Rallye Sardinie po 1. dnu: Vede Neuville, titulu je blíže Evans
Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) vede po pátku italskou Rallye Sardinia, která je třináctým a závěrečným podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích.
Pokud bychom vzali v úvahu současný bodový systém, bylo by podle aktuálního pořadí na Sardinii pořadí MS následující - Evans 238 bodů, Solberg 224, Pajari 223. Musíme však vzít v úvahu, že se budou ještě započítávat výsledky nedělní etapy a bonusové body za Power Stage.
Defekty měnily pořadí
Páteční program zahrnoval dvě sekce po třech rychlostních zkouškách na známých tratích na severovýchodě od centra soutěže, rozdělené poledním servisem. Celkem to představovalo 121,87 měřených kilometrů. Všichni tři kandidáti na titul věděli, že páteční rychlost bude zásadní, jinak hrozí nevýhodná startovní pozice pro sobotu i neděli. Úvodní páteční rychlostní zkoušku (RZ2) vyhrál Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) a ujal se vedení. Ve čtvrté erzetě pak svůj náskok před týmovým kolegou Thierry Neuvillem navýšil na 4,6 sekundy.
Stále ještě úřadující mistr světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který na konci této soutěže předá svůj titul jednomu ze tří týmových kolegů z Toyoty, pokračoval v jízdě s defektem pravé přední pneumatiky až do cíle třetí rychlostní zkoušky. Propadl se na osmé místo a v tu chvíli to vypadalo, že vypadl z boje o první místo. Ovšem ve čtvrté zkoušce postihly defekty několik jezdců. První musel zastavit a měnit kolo Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), následován dvojicí z týmu M-Sport Jonem Armstrongem a Mārtinšem Sesksem (oba Ford Puma Rally1). Všichni tři vypadli po těchto incidentech z první desítky celkového pořadí. Naopak Ogier se posunul na čtvrté místo, na lídra pořadí ztrácí 40,2 sekundy.
Ve čtvrté rychlostní zkoušce naprosto dominoval Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1). Vyhrál ji navzdory tomu, že na trať vyrážel jako třetí v pořadí, a v průběžném hodnocení se posunul před Pajariho na třetí místo. „Je to maximum, co můžeme udělat. Jsme sice rychlejší než Elfyn, ale obávám se, že to nestačí. Věděli jsme, že páteční dopoledne bude klíčové, takže se snažíme vydat ze sebe všechno.“
Zatáhl na poslední erzetě
Belgičan Neuville ovládl páteční odpoledne, když byl jednu druhý a poslední dvě erzety dne vyhrál. Posunul se tak na první místo s převahou 0,4 sekundy před týmového kolegu Francouze Adriena Fourmauxe, jenž v pátek vyhrál dva měřené testy. „Vyplatila se nám volba pneumatik i způsob, jakým jsme s nimi hospodařili, Lákalo mě zvolit stejnou strategii jako Adrien, ale nakonec jsem věřil svému úsudku a pocitu,“ uvedl Neuville a ještě dodal: „Byl to skvělý den pro Hyundai i pro Adriena. je to pěkný souboj a doufám, že v něm budeme moci pokračovat i v sobotu.“
Fourmaux uvedl, že měl v závěrečné páteční zkoušce místy potíže s viditelností kvůli prachu, který se držel nízko nad tratí, což nakonec přispělo k tomu, že o vedení v soutěži přišel. „Na trati už bylo docela dost prachu. Myslel jsem, že Séb Ogier, který jel před námi, má defekt, protože se náš odstup zmenšil. Viděl jsem, že se předemnou zvedá další prach, takže jsem na mnoha místech váhal a ztrácel čas, vysvětloval francouzský pilot.
Těžký začátek pro Sorda
Nejmladší z továrního týmu Toyota Sami Pajari se v pátek vešel jenom jednou mezi tři nerychlejší v erzetě. Aktuálně je pátý se ztrátou 40,2 sekundy na prvního na zkušeného Ogiera před sebou má manko 2,8 sekundy. „Částečně jsem měl pocit, že se neposouvám vpřed, ale je to subjektivní pocit. Rychlost ovlivňuje množství prachu. Dstb se to na jednotlivých erzetách mění,” konstatoval Pajari.
Lídr šampionátu Elfyn Evans je nadále na nejlepší cestě k zisku titulu mistra světa, ačkoliv se potýkal s nutností čistit trať od volného štěrku a propadl se na šesté místo. „Myslím, že teprve sobota bude tou pravou zkouškou. Ukáže se, jak dokážeme zareagovat díky výhodnější startovní pozici,” uvedl Evans.
Hodně nepovedený začátek soutěže zažívá třiačtyřicetiletý Španěl Dani Sordó, který zde v minulosti dvakrát vyhrál (2019 a 2020) a má na svém kontě již 197 soutěží v mistrovství světa. Již při shakedownu havaroval, dostal penalizaci za pozdní příjezd do časové kontroly a ve čtvrtek večer předčasně odstartoval do superspeciálky. „Upřímně, teď je všechno velmi těžké,“ řekl Sordo, který v RZ3 ztratil čtyři minuty, když po výměně kola uvízl v prachu za vozem Škoda Fabia RS Rally2 Estonce Roberta Virvese.
Modrý ovál se vrací
Automobilka Ford bude mít od roku 2028 znovu tovární tým v mistrovství světa v rallye, z kterého se stáhla před čtrnácti lety. Americký výrobce to oznámil na úvod italské rallye. V roce 2029 se chystá představit zcela nový soutěžní speciál. Ford v prohlášení uvedl, že hodlá navázat na padesát let úspěchů ve světové rallye. V posledních letech značku ve světovém šampionátu zastupuje pouze soukromý tým M-Sport.
„Jsme nadšeni, že znovu přivítáme Ford jako plnohodnotný tovární tým, a těšíme se na novou společnou kapitolu,“ uvedl generální ředitel promotéra šampionátu WRC Éric Boullier. „Rozhodnutí Fordu vrátit se je fantastickou zprávou. Tahle značka má v rallye mimořádnou historii a byla součástí těch nejvýznamnějších okamžiků tohoto sportu,“ dodal.
Průběžné pořadí (po RZ7 z RZ17)
1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 1:25:04,9; 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +0,4; 3. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +12,8; 4. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +37,4; 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +40,2; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:08,9; 7. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1:21,1; 8. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +3:26,5; 9. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Tyota GR Yaris Rally1) +3:27,2; 10. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +3:39,9; 11. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yari Rally2) +4:03,4; 12. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:05,6; 13. Lindholm, Morales (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +5:21,3; 14. Daprá, Gugliemetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +5:53,3; 15. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +6:08,5; 16. Sarrazin, Roche (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +6:10,6; 17. Suninen, Hussiová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +6:44,4; 18. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +6:58,3; 19. F. Zaldivar, Ohannessian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +7:11,5; 20. Fontana, Amaboldi (It./Toyota GR Yaris Rally2) +8:20,8; ... 25. Sordó, Sáizová (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +14:46,5.
Zbývající program Rallye Sardinia
Sobota 3. 10. - 8.01 RZ8 (24,14 km), 9.11 RZ9 (24,83 km), 10.07 RZ10 (12,86 km), 14.31 RZ11 (24,14 km), 15.41 RZ12 (24,83 km), 16.37 RZ13 (12,86 km). Etapa celkem 123,66 km.
Neděle 4. 10. - 8.31 RZ14 (23,71 km), 10.05 RZ15 (7,10 km), 11.38 RZ16 (23,71 km), 14.15 RZ17 (7,10 km). Etapa celkem 61,62 km.