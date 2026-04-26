Rallye Šumava Klatovy v cíli: Mareš vyhrál a po letech slaví první místo
Vítězem Rallye Šumava Klatovy, která otevřela letošní mistrovství České republiky v automobilových soutěžích, se stal Filip Mareš s vozem Toyota GR Yaris Rally2). Pro jezdce to bylo vítězství v absolutním pořadí po téměř šesti letech, naposledy vyhrál Rallye Hustopeče 2019.
Na neděli byla připravena trať přes obávaný vrch Koráb, která i letos slibuje technicky náročné a rychlé pasáže se startem v obci Kdyně. Čtyři erzety byly vyměřeny v 60,66 kilometrech.
Odbočka přišla dříve
Po sobotním programu měl vedoucí jezdec průběžného pořadí Mareš náskok 16,2 sekundy na druhého v pořadí Jana Kopecklého (Škoda Fabia RS Rally2), který je úřadujícím mistrem republiky. Ze čtyř nedělních zkoušek nevyhrál ani jednu, ale přesto bez problémů svůj náskok nejenom uhájil, ale dokonce i navýšil. “Na prvních průjezdech bylo pár chybiček a taky jsme zvolili trochu konzervativní obutí. Odpoledne se oteplilo, takže jsme zvolili tvrdší obutí, což byla dobrá volba,” komentoval situaci vítězný Mareš.
Kopecký nabral ztrátu deseti sekund ve druhé nedělní erzetě. “Je to takový paradox. Rozhodli jsme s navigátorem Jirkou Hovorkou, že šotolinový úsek projedeme více v klidu, abychom neriskovali defekt. Jenomže odbočka přišla dříve než jsem čekal. Musel jsem autem otočit na ručku, trochu couvat. Bylo to v docela úzké místě, takže nás to stálo trochu času,” vysvětloval jezdec.
Na stejném místě se dostal do potíží také Adam Březík (Škoda Fabia RS Rally2), který v konečném pořadí obsadil čtvrté místo. “Bavil jsem, se o tom s Honzou Kopeckým, taky jsem čekal zatáčku později než opravdu byla. Bylo tam málo místa, takže jsem, musel vjet někomu do zahrady, což mě mrzí. Tempo bylo dobré, ale nesmím dělat chyby,” popsal situaci jezdec.
Kundlák si v autě zpíval
Vzniklá situace nahrála Dominikovi Stříteskému (Škoda Fabia RS Rally2), který držel třetí pozici. “Začátek dne nebyl dobrý. Bylo to jenom o mě, měl jsem pomalé auto, jinak všechno fungovalo. Odpoledně už to bylo lepší, takže jsem spokojený, ale rezervy tam určitě jsou,” uvedl Stříteský.
Úvodní rychlostní zkoušku v neděli vyhrál Ján Kundlák (Škoda Fabia RS Rally2), slovenský jezdec startující letos s českou licencí a tohle se mu povedlo poprvé v kariéře. “V takové konkurenci jako je tady, je to něco úžasného, od té doby si v autě zpíváme. Ukazuje se, že náš přístup a nasazení má smysl. Někteří naši soupeři odpoledne zrychlili, ale já nechtěl riskovat. Musí to jít přirozeně, nechci riskovat v situaci,kdy to není nezbytně nutné,” tvářil se spokojeně Kundlák.
Šestý v cíli Erik Cais (Hyundai i20 N Rally2) nebyl se svým výsledkem ani s jízdou o víkendu moc spokojený. “Ráno nefungovalo odpojování zadního diferenciálu, takže když jsem zatáhl za ruční brzdu, zablokovalo se celé auto. Všechny vracáky jsme museli různě najíždět a jednou se dostali až do polí. Stálo nás to strašně moc času,” vysvětloval Cais.
Technické problémy potkaly Václava Pecha (Citroën C3 Rally2). “Rozbila se nám kardanová hřídel, která poškodila výfuk i řízení. Pomohli nám s díly kluci Talašové, moc jim za to děkuju. Navíc byl spálený přední diferenciál, ale dařilo se nám jet rychle a se sedmým místem můžeme být tady na Šumavě spokojeni,” řekl Pech.
Osmý přijel na cílovou rampu Filip Kohn (Škoda Fabia RS Rally2). “Dobře jsme se vyspali, prohlédli si onboardy, abychom věděli, kdy se dá zrychlit, co musíme udělat. Vybrali jsme správné gumy a celý den se nám dařilo držet naše tempo. V tuhle chvíli osmí místo bereme,” uvedl Kohn.
Konečné pořadí (po RZ11 z RZ11)
1. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) 1:21:38,3; 2. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +28,0; 3. Stříteský, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +35,7; 4. Březík, Bělák (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +41,9; 5. Kundlák, Baran (ČR, Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +49,7; 6. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +1:22,2; 7. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +2:13,0; 8. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) +2:56,6; 9. Kohn, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +2:58,0; 10. J. Talaš, Polák (Citroën C3 Rally2) +3:22,1; 11. Cvrček, Baďura (Škoda Fabia RS Rally2) +3:34,9; 12. Rujbr, Švec (Citroën C3 Rally2) +5:06,7; 13. Trojan, Chlup (Škoda Fabia RS Rally2) +5:08,1; 14. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia R5) +6:17,8; 15. Komárek, Fillová (Škoda Fabia RS Rally2) +6:25,3; 16. Pertlíček, Švec (Škoda Fabia R5) +8:22,3; 17. Kačírek ml., Kučera (Ford Fiesta Rally3) +8:52,7; 18. Kdér, Jindra jr. (Peugeot 208 Rally4) +8:57,3; 19. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) +8:59,3; 20. Štochl, Klička (Škoda Fabia R5) +9:09,1. Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí (po 1 z 6 soutěží):
1. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 57 bodů; 2. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 41; 3. Stříteský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 41; 4. Březík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 35; 5. Kundlák (ČR,/Škoda Fabia RS Rally2) 29; 6. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 24; 7. Pech (ČR/Citroën C3 Rally2) 20; 8. Kopáček (Ford Fiesta R5) 15; 9. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 15; 10. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 13; 11. J. Talaš(Citroën C3 Rally2) 8; 12. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 5; 13. Rujbr (Citroën C3 Rally2) 4; 14. Trojan (Škoda Fabia RS Rally2) 3; 15. Trněný (Škoda Fabia R5) 2; 15. Komárek (Škoda Fabia RS Rally2) 1.
