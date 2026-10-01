Rallye Sardinie: Kdo získá titul - Evans, Pajari nebo Solberg?
Tři jezdci továrního týmu Toyota jsou ve hře o titul mistra světa. Pro Velšana Elfyna Evanse, Fina Samiho Pajariho i Švéda Olivera Solberga jde o zisk první koruny nejlepšího jezdce rallye na planetě.
Kalendář světového šampionátu měl původně v kalendáři sezony 2026 čtrnáct podniků. Vzhledem k vojenskému konfliktu na Blízkém Východě byl zrušen druhý ročník Rallye Saúdská Arábie. A tak se rozhodne o dvaadvacátém králi světové rallye na italském ostrově Sardinie.
Světový šampionát končil v říjnu pouze dvakrát a to v letech 2009 a 2019, ale bylo to až na konci měsíce. Italská soutěž je loučení s kategorií Rally1. Nadcházející kategorie WRC27 bude v prvních dvou letech své existence pravděpodobně o něco pomalejší než Rally1. Otázkou zůstává, zda před sezonou 2029 nedojde k rozvolnění technických předpisů. Uvidíme, kolik budeme mít v té době továrních týmů v šampionátu.
Co říkají čísla?
Matematika před rozhodujícím podnikem sezony je jasná. Lídrem šampionátu je pětinásobný vicemistr světa Elfyn Evans, který má 230 bodů. Druhý Sami Pajari 213 a třetí v pořadí Oliver Solberg 209. Bodová matematika víkendu je jasná. Vítěz v cíli bere 25 bodů, nejrychlejší jezdec v klasifikaci nedělních zkoušek pět bodů a vítěz závěrečné Power Stage stejný počet. Samozřejmě existují další matematické výpočty. Pokud by někdo z těchto tří kandidátů odpadl v pátek či sobotu, nedělní zisk bodů nedává šanci Pajarimu a Solbergovi. S ohledem na svůj náskok má Evans šanci na titul, ovšem s ohledem na aktuální pořadí soutěže a bodový zisk soupeřů.
Kudy tudy v Itálii
Rallye Sardinie, která se obvykle koná v červnu, se poprvé od roku 2020 přesouvá na říjnový termín. Ačkoli teploty možná nebudou tak vysoké jako v létě, v kombinaci s kamenitým a abrazivním povrchem, který se odhaluje, jak projíždějící vozy odmetají písečnou vrstvu – mohou představovat náročnou zkoušku pro pneumatiky i samotné vozy. Změna ročního období zároveň zvyšuje pravděpodobnost proměnlivého počasí přicházejícího od Středozemního moře.
Pro letošní ročník se centrum rallye opět přesouvá z Olbie do historického města Alghero na severozápadním pobřeží. Soutěž odstartuje ve čtvrtek večer úvodní superspeciální rychlostní zkouškou na nedalekém rallyecrossovém okruhu Ittiri. Páteční program zahrnuje dvě sekce po třech rychlostních zkouškách na známých tratích na severovýchodě, oddělené poledním servisem. Celkem to bude 121,87 kilometrů RZ. Sobota má podobný formát i lokalitu, avšak každou sekci uzavírá zcela nová rychlostní zkouška s názvem Solorche. Celkem to je za tento den 123,66 měřených kilometrů.
Neděle se skládá ze dvou rychlostních zkoušek na severozápadě, které se pojedou dvakrát. Před druhým průjezdem úsekem Sassari-Argentiera, jenž bude sloužit jako závěrečná „Power Stage“ celé sezony, je zařazena zóna pro výměnu pneumatik. Závěrečná etapa čítá 61,62 kilometru. Celkem je na Sardinii na programu 17 rychlostních zkoušek o délce 307,15 kilometrů.
