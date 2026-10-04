Rallye Sardinie v cíli: Evans mistrem světa, rozhodla předposlední zatáčka
Mistrem světa v automobilových soutěžích se stal poúrvé v kariéře Brit Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). Na Sardinia rallye, která byla třináctým a závěrečným podnikem sezony dojel pátý. Italskou soutěž vyhrál jeho týmový kolega Oliver Solberg. Švéd se o titul připravil vyjetím z tratě v předposlední zatáčce závěrečné bonusově bodované rychlostní zkoušky
Neděle se skládala ze dvou rychlostních zkoušek na severozápadě od centra soutěže, které se jely dvakrát. Před druhým průjezdem úsekem Sassari-Argentiera, jenž sloužila jako závěrečná „Power Stage“ celé sezony, byla zařazena zóna pro výměnu pneumatik. Závěrečná etapa čítala 61,62 kilometru.
Pneumatika nachystala drama
Pořadí před závěrečným dnem dávalo tento stav v šampionátu - Evans 240 bodů, Solberg 234, Pajari 228. Ve hře byly body za hodnocení nedělní etapy a bonusové body za Power Stage. V obou případech jde o prvnch pět jezdců, kteří berou od pěti do jednoho bodu.
Po prvních průjezdech nedělními dvěma erzetami se průběžné pořadí neměnilo, ale při hodnocení dne byl nejrychlejší Solberg a Evans čtvrtý, což dávalo skóre 242:239 ve prospěch Evanse. Drama však přišlo na předposlední erzetě soutěže, ale i celého šampionátu. Evans musel zastavit na čtvrtém kilometru zkoušky dlouhé 23,71 kilometru a měnil pravé přední kolo. Ztratil 2:07 minuty.
„Viděli jsme to nebezpečí už z dálky; byla to velmi rychlá zatáčka plná kamenů. Výrazně jsem zpomalil a snažil se projet co nejčistěji. Na tyhle pneumatiky se prostě vždycky můžete spolehnout,” poznamenal poněkud sarkaticky Evans a dodal: „Zkusíme to na Power Stage.“ V celkovém pořadí zůstal čtvrtý, ale vypadl z nedělnho hodnocení. Před závěrečnou Power Stage vedl o jediný bod. O všem mělo rozhodnout závěrečných 7,1 km.
Jeho největší soupeř Solberg k aktuální situaci řekl: „Při prvním průjezdu jsme byli ve značné nevýhodě, protože jsme startovali vzadu; doufejme, že na Power Stage to bude jiné. Možná bych si přál, aby to byla běžná rychlostní zkouška, ale tak či onak budu bojovat.” Třetí ve hře o titul Fin Sami Pajari byl stále ve hře, ale muselo by přijít zaváhání obou jeho soupeřů.
Cíl byl na dohled
A bylo to drama doslova do posledních metrů. Nejrychlejší čas v Power Stage zajel Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). Evans měl druhý čas, o který ho připravil o deset minut později Pajari. Jako poslední z favoritů se vydal na trať Solberg, který byl ještě na posledním mezičase (5,7 km) o 1,9 sekundy rychlejší než Evans. Televizní komentátor mluvil o Solbergovi jako mistru světa, když přišla předposlední zatáčka před cílem a Švéd vyjel z trazě. Ztratil 14,5 sekundy na Neuvilla, potřebné body a skončil tak celkově druhý.
„Myslím, že mi to ještě tak úplně nedošlo,“ řekl Evans v prvním návalu emocí. „Byl jsem si docela jistý, že už je po všem. Nejel jsem tu rychlostní zkoušku zrovna nejlépe; dal jsem do toho všechno, ale jízda nebyla čistá. Místy až trochu za hranou. Je mi líto Olivera, má za sebou úžasný víkend. Mrzí mě, že o vítězství přišel tak blízko cíli. Musím ale poděkovat spoustě lidí, kteří mě celá ta léta podporovali, a také Scottymu (navigátor Scott Martin) za skvěle odvedenou práci.“
Zdrcený Solberg seděl ve svém voze v cíli. Od titulu mistra světa ho dělilo jen pár set metrů, když havaroval doslova na dohled od cílové pásky. Šéf týmu Jari-Matti Latvala a devítinásobný mistr světa Sébastien Ogier ho museli povzbudit, aby vystoupil na stupně vítězů pro „power stage“; když pak zněla švédská hymna, jen stěží potlačoval emoce, přestože svého hlavního cíle nakonec nedosáhl.
Pošesté mu to vyšlo
Sedmatřicetiletý Elfyn Evans debutoval ve světovém šampiponátu ve Velké Británii 2007 s Fordem Fiesta ST. Mimochodem o deset let později se na této soutěži radoval z prvního vítězství v MS. Od roku 2020 se stal členem továrního týmu Toyota a během šesti let se stal pětkrát vicemistrem světa. Ještě do předposlední zatáčky Rallye Sardinia to vypadalo, že bude věčně druhý, ale nakonec vytoužený titul získal.
Dosud startoval ve 171 podnicích mistrovství světa, nejčastěji měl vedle sebe jako navigátora Scotta Martina (94 rallye). Po 51 stál na stupních vítězů a 13 z nich vyhrál. Celkem vyhrál 233 rychlostních zkoušek a získal 1906 bodů. V historii MS se stal jedenadvacátým mistrem světa. Ve své kariéře startoval s vozy pouze dvou značek. A to Ford Fiesta, Ford Fiesta RS WRC, Toyota Yaris WRC a Toyota GR Yaris Rally1.
Konečné pořadí (po RZ17 z RZ17)
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 3:24:57,0; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +57,6; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:37,4; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +2:38,6; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +4:48,1; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Tyota GR Yaris Rally1) +8:02,4; 7. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +7:32,2; 8. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +12:10,4; 9. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +12:11,1; 10. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yari Rally2) +13:02,2; 11. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +13:33,9; 12. Daprá, Gugliemetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +14:23,4; 13. Suninen, Hussiová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +16:13,9; 14. Mauro, Salvatová (Mex., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +25:54,1; 15. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +30:44,0; 16. Raith, Maierová (Lotyš./Ford Fiesta Rally2) +35:53,4; 17. Romagna, Lamonato (It./Škoda Fabia RS Rally2) +35:55,5; 18. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +37:01,4; 19. Trentin, Ometto (It./Skoda Fabia RS Rally2) +37:55,5; 20. Granados, Martí (Mex., Šp./Škopda Fabia RS Rally2) +40:54,5.
Výsledky jsou neoficiální.
Konečné pořadí MS (po 13 ze 13 soutěží)
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 243 bodů; 2. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 238; 3. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 237; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 189; 5. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 183; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 134; 8. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 38; 9. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 35; 10. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 33; 11. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 24; 12. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 22; 13. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 19; 14. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 15. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 14; 16. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 12; 17. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 18. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 19. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 9; 20. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 21. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 22. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 23. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 24. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 25. Latvala (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 26. Galanti (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 27. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 28. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 29. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 30. Gill (Aus./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 31. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 32. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 662 bodů; 2. Hyundai 440; 3. Toyota WRT2 251; 4. Ford 168.
Vedení v soutěži (RZ): Ogier 52, Solberg 49, Pajari 48, Evans 39, Neuville 20, Fourmaux 11, Katsuta 9, Paddon 3.
Vyhrané RZ: Solberg 65, Ogier 53, Pajari 39, Evans 29, Fourmaux 30, Neuville 23, Katsuta 8, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1, Katsuta 1, Paddon 1.
Výsledky jsou neoficiální.