle RZ20, nedokázal opravit značné poškození a musel odstoupit.
„V okamžiku, kdy jsme jeli do cíle, jsem věděl, že je tam docela dost škod, ale člověk si není jistý, jestli se to dá opravit rukou. Ale dokonce se vytrhl tlumič z úchytu. Jsem opravdu frustrovaný, protože jsme neměli o co bojovat. Byli jsme zpátky na sedmém místě, což by pro nás byla dobrá pozice. Když jsme přejeli hrb a kola se dotkla silnice, brzdil jsme a snažil se manévrovat do zatáčky, ale nešlo to. Momentálně se snažím dosáhnout čistého cíle, takže se musíme přeskupit, jet do Chile a uvidíme, jestli se nám podaří zajet čistou rallye,“ zhodnotil Armstrong situaci.
Evans přišel o bronz
Zrušení RZ21 se nehodilo do plánu Velšanu Elfynu Evansovi (Toyota GR Yaris Rally1), který byl na začátku posledního dne třetí, ale záhy ho o bronz připravil Francouz Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), který měl ve finiši náskok 3,8 sekundy před svým soupeřem. V závěrečné erzetě svou převahu navýšil na 5,1 sekundy. “Byl to neuvěřitelný víkend. Myslím, že si zasloužíme vítězství. Ztrácet 1:50 minut na vedoucího jezdce a pak se dostat zpět na čtyřicet sekund. Neuvěřitelné. Škoda s pneumatikami. Opravdu jsem se zmáčknul až nadoraz. Díky týmu, měli jsme fantastické auto. Žádné problémy,” hodnotil Fourmaux svůj výsledek.
Evans, který vede světový šampionát ztratil cenné body, které mu mohou chybět v boji o titul. “Nic zvláštního. Ujelo mi to ve vracáku, podobně jako ráno. Zkusili jsme pár věcí, ale tolik úspěšné to nebylo. Bylo to tam pěkně chaotické, tyče byly všude. Nic ideálního. Bodů bohužel není dost. Víkend začal dobře, ale pak jsme se nedostali do lepšího rytmu. Opravdu nejsem spokojen,” dával Evans najevo svou (ne)náladu.
S jednou výhrou pro výhru
Naopak spokojený byl druhý v cíli Hayddon Paddon, který slavil své druhé letošní stupně vítězů (předtím v Chorvatsku) a celkově desáté ve světovém šampionátu. “Je to pocit jako vítězství, protože nás hodně lidí odepsalo a mysleli si, že Hyundai udělal vtip, když nás podepsal. Hodně lidí ve mě věří a já sám sobě věřím. Stále můžeme být konkurenceschopní a ještě více, když se naučíme s autem. Opravdu jsem si to zamiloval. Nevíme, co bude dál, ale byla to jedna pekelná cesta. Udělali jsme kruh. Toto je opravdu zvláštní,” komentoval devětatřicetiletý jezdec svůj úspěch.
Jedenáct startů v letošní sezoně a osmkrát na stupních vítězů, taková je bilance teprve čtyřiadvacetiletého Fina Samiho Pajariho. Letos vyhrál potřetí v řadě, k tomu přidal jedno druhé a čtyři třetí místa. V Paraguayi zvítězil celkově, i když vyhrál jedinou erzetu. “To zní úžasně, opravdu pěkně! Velký dík týmu. Nebyla to snadná rallye. Nebyla snadná pro jezdce a také ne pro tým. Vybudovat tak spolehlivé auto je klíčem k úspěchu. Cítí se to opravdu dobře. Snažíme se o nejlepší výsledek v šampionátu a nejde to špatně. Všechno je letos ještě možné, musíme jen dál tlačit,” uvedl Pajari. Jeho poslední slova byla zjevnou narážkou na myšlenku, zda pomýšlí na útok na titul mistra světa.
Průběžné pořadí (po RZ22 z RZ22):
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 3:13:28,5; 2. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +25,8; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +40,0; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +45,1; 5. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:57,0; 6. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +4:19,0; 7. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +7:40,5; 8. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) +8:03,2; 9. Galanti, Toyotoshi (Par./Toyota GR Yaris Rally2) +10:23,0; 10. Gill, Brkic (Aus./Škoda Fabia RS Rally2) +10:36,9; 11. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +11:56,8; 12. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +12:06,9; 13. M. Zaldivar jr., Allende (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +13:26,5; 14. Bestard, Diaz (Par., Arg.(/Toyota GR Yaris Rally2) +16:38,7; 15. F. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +17:47,8; 16. M. Zaldivar st., Sánchez (Par./Škoda Fabia RS Rally2) +21:23,6; 17. Ortega, Cagnotti (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +21:48,8; 18. Granados, Martí (Par., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +24:49,8; 19. Bruun, Del Riego (Bol., Arg./Ford Fiesta Rally3) +28:33,8; 20. Lafarja, Maune (Par./Toyota GR Yaris Rally2) +38:02,6.
Průběžné pořadí MS (po 11 ze 14 soutěží)
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 216 bodů; 2. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 196; 3. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 175; 4. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 160; 5. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 149; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 148; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 129; 8. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 38; 9. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 29; 10. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 25; 11. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 12. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 13. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 16; 14. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 15; 15. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 12; 16. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 12; 17. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 18. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 19. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 20. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 21. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 22. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 23. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 24. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 25. Latvala (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 26. Galanti (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 27. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 28. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 29. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 30. Gill (Aus./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 31. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 32. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 554 bodů; 2. Hyundai 381; 3. Toyota WRT2 210. Ford 138.
Vedení v soutěži (RZ): Ogier 51, Pajari 48, Evans 38, Solberg 25, Neuville 17, Katsuta 9, Fourmaux 7, Paddon 3.
Vyhrané RZ: Solberg 53, Ogier 45, Pajari 37, Evans 27, Fourmaux 25, Neuville 14, Katsuta 8, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1, Katsuta 1, Paddon 1.
Výsledky jsou neoficiální.