Toyota podporuje všechny
Každý ze tří kandidátů na titul se nachází v odlišné situaci. Elfyn Evans má za sebou další skvělou sezonu. Ovšem na Sardinii bude v nejobtížnější pozici a bude trať „čistit“ jako první, může se v této situaci opřít o své bohaté zkušenosti. Sami Pajari udělal během letošního roku velký pokrok a Oliver Solberg se po několika nehodách dokázal silně vrátit do hry.
Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Pro náš tým je nejdůležitější poskytnout všem silný a spolehlivý vůz, aby mohly svést vyrovnaný souboj. Víme, že Sardinie může být náročná rallye s množstvím kamenů, což klade velké nároky na pneumatiky, a jezdci tak budou muset pečlivě zvažovat míru rizika.
Elfyn Evans: „Náš přístup k Sardinii se nemění jen proto, že jde o poslední rallye sezony. Tvrdě jsme pracovali, abychom se dostali do této pozice a udrželi si vedení během náročné série šotolinových soutěží. Sami a Oliver jezdí skvěle a vzhledem k tomu, že je ve hře stále spousta bodů, víme, že výsledek zůstane pravděpodobně otevřený až do konce. Otevírat trať na Sardinii obvykle není snadné. Může ovšem častěji pršet, což by nám mohlo pomoci zmírnit nevýhodu čištění trati.“
Sébastien Ogier: „Sardinie je rallye, na kterou jsem během své kariéry vždy rád jezdil. Ostrov je sice krásný, ale samotná soutěž je velmi náročná. Trvalo mi několik let, než jsem ji dokonale zvládl, ale o to větší uspokojení mi přineslo loňské vítězství po těsném souboji trvajícím až do úplného konce. Teď, když už má tým jistý další titul v Poháru konstruktérů a my už oficiálně nemáme šanci na titul mezi jezdci, bude naším cílem naposledy si užít řízení tohoto skvělého vozu a samozřejmě se pokusit dosáhnout ještě jednoho vítězství na závěr sezony.“
Oliver Solberg: „V průběhu sezony se zdálo, že naše šance na zisk titulu jsou mizivé, ale nikdy jsme to nevzdali. Díky výsledku v Chile jsme se skvěle vrátili do hry a do této závěrečné rallye vstupujeme s nadějí na celkové vítězství. Smazat ztrátu na Elfyna během jediné soutěže bude náročné, ale samozřejmě do toho dáme všechno. Rychlostní zkoušky obsahují jak rychlé úseky vyžadující velkou odvahu a nasazení, tak techničtější pasáže, kde je naopak potřeba více trpělivosti.“
Takamoto Katsuta: „Na Sardinii se těším. Je to velmi náročná soutěž, kam se vždy rád vracím díky skvělé atmosféře. Letos jsme zažili světlé okamžiky, ale v poslední době přišly těžší chvíle. Teď se soustředím na to, abych se vrátil silnější, sezonu zakončil pozitivně a užil si poslední závod s tímto vozem specifikace Rally1.“
Sami Pajari: „Je skvělé, že před poslední rallye sezony stále bojuji o titul; moc se na to těším. Elfyn má v bodování stále navrch; možné je však cokoli a my se soustředíme na to, abychom podali co nejlepší výkon. Sardinii mám obvykle moc rád. Rychlostní zkoušky jsou dost klikaté a většina z nich je poměrně úzká, ale už se mi tam podařilo uspět.“
Virves může slavit
Vzhledem k tomu, že Saúdskoarabská rallye již není součástí kalendáře pro rok 2026, zásadně změnilo situaci v boji o mistrovský titul kategorie WRC2. Robert Virves z týmu Toksport WRT a jeho spolujezdec Jakko Viilo vedou celkové pořadí se 117 body. Bez ohledu na výsledek této středomořské šotolinové soutěže již posádku vozu Škoda Fabia RS Rally2 nemůže žádný z konkurentů předstihnout. Již před startem Rally Sardinia tak mohou Estonci oslavovat zisk mistrovského titulu kategorie WRC2. Společně navíc získali tituly jezdců i spolujezdců v hodnocení WRC2 Challenger. To jsou další dvě mezinárodní trofeje pro Roberta Virvese, který se v roce 2022 stal mistrem světa FIA Junior WRC.
