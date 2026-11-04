Range Rover se vzdálí mainstreamu. Zařízne své nejlevnější modely
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Range Rovery Evoque a Velar v dohledné době skončí bez přímých nástupců. Jejich místo částečně zastoupí chystaný model Defender Sport. Změna je součástí strategie prodávat dražší auta s větší marží, ale v menších objemech.
Britská automobilka JLR pilně pracuje na tom, aby se vzdálila běžnému motoristovi. Jaguar s tím začal zrušením celé své dosavadní nabídky a vyvinutím drahého superluxusního elektromobilu, Range Rover bude pokračovat ukončením životních cyklů modelů Velar a Evoque.
Oba tyto modely jsou v nabídce už relativně dlouho bez větších změn. Velar se vyrábí od roku 2017 a v roce 2023 prošel faceliftem, příští rok však bude nejvyšší čas na generační obměnu. Evoque je coby model jen o rok mladší, a tak už by také měl být nástupce hotový. Martin Limpert, šéf Range Roveru, však britskému magazínu Autocar potvrdil, že automobilka žádné nástupce nevyvíjí.
Když tedy současným vozům skončí životní cyklus, nebudou nahrazeny. Nestane se tak během příštího roku, ale v dalších letech ano, jen zatím není jasné, zda to bude v roce 2028, nebo někdy později.
Během příštího roku má do nabídky Range Roveru přibýt další, menší vůz – Range Rover GT. Ten se už ukázal s maskováním a automobilka uvedla, že bude stát na platformě EMA, která je v prvé řadě elektrická. Právě jeho elektrická verze přijde jako první s odhadovanou cenou od 100 tisíc liber, okolo 2,9 milionu korun. Později by se nabídka měla rozšířit o hybrid, který by měl být o něco levnější se základem zatím odhadovaným někam k 90 tisícům liber, tedy 2,6 milionu korun.
Mohlo by se zdát, že GT je náhradou velaru; velikost by měla být zhruba podobná. Podle Limperta to tak ale není, GT je zcela odlišným modelem a má být zaměřený na silnici. To je ovšem pravda i o velaru, ten je ze všech SUV značky Range Rover nejvíce „silničním“ členem rodiny. GT však bude výrazně dražší, velar se dnes u nás prodává od zhruba 1,9 milionu korun.
Tyto změny souvisí s orientací JLR na dražší auta s vyšší marží, ale s menšími objemy výroby. Patrně to v případě Range Roveru nebude tak velká změna jako u Jaguaru. A zároveň, evoque i velar mají postupně dostat náhrady pod značkami Defender a Discovery; první bude Defender Sport, který má s GT sdílet podvozkovou platformu.
Výroba GT bude probíhat v Halewoodu, kde dnes vznikají modely Evoque a Discovery Sport, a odhalení můžeme čekat na začátku roku 2027. Výrobní kapacity mu ovšem neuvolní evoque, nýbrž Discovery Sport. O jeho konci se svět dozvěděl už letos v červenci.
Zdroj: Autocar | foto, video: Range Rover