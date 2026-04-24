Rallye Šumava Klatovy po 1. dnu: Nejrychleji začal Kopecký
Úřadující mistr republiky Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) byl nejrychlejší v úvodní zkoušce Rallye Šumava Klatovy, která otevírá letošní mistrovství České republiky v automobilových soutěžích.
Letošní ročník Rallye Šumava nabídne posádkám i divákům osvědčené tratě. Velkou novinku přinesla tradiční a fanoušky oblíbená klatovská rychlostní zkouška, kde byly zařazeny zcela nové úseky s dobrou dostupností z Klatov. Na trati v okolí města se nejdříve objevili účastníci Historic Vltava Rallye, mezi kterými byl nejrychlejší legendární Francois Delecour. Třiašedesátiletého Francouze naviguje krajan Fabrice Gordon ve voze Peugeot 306 Maxi.
Mezi současnými vozy bylo přihlášeno 61 posádek, bohužel pro dvě vinou technické závody soutěž skončila. Účastníci se vydávali na trať od nejvyšších startovních čísel a úvodní zkouška vyvrcholila průjezdem těch nejrychlejších. V první desítce pořadí po úvodní erzetě jsou posádky s vozy pěti značek kategorie Rally2.
Sobota přinese návrat etapy Brod–Mladice s legendárním skokem před cílem v obci Mladice. Součástí sobotního programu bude i šotolinový úsek za obcí Sluhov. Na neděli je připravena trať přes obávaný vrch Koráb, která i letos slibuje technicky náročné a rychlé pasáže se startem v obci Kdyně. V cíli rallye na klatovském náměstí Míru budou posádky očekávány v neděli před 16. hodinou.
Průběžné pořadí (po RZ1 z RZ11)
1. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) 7:58,1; 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +1,4; 3. Kundlák, Baran (ČR, Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +3,1; 4. Březík, Bělák (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +4,3; 5. Stříteský, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +4,4; 6. Wagner, Oestlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +5,0; 7. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +9,9; 8. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +10,8; 9. J. Talaš, Polák (Citroën C3 Rally2) +11,3; 10. Kohn, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) 11,5; 11. Cvrček, Baďura (Škoda Fabia RS Rally2) +16,0; 12. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) +18,0; 13. Rujbr, Švec (Citroën C3 Rally2) +19,5; 14. Trojan, Chlup (Škoda Fabia RS Rally2) +21,1; 15. Soldát, Odvárka (Škoda Fabia R5) +30,1; 16. Biedrzynksi, Fiolek (Pol./Hyundai i20 N Rally2) +40,0; 17. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) +41,8; 18. Pertlíček, Švec (Škoda Fabia R5) +42,8; 19. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia R5) +42,8; 20. Komárek, Fillová Škoda Fabia RS Rally2) +42,9.
Další program Rallye Šumava Klatovy
Sobota 25. 4. - 11.05 RZ2 (12,38 km), 11.40 RZ3 (4,63 km), 12.30 RZ4 (21,95 km), 15.25 RZ5 (12,38 km), 16.00 RZ6 (4,63), 16.50 RZ7 (21,95). Etapa celkem 77,92 km.
Neděle 26. 4. - 10.25 RZ8 (19,31 km), 11.35 RZ9 (11,02 km), 14.10 RZ10 (19,31 km), 15.20 RZ11 (11,02 km). Etapa celkem 60,66 km.