Tým Toksport WRT nasadí také mistra světa kategorie WRC2 z roku 2022 Fina Emila Lindholma, který ve voze Škoda Fabia RS Rally2 pojede s brazilským spolujezdcem Gabrielem Moralesem. Oba usilují o své první vítězství v kategorii WRC2 na Sardinii. Naopak Italové Roberto Daprà a Luca Guglielmetti již znají pocit z oslavy nejvyšší pozice stupňů vítězů kategorie WRC2. Na loňské domácí rallye si s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Delta Rally Team dojeli v dané kategorii pro vítězství. Mezi další posádky značky Škoda s nadějí na přední příčky patří Fabrizio „Fau“ Zaldívar-Marcelo Der Ohannesian z týmu MZR Paraguay, Jan Solans-Rodrigo Sanjuán z týmu PH.Ph. a Giovanni Trentin-Pietro Elia Ometto z týmu MT Racing. Do kategorie WRC2 je přihlášeno celkem 18 posádek jedoucích s vozy Škody.
Průběžné pořadí (po RZ1 z RZ17)
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:01,4; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +0,8; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1,1; 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1,5; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2,3; 6. Sordó, Sáizová (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +2,4; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Tyota GR Yaris Rally1) +2,7; 8. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +3,0; 9. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +3,7; 10. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +4,2; 11. Suninen, Hussiová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4,6; 12. Lindholm, Morales (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +5,1; 13. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +5,5; 14, Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +5,6; 15. F. Zaldivar, Ohannessian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +6,4; 16. Martell, Gelsomin o (USA, It./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +6,7; 17. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +6,7; 18. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +6,7; 19. Trentin, Ornetto (It./Škoda Fabia RS Raly2) +6,7; 20. Daprá, Gugliemetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +6,8.
Program Rallye Sardinia
Čtvrtek 1.10. - 16.05 RZ1 (2,21 km).
Pátek 2. 10. - 8.01 RZ2 (18,77 km), 9.01 RZ3 (17,83 km), 10.08 RZ4 (23,23 km), 14.31 RZ5 (18,77 km), 15.31 RZ6 (17,83 km), 16.38 RZ7 (23,23 km). Etapa celkem 121,87 km.
Sobota 3. 10. - 8.01 RZ8 (24,14 km), 9.11 RZ9 (24,83 km), 10.07 RZ10 (12,86 km), 14.31 RZ11 (24,14 km), 15.41 RZ12 (24,83 km), 16.37 RZ13 (12,86 km). Etapa celkem 123,66 km.
Neděle 4. 10. - 8.31 RZ14 (23,71 km), 10.05 RZ15 (7,10 km), 11.38 RZ16 (23,71 km), 14.15 RZ17 (7,10 km). Etapa celkem 61,62 km.
Průběžné pořadí MS (po 12 ze 13 soutěží)
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 230 bodů; 2. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 213; 3. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 209; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 171; 5. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 167; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 129; 8. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 38; 9. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 35; 10. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 33; 11. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 24; 12. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 13. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 17; 14. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 16; 15. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 13; 16. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 12; 17. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 18. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 19. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 20. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 21. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 22. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 23. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 24. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 25. Latvala (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 26. Galanti (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 27. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 28. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 29. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 30. Gill (Aus./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 31. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 32. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 614 bodů; 2. Hyundai 410; 3. Toyota WRT2 227; 4. Ford 152.
Vedení v soutěži (RZ): Ogier 51, Pajari 48, Solberg 40, Evans 39, Neuville 17, Katsuta 9, Fourmaux 7, Paddon 3.
Vyhrané RZ: Solberg 59, Ogier 51, Pajari 38, Evans 29, Fourmaux 25, Neuville 115, Katsuta 8, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1, Katsuta 1, Paddon 1.
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