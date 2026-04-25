Rallye Šumava Klatovy po sobotě: Mareš tahá nejrychleji
Po sobotní části Rallye Šumava Klatovy, která otevírá letošní mistrovství České republiky v automobilových soutěžích, je na prvním místě Filip Mareš s vozem Toyota GR Yaris Rally2). O šestnáct sekund zpět je úřadující mistr republiky Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2).
Sobota přinesla návrat zkoušky Brod–Mladice s legendárním skokem před cílem v obci Mladice. Součástí sobotního programu byl i šotolinový úsek za obcí Sluhov. Celkem čekalo na posádky šest rychlostních zkoušek v celkové délce 77,92 kilometrů.
Krizovka hrozí pořád
Páteční podvečerní předehru na klatovském okruhu zvládl nejrychlejší Kopecký, ale hned v sobotu před polednem ho vystřídal Mareš. Kopecký se propadl na čtvrté místo ovšem se ztrátou pouhých 3,8 sekundy. Před něj se ještě dostali Ján Kundlák a Dominik Stříteský (oba Škoda Fabia RS Rally2). Mareš se snažil neponechat nic náhodě a vyhrál další dvě rychlostky, čímž zvýšil svůj náskok na druhého v pořadí na 15,2 sekundy. “Všechno vychází naprosto perfektně. Auto jede skvěle, obuli jsme správné gumy a sami jsme s Radkem (navigátor Bucha) připravili dobře. Takže teď se to snažíme prodat a vyždímat ze sebe co nejvíce. Jede se strašně rychle, takže krizovka hrozí neustále včetně čtyř skoků na RZ3. Auto s asfaltovým podvozkem na nich hrozně trpí,” řekl Mareš. Zmíněné skoky se staly osudné pro loni druhého v šampionátu Rakušana Simona Wagnera (Hyundai i20 N Rally2), který po jednom dopadu na přední část auta poškodil chladič a musel odstoupit.
Na skoky raději opatrně
Druhý v pořadí Jan Kopecký se netvářil nespokojeně. “Jede se extrémně rychle, Filip do toho opravdu šlape. Na první ranní zkoušce jsem ztratil možná tři sekundy, protože jsem, si myslel, že máme defekt, ale to se naštěstí nepotvrdilo. Skoky jsem si moc neužil, první horizont jsem raději prodal, ale ten poslední byl pořádně dlouhý,” hodnotil situaci Kopecký. Třetí příčku zatím drží Dominik Stříteský, který ztrácí půl minuty na vedoucího jezdce. “Zatím jedeme trochu s respektem, smažím se hledat rytmus a nechci zbytečně riskovat. Proto jsem také prodal pověstné skoky, mám s nimi v kariéře smutné zkušenosti. Když bylo v omezovači 190, tak jsem raději mírně slevil,” přiznal se Stříteský.
Jen o čtyři sekundy za ním je na páté příčce Adam Březík (Škoda Fabia Rally2). “Přehlédl jsem jednu odbočku, to nás stálo několik sekund, ale jinak je všechno jak má být. Pokud jde o skoky, tak ty jsem v obou průjezdech probrzdil, abych něco neudělal autu. V takovém úseku odskočí auto jenom jednou, pak jste pasažér,” hodnotil situaci jezdec.
Spolujezdec přišel o sklo
Rozesmátá tvář pátého průběžně Jána Kundláka prozrazovala jezdcovo rozpoložení. “Mám největší důvody ke spokojenosti. Už jsme byli druzí na erzetě i průběžně, ale i páté místo je pro nás krásné. Hlavně, když je auto v pořádku. Říkal jsem si, že ještě není žádný vesmír, ve kterém bych nelétal. Když jsem přijížděl na skoky ve 185, tak jsem podržel plný plyn. Auto je celé, nic neupadlo, takže jsme to podruhé zkusili znovu,” popsal své pocity slovenský jezdec, který v letošní sezoně startuje s českou licencí.
Prasklé přední sklo si po dopolední sekci šumavských zkoušek přivezl do servisu Erik Cais (Hyundai i20 N Rally2). “Stalo se to po jednom dopadu na pověstných skocích. Auto šlo už moc na předek, po nárazu na ližinu se to trochu zkřížilo takže vyletělo spolujezdcovo okénko a to přední prasklo. Na té další erzetě to nebylo nic příjemného dívat se do pravých zatáček,” vysvětloval situaci Cais.
Sedmou pozici drží Václav Pech (Citroën C3 Rally2). “Jede se fakt hodně rychle a také my neustále zrychlujeme. Snažíme se držet krok s mladými kluky a zatím nám to jde. Skoky jsou zrádné a dopady po nich tvrdé, ale auto to zvládá, takže na tom nebudeme nic měnit,” konstatoval devětačtyřicetiletý plzeňský jezdec.
Na neděli je připravena trať přes obávaný vrch Koráb, která i letos slibuje technicky náročné a rychlé pasáže se startem v obci Kdyně. Čtyři erzety jsou vyměřeny v 60,66 kilometrech. V cíli rallye na klatovském náměstí Míru budou posádky očekávány před 16. hodinou.
Průběžné pořadí (po RZ7 z RZ11)
1. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) 48:07,7; 2. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +16,2; 3. Stříteský, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +30,4; 4. Březík, Bělák (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +34,4; 5. Kundlák, Baran (ČR, Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +41,5; 6. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +52,4; 7. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +1:29,8; 8. Kohn, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +1:55,1; 9. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) +2:03,1; 10. J. Talaš, Polák (Citroën C3 Rally2) +2:13,2; 11. Cvrček, Baďura (Škoda Fabia RS Rally2) +2:31,1; 12. Rujbr, Švec (Citroën C3 Rally2) +3:18,5; 13. Trojan, Chlup (Škoda Fabia RS Rally2) +3:22,2; 14. Komárek, Fillová (Škoda Fabia RS Rally2) +3:55,0; 15. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia R5) +4:06,9; 16. Kačírek ml., Kučera (Ford Fiesta Rally3) +5:01,2; 17. Pertlíček, Švec (Škoda Fabia R5) +5:23,4; 18. Kdér, Jindra jr. (Peugeot 208 Rally4) +5:32,5; 19. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) +5:37,4; 20. Štochl, Klička (Škoda Fabia R5) +5:54,0. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Rallye Šumava Klatovy
Neděle 26. 4. - 10.25 RZ8 (19,31 km), 11.35 RZ9 (11,02 km), 14.10 RZ10 (19,31 km), 15.20 RZ11 (11,02 km). Etapa celkem 60,66 km.
Foto: Eduard Suchý