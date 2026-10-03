Rallye Sardinie po 2. dnu: Neuville boural, první je Solberg, titul drží Evans
Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) vede po sobotním programu italskou Rallye Sardinia, která je třináctým a závěrečným podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Problémy měli jezdci Hyundaie - Thierry Neuville boural, Adrien Fourmaux měl dva defekty.
Pokud bychom vzali v úvahu současný bodový systém, bylo by podle aktuálního pořadí na Sardinii pořadí MS následující - Evans 240 bodů, Solberg 234, Pajari 228. Musíme však vzít v úvahu, že se budou ještě započítávat výsledky nedělní etapy a bonusové body za Power Stage. V obou případech jde o prvnch pět jezdců, kteří berou od pěti do jednoho bodu.
Defekt měnil situaci
Sobota zahrnovala dvě sekce po třech rychlostních zkouškách na známých tratích na severovýchodě. Každou sekci uzavírala zcela nová rychlostní zkouška s názvem Solorche. Celkem bylo za tento den naplánováno 123,66 měřených kilometrů.
Situace nejen na prvních místech, ale zejména v šampionátu se začala zamotávat hned v úvodní erzetě dne. Průběžně druhý Francouz Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) měl defekt předního kola a na RZ8 ztratil minutu. Díky této ztrátě se na druhé místo dstal Oliver Solberg a měl navíc ještě to štěstí, že Fourmaux se propadl přesně mezi další dva kandidáty na titul Samiho Pajariho a Elfyna Evanse (oba Toyota GR Yaris Rally1).
V takové situaci měl Evans na svém kontě stále 238, ovšem hypotetických bodů a Solberg 226. Švéd okamžitě pochopil svoji šanci, vyhrál dvě zkoušky a po RZ10 se posunul na první místo. Tím pádem se skóre změnilo na 238:234. „Občas jsem byl trochu opatrný,“ řekl Solberg k vítězství na desáté erzetě. „Je to zrádná trať, nechtěl jsem zbytečně riskovat a snažil jsem se hlavně udržet rytmus.“
Pajariho naděje na zisk titulu mistra světa dále slábli, propadl se za Fourmauxe na páté místo a má pocit, že kvůli své startovní pozici nemohl dosáhnout lepšího výsledku. „Nevzdávám se,“ prohlásil Pajari. „Nepolevuji, ale musíme zvážit, co je momentálně reálné. Svým způsobem se zdá nemožné vyrovnat se časům, jakých dosahují jezdci startující až po nás.“
Neuville rozbil auto
Odpoledne začalo značně napínavě, neboť hned na prvním kilometru RZ11 poškodil Neuville zadní část svého hyundaie a jeho vůz se stal nepojízdým. Všichni jezdci v pořadí za ním, s výjimkou veducího Solberga, si polepšili o jedno místo, což matematicky prospělo Evansovi, který si polepšil na 240 bodů proti v té době 234 aktuálním Solberga. Třetí Pajari měl v damé situaci 225 bodů.
Neuville nebyl jediným, kdo musel odstoupit. Dopoledne havaroval Španěl Dani Sordó (Hyundai i 20 N Rally1), odstoupil také Lotyš Martins Seskš (Ford Puma Rally1) a také Francouz Leo Rossel (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale). V RZ12 pokračovala smůla Francouze Fourmauxe, který měl znovu defekt a měnil kolo na trati rychlostní zkoušky. Ztratil 1:46,1 minuty a propadl se ze třetího na páté místo. Po tomto incidentu se na prvních čtyřech místech usadili jezdci továrního týmu Toyota - Solberg, Ogier, Pajari a Evans. Ovšem právě Evanse přeskočil na poslední zkoušce Fourmaux, který poslední sobotní erzetu vyhrál. Evans se propadl na páté místo a měl tak skóre se Solbergem 240:234, třetí Pajari 228 bodů.
Lídr italské soutěže zatím vyhrál čtyři rychlostní zkoušky a na prní příčce má k dobru 33,6 sekund na Francouze Sébastiena Ogiera (Toyota GR Yaris Rally1), který zítra předá mistrovskou korunu. Pětadvacetiletý Solberg shrnul své sobotmí postřehy: “Ráno bylo velmi důležité, abych všem ukázal, s jakým cílem jsem sem přijel. Snažil jsem se jet čistě a dát do toho maximum. Jsem spokojený se zadní částí auta, drží se pořád, zejména v úzkých částech. Mohu se soustředit jen na svůj výkon a zatím odvádíme skvělou práci.”
Evans se statečně vypořádal s náročným předposledním dnem. Jeho snahu stáhnout náskok soupeřů před ním brzdila skutečnost, že už druhý den v řadě musel čistit trať od volného štěrku více než jeho rivalové v boji o titul. Přiznal, že sledovat Solberga, jak ujíždí zbytku startovního pole, bylo zkouškou jeho odhodlání. “Nemyslím si, že to bude jednoduché. Udržet se v kontaktu bylo těžké, když Oliver na čele jel tak rychle, ale uvidíme. Plán na poslední den je velmi prostý: potřebujeme získat těch deset bodů. Doufejme, že odvedeme svou práci, stejně jako mnozí další. Uvidíme, jak to dopadne, ae doufám, že si trofej odvezeme my,” komentoval situaci Evans.
Průběžné pořadí (po RZ13 z RZ17)
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:42:33,2; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +33,6; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:39,9; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +2:32,0; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:38,4; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Tyota GR Yaris Rally1) +5:43,9; 7. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +6:01,2; 8. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +8:12,0; 9. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:23,0; 10. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yari Rally2) +8:42,6; 11. Suninen, Hussiová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +9:46,6; 12. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +10:16,4; 13. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 10:19,5; 14. Daprá, Gugliemetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +11:10,8; 15. F. Zaldivar, Ohannessian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +12:45,0; 16. Mauro, Salvatová (Mex., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +21:07,6; 17. Romagna, Lamonato (It./Škoda Fabia RS Rally2) +27:55,4; 18. Raith, Maierová (Lotyš./Ford Fiesta Rally2) +28:10,3; 19. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +29:49,6; 20. Granados, Martí (Mex., Šp./Škopda Fabia RS Rally2) +32:29,7; ... 23. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +35:24,9; 29. Lindholm, Morales (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +50:02,1.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Rallye Sardinia
Neděle 4. 10. - 8.31 RZ14 (23,71 km), 10.05 RZ15 (7,10 km), 11.38 RZ16 (23,71 km), 14.15 RZ17 (7,10 km). Etapa celkem 61,62 